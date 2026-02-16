देव कुणकेश्वर चरणी लाखो भाविक लीन, मंदिरात मोठ्या प्रमाणात गर्दी

ETV Bharat / state

पहाटेच्या सुमारास जिल्हाधिकारी तृप्ती घोळपिसे तसेच आमदार दीपक केसरकर आदींनी देव कुणकेश्वरचे दर्शन घेत विधिवत पूजा केलीय.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 16, 2026 at 10:18 AM IST

1 Min Read
सिंधुदुर्ग: महाशिवरात्रीनिमित्त प्रसिद्ध अशा सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील देवगड येथील कुणकेश्वरच्या मंदिरात अलोट अशी गर्दी पाहायला मिळाली. संपूर्ण महाराष्ट्रातून तसेच गोवा, कर्नाटक येथून मोठ्या प्रमाणात भाविक कुणकेश्वर येथील मंदिरात आले होते. कोकणाची दक्षिण काशी म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या श्रीदेव कुणकेश्वराच्या चरणी पालकमंत्री नितेश राणे यांनी नतमस्तक होऊन दर्शन घेतले. तर पहाटेच्या सुमारास जिल्हाधिकारी तृप्ती घोळपिसे तसेच आमदार दीपक केसरकर आदींनी देव कुणकेश्वरचे दर्शन घेत विधिवत पूजा केलीय.


‘प्लास्टिक मुक्त यात्रा’ या उपक्रमाचे विशेष कौतुक : जिल्हा प्रशासनाकडून यात्रेच्या नियोजनासाठी केल्या जाणाऱ्या प्रयत्नांचे त्यांनी कौतुक केले. विशेषतः यंदा राबवण्यात आलेल्या ‘प्लास्टिक मुक्त यात्रा’ या उपक्रमाचे त्यांनी विशेष शब्दांत अभिनंदन केले. शासन स्तरावरून भाविकांच्या सोयीसाठी सर्व आवश्यक निर्णय घेतले जातील, असेही नितेश राणेंनी स्पष्ट केले. या प्रसंगी देवस्थान समितीचे पदाधिकारी, स्थानिक लोकप्रतिनिधी, शासकीय अधिकारी आणि मोठ्या संख्येने भाविक उपस्थित होते.

जिल्ह्यातील राजकीय पदाधिकारी यांनी कुणकेश्वराचे दर्शन घेतलं : कुणकेश्वर चरणी लीन होण्यासाठी भक्तांनी मोठी गर्दी केली होती. पहाटेच्या सुमारास जिल्हाधिकारी तृप्ती घोडमिसे, आमदार दीपक केसरकर तर दुपारच्या सत्रात पालकमंत्री नितेश राणे तसेच जिल्ह्यातील राजकीय पदाधिकारी यांनी कुणकेश्वराचे दर्शन घेत पूजा केली. मोठ्या संख्येने भाविक कुणकेश्वरमध्ये दाखल झाले होते, प्रशासनाकडूनही योग्य नियोजन करण्यात येत होते.

पायाभूत सुविधांवर विशेष भर - नितेश राणे : यात्रेच्या काळात लाखो भाविक दर्शनासाठी येत असतात ही बाब लक्षात घेऊन पायाभूत सुविधांवर विशेष भर दिला गेलाय. यामध्ये स्वच्छता, पिण्याचे पाणी, वाहतूक व्यवस्था, प्रकाशयोजना आणि सुरक्षा यांसारख्या सुविधांचा समावेश असेल. स्थानिक ग्रामस्थ, देवस्थान समिती आणि प्रशासन यांच्याशी समन्वय साधून एक सर्वसमावेशक विकास आराखडा तयार करण्यात आलाय आणि त्या माध्यमातून टप्प्याटप्प्याने कामे पूर्ण केली जातील, असे आश्वासन पालकमंत्री नितेश राणेंनी दिलंय.

