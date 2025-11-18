'लाडक्या बहिणीं'करता ई-केवायसीसाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ; जाणून घ्या, केवायसी प्रक्रिया
मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजनेच्या ई केवायसी प्रक्रियेला मुदतवाढ देण्यात आली आहे. आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत लाभार्थी महिलांना ई-केवायसीची प्रक्रिया करता येणार आहे.
Published : November 18, 2025 at 7:53 AM IST
मुंबई - 'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'तील लाभार्थ्यांना अनिवार्य असलेली केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करताना तांत्रिक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहेत. याची दखल घेऊन राज्य सरकारनं ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करण्याकरिता मुदतवाढ दिली आहे.
'मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजने'चा लाभ घेणाऱ्या अनेक महिलांनी ई-केवायसी अद्याप केलेली नाही. त्यांना 18 नोव्हेंबरपर्यंत ई केवायसी प्रक्रिया करणं बंधनकारक करण्यात आलं होतं. आता त्यासाठी 31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. राज्याच्या महिला आणि बालविकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी त्यांच्या सोशल मीडियावरुन या निर्णयाची माहिती दिली आहे.
31 डिसेंबरपर्यंत मुदतवाढ : खंर तर, मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण ही योजना महायुतीनं विधानसभा निवडणुकीपूर्वी आणली होती. या योजनेला राज्यात अभूतपूर्व प्रतिसाद मिळाला. यानंतर जर आम्ही पुन्हा सतेत आलो तर 1500 रुपये ऐवजी 2100 रुपये देऊ, असं आश्वासन महायुती सरकारनं दिलं होतं. तसेच, या योजनेत सातत्यानं निकष आणि नियम बदलण्यात आले आहेत. योजनेतील लाभार्थी महिलांना ई-केवायसी प्रक्रिया अनिवार्य करण्यात आलं आहे. सरकारनं ई-केवायसी करण्यासाठी 18 नोव्हेंबर 2025 पर्यंत अंतिम मुदत देण्यात आली होती. मात्र, यात अनेक तांत्रिक बाबी तसेच अन्य समस्या येत असल्यामुळे तारीख वाढवून आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत ई-केवायसी करण्यास मुदतवाढ देण्याचा निर्णय सरकारनं घेतला आहे.
ई-केवायसी करताना अनेक अडचणी - कधी वेबसाईटवर तांत्रिक अडचणी येतात. तर कधी सर्व्हर डाउन अशा अनेक तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक महिलांची ई-केवायसी प्रक्रिया रखडली आहे. लाभार्थी महिलांचे पती किंवा वडील हयात नाहीत किंवा महिला घटस्फोटित आहेत, अशांनी स्वतःची ई-केवायसी प्रक्रिया पूर्ण करून संबंधित मृत्यू प्रमाणपत्र, घटस्फोट प्रमाणपत्र जोडणं अनिवार्य आहे, अशी माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे.
मुदतवाढ का देण्यात आली? : राज्यात काही जिल्ह्यांमध्ये उद्भवलेल्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे अनेक कुटुंबांचं मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झालं आहे. तसेच यातील बऱ्याच लाभार्थी महिलांच्या पती किंवा वडिलांचं निधन झाल्यामुळे संबंधित आधार क्रमांकावर ओटीपी प्राप्त होणं अशक्य झालं आहे. अशा परिस्थितीत अपूर्ण ई-केवायसी प्रक्रियेस मुदतवाढ देणं आवश्यक आहे. ही बाब लक्षात घेउन ई-केवायसी करण्यास आता 31 डिसेंबर 2025 पर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय शासनानं घेतला आहे. दरम्यान, पात्र महिलांना न्याय मिळावा आणि कोणतीही पात्र महिला तांत्रिक किंवा अपरिहार्य कारणांमुळे योजनेपासून वंचित राहू नये, अशी सरकारची भूमिका आहे, असंही मंत्री अदिती तटकरे यांनी सांगितलं आहे.
ऑनलाईन ई-केवायसी कशी करायची?
- अधिकृत वेबसाइटला भेट द्या https://ladakibahin.maharashtra.gov.in.
- "ई-केवायसी" किंवा "ई-केवायसी प्रक्रिया" वर क्लिक करा.
- आपला आधार क्रमांक आणि कॅप्चा कोड भरा.
- "मी सहमत आहे" निवडा आणि "ओटीपी पाठवा" वर क्लिक करा.
- आधार नोंदणीकृत मोबाईलवर ओटीपी प्रविष्ट करा.
- पडताळणी केल्यानंतर, बँक माहिती, उत्पन्नाचा पुरावा इत्यादी सर्व आवश्यक तपशील भरा.
- सर्व आवश्यक कागदपत्रे स्कॅन करा आणि अपलोड करा.
- माहितीची पुष्टी करा आणि "सबमिट" वर क्लिक करा.
- शेवटी, प्राप्त झालेला संदर्भ क्रमांक भविष्यासाठी सुरक्षित ठेवा.
ऑफलाइन ई केवायसी कुठे करणार?
ऑफलाइन ई केवायसी साठी जवळच्या अंगणवाडी केंद्र, सेतू केंद्र किंवा तहसील कार्यालयात संपर्क साधा. यासाठी आपली सर्व मूळ कागदपत्रं आणि आधार कार्ड सोबत ठेवा.
हेही वाचा