'लाडकी बहीण योजने'तील लाभार्थ्यांनी टाकलं पुढचं पाऊल! अमरावतीत सुरू केली राज्यातील पहिली पतसंस्था

राज्य शासनाची लाडकी बहीण योजना कार्यान्वित आहे. यात देण्यात येणाऱ्या 1500 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यानंतर महिलांनी पुढचं पाऊल टाकलं आहे. त्यांनी पतसंस्था सुरू केली आहे.

Certificate distribution by District Collector Ashish Yerekar
जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र वाटप (ETV Bharat)
Published : December 10, 2025 at 2:19 PM IST

अमरावती : राज्य शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थींना देण्यात येणाऱ्या 1500 रुपये आर्थिक सहाय्याचा योग्य विनियोग व्हावा, यासाठी जिल्हास्तरीय सहकारी पतसंस्था स्थापन करण्यात आली आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या हस्ते पतसंस्थेच्या सभासदांना नोंदणी प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आलं आहे. जिल्हास्तरावर पतसंस्थेची नोंदणी करण्याची ही राज्यातील पहिली घटना मानली जात आहे.

राज्यातील पहिली जिल्हास्तरीय संस्था : राज्य शासनाच्या लाडकी बहीण योजनेत देण्यात येणाऱ्या 1500 रुपयांच्या आर्थिक सहाय्यानंतर महिलांनी पुढचं पाऊल टाकलं आहे. खरं तर, महिलांनी एकत्र येत लाडकी बहीण योजनेतील लाभार्थी सभासदांची सहकारी पतसंस्था सुरू केली आहे. विशेष म्हणजे, यात सुरुवातीलाच 7 हजार 500 सभासदांची नोंदणी झाली असून 21 लाख रुपयांचा निधी जमा झाला आहे. यातील सभासद संख्येत वाढ होण्याची अपेक्षा आहे. ही संस्था राज्यातील पहिली जिल्हास्तरीय संस्था म्हणून नोंदणीकृत झाली आहे. जिल्हाधिकारी आशिष येरेकर यांच्या हस्ते पतसंस्थेच्या प्रवर्तकांना संस्था नोंदणीचं प्रमाणपत्र प्रदान करण्यात आलं. यावेळी माविमचे जिल्हा समन्वय अधिकारी डॉ. रंजन वानखडे, उपनिबंधक कार्यालयाचे सहायक संचालक अनिरुद्ध राऊत उपस्थित होते.

'महिलांची पतसंस्था नोंदणी होणं ही ऐतिहासिक बाब' : जिल्हाधिकारी येरेकर यांनी महिलांची पतसंस्था नोंदणी होणं ही ऐतिहासिक बाब असल्याचं म्हटलं. लाडकी बहीण योजनेतून मिळणारं अर्थसहाय्य या बँकेच्या माध्यमातून गोळा होणार आहे. कर्ज स्वरुपात देण्यात येणाऱ्या निधीचा सुयोग्य वापर होणं गरजेचं आहे. महिलांचं आर्थिक नियोजन चोख असतं. यामुळे पतसंस्थेची आर्थिक शिस्त वाढीस लागेल, त्यासोबतच गरजूंना पतसंस्थेचा लाभ होईल.

महिलांमधील उद्योजकता वाढीस लागावी, म्हणून जिल्हा नियोजनामधून 600 बचत गटांना प्रत्येकी एक लाख रुपये याप्रमाणे सहा कोटी रुपयांचा निधी देण्यात येणार असल्याचंही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितलं. त्यासोबतच जिल्ह्यात पहिली प्राथमिक सहकारी सेवा संस्था उभारण्यात येणार असून यासाठी महिलांनी पुढाकार घ्यावा, असंही जिल्हाधिकाऱ्यांनी सुचवलं. तसंच, आवश्यकता भासल्यास मुख्यमंत्री रोजगार निर्मिती कार्यक्रमामधूनही कर्ज उपलब्ध होणार आहे. बचतगटांची ही चळवळ जिल्ह्यात खऱ्या अर्थानं महिलांचं सक्षमीकरण करणारी ठरणार आहे, अशी अपेक्षादेखील जिल्हाधिकाऱ्यांनी व्यक्त केली.

यावेळी लाडकी बहीण पतसंस्थेच्या अध्यक्ष रजनी भोंडे, उपाध्यक्ष रेश्मा सरदार, कोषाध्यक्ष विद्या धिकार, सचिव ज्योत्सना चांगोले, वैशाली चौधरी, सुनिता थोटे, मीना कडव, अनिता वैद्य, पद्मा सरदार, ज्योती बोरकर, भारती वानखडे, स्मिता विरुळकर, विद्या काळे, रेखा कासदेकर, शाहीन बानो फिरोज खान, कौशल्या इखे, शीतल डेहनकर आदी महिला उपस्थित होत्या.

