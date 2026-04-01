गॅस टंचाई काळात 'लाडगाव' बिनधास्त वापरत आहे गॅस; व्यावसायिकांचा व्यवसाय देखील सुरू, नागरिकांना मोठा दिलासा
आखाती देशातील परिस्थितीमुळं भारतात गॅस टंचाई निर्माण झाली आहे. याचा फटका सर्वसामान्य नागरिकांना बसतोय. मात्र, छत्रपती संभाजीनगर येथील लाडगावातील नागरिक बिनधास्त गॅस वापरत आहेत.
Published : April 1, 2026 at 5:08 PM IST
छत्रपती संभाजीनगर : सर्वत्र गॅस टंचाईमुळं नागरिक त्रस्त झाले आहेत. घरगुती वापरासाठी मोठी प्रतीक्षा करावी लागत आहे, तर व्यावसायिक पुरवठ्यावर निर्बंध घालण्यात आल्यानं, अनेकांना आता चुलीवर किंवा कोळशावर काम करण्याची वेळ आलीय. अनेक कुटुंबीय घरगुती गॅस मिळावा यासाठी दिवसभर रांगेत उभे राहत आहेत. मात्र छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यात येणाऱ्या 'लाडगाव' येथे यातील कुठलीच समस्या उद्भवली नाही. त्याचं कारण म्हणजे संपूर्ण गावात पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवठा करण्यात येत आहे. अशी यंत्रणा असणारे 2023 मध्ये मराठवाड्यातील पहिले गाव म्हणून नावलौकिक मिळाले होते. आज त्यावेळी घेतलेल्या निर्णयामुळं टंचाईच्या काळात गावातील 380 कुटुंबियांना आणि हॉटेल व्यावसायिकांना देखील दिलासा मिळालाय.
मराठवाड्यातील पहिले गाव म्हणून लौकिक : शहरापासून अवघ्या 20 किलोमीटर अंतरावर जालना महामार्गावर असलेले लाडगाव चर्चेचा विषय बनले आहे. कारण एकीकडं गॅस टंचाईमुळं नागरिक त्रस्त असताना गावातील लोक मात्र कुठल्याही अडचणीशिवाय मनसोक्त गॅसचा वापर करत आहेत. भारत पेट्रोलियम तर्फे गावात पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवठा केल्यानं आज टंचाई असताना देखील गावकऱ्यांना अडचण येत नाही. तीन वर्षांपूर्वी ग्रामीण भाग असल्यानं गॅस पुरवठा वेळेवर होत नव्हता, त्यामुळं काही दिवस चुलीवर देखील स्वयंपाक महिलांना करावा लागायचा, त्यात धुरामुळं होणारा त्रास अधिक असायचा. मात्र पाईपलाईनद्वारे गॅस पुरवठा झाल्यानं आता गॅसची प्रतीक्षा करावी लागत नाही, शिवाय पैश्यांची बचत होत असल्याची माहिती ग्रामस्त भाग्यश्री धाडगे यांनी दिली.
380 घरात कनेक्शन : 2500 लोकसंख्या असलेले गावात 380 गॅस कनेक्शन लावण्यात आले. 2023 मध्ये भारत गॅसचे कार्यालय परिसरात सुरू करण्यात आले. त्यावेळी पाईपलाईनद्वारे गॅस देण्याचा प्रस्ताव देण्यात आला. मात्र, त्यावेळी लोकप्रतिनिधींनी धोकादायक असल्याचं सांगत नकार दिला. मात्र नंतर नव्यानं आलेल्या ग्रामपंचायत सदस्यांनी स्वतःहून कंपनीला नव्यानं प्रस्ताव दिला. या योजनेसाठी गॅस कंपनीने 5 हजारांची अनामत रक्कम आणि एक हजार रुपये जोडणी शुल्क आकाराला. शेतकरी असल्यानं ज्या कुटुंबाकडं पैसे नाहीत त्यांना दर दोन महिन्याला पाचशे रुपये प्रमाणे रक्कम भरण्याची मुभा दिली, त्यामुळं गावातील शंभर टक्के कुटुंबीयांनी गॅस कनेक्शन लावून घेतले. टंचाईच्या काळात तो निर्णय योग्य ठरल्याची माहिती सरपंच जयश्री गजानन बागल यांनी दिली.
दीड कोटींचा निधी वापरला : केंद्र सरकारच्या माध्यमातून भारत पेट्रोलियममार्फत गावाला प्रस्ताव देण्यात आला होता. त्यानंतर ग्रामपंचायत आणि ग्रामपंचायत अधिकारी यांनी पाठपुरावा घेत गावात योजना आणली. केंद्र सरकारच्यावतीनं जवळपास दीड कोटी रुपयांचा निधी खर्च करण्यात आला. गावात जवळपास 350 घर असून बाहेर गावातील अनेक लोक रोजगारासाठी भाडेतत्वावर वास्तव्यास आहेत. असं एकूण 380 कनेक्शन देण्यात आल्यानं महिलांना दिलासा मिळाला असल्याची माहिती, ग्रामपंचायत अधिकारी नानासाहेब चव्हाण यांनी दिली.
हॉटेल व्यावसायिकांना देखील दिलासा : घरगुती गॅस वापरासाठी कनेक्शन दिल्यानं नागरिकांना दिलासा मिळाला. मात्र परिसरातील दोन ते तीन हॉटेल व्यावसायिकांनी देखील कनेक्शन घेतल्यानं व्यवसाय करताना अडचण येत नाही. व्यावसायिक गॅस पुरवठ्यावर निर्बंध आल्यानं अनेक हॉटेल बंद पडले आहेत किंवा चुलीवर अन्न शिजवावे लागत आहे. अश्यात महामार्गावर असलेल्या या हॉटेलला पाईपलाईनद्वारे पुरवठा होत असल्यानं कुठलीही अडचण येत नाही. मीटरप्रमाणे दर वेळेवर भरले की सुविधा मिळत असल्याची माहिती, हॉटेल तेजसचे मालक काकाजी बागल यांनी दिली.
