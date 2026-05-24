विदर्भात उष्णतेचा कहर; पोटाची आग विझवण्यासाठी मात्र वीटभट्ट्यांवर मजूर अजूनही तग धरून
दुसऱ्यांचे घर उभारण्यासाठी मजबूत वीट निर्माण करण्यात आपलं आयुष्य खर्ची घालणारे वीटभट्टी कामगार विदर्भात 45 ते 47 अंश तापमानातही वीटभट्ट्यांवर काम करत आहेत.
Published : May 24, 2026 at 6:30 PM IST
अमरावती : संपूर्ण विदर्भ सध्या उष्णतेच्या तीव्र लाटेत होरपळत आहे. अमरावतीसह अनेक जिल्ह्यांमध्ये रेड अलर्ट जारी करण्यात आला असून तापमानाने 45 ते 47 अंश सेल्सिअसचा टप्पा गाठला आहे. घरातील कुलर, पंखे आणि एसी निष्प्रभ ठरत असताना दुसरीकडं वीटभट्ट्यांवर काम करणाऱ्या मजुरांचे आयुष्य मात्र अक्षरशः अंगावर काटा आणणारे ठरत आहे.
काम म्हणजे जगणं, मजुरी हाच श्वास : अमरावती शहरात शनिवारी तापमान 45.4 अंश सेल्सिअसवर पोहोचले. रविवारीही हीच परिस्थिती कायम होती. काही दिवसांपूर्वी तापमान 46.7 अंशांपर्यंत गेले होते. अशा भीषण उष्णतेत सामान्य माणूस घराबाहेर पडणे टाळतो. मात्र वीटभट्ट्यांवरील मजुरांसाठी ऊन, पाऊस, वारा किंवा वादळ यांना काहीच अर्थ उरत नाही. कारण त्यांच्यादृष्टीनं काम म्हणजे जगणं आणि मजुरी म्हणजे कुटुंबाचा श्वास अशी वास्तविक परिस्थिती आहे.
ऊन नाही, पोट महत्त्वाचं : वीटभट्ट्यांवर काम करणारे मजूर सकाळी आठ वाजल्यापासून दुपारी एक वाजेपर्यंत आणि पुन्हा दुपारनंतर संध्याकाळपर्यंत काम करतात. जमिनीवरून उठणारी उष्णता, डोक्यावर तळपणारा सूर्य आणि बाजूला पेटलेल्या भट्ट्यांची धग या तिहेरी तापात त्यांचे आयुष्य दररोज भाजले जाते. “पोटासाठी काम करणं भाग आहे. मजुराला ऊन काय आणि पाऊस काय? आम्ही हातावर पोट असलेली माणसं आहोत. काम केलं तरच घर चालेल,” असं वीटभट्टीवर काम करणारे दिनेश अलोणे यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. चेहऱ्यावर घामाच्या धारा, अंगावर उष्णतेचे चटके आणि हातात कच्च्या विटा हेच वीटभट्ट्यांवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या जीवनाचे वास्तव आहे.
धगधगत्या विटांच्या शेजारी झोप : वीटभट्ट्यांवर काम करणाऱ्या अनेक मजुरांचे संपूर्ण कुटुंब भट्ट्यांजवळच वास्तव्यास असते. छोट्याशा तात्पुरत्या झोपड्यांमध्ये त्यांचे आयुष्य उभे असते. लहान मुले दिवसभर विटांच्या ढिगाऱ्याजवळ खेळताना दिसतात. रात्री वीटभट्ट्या पेटवल्यानंतर त्यातून निघणारी उष्णता आणि धूर संपूर्ण परिसराला वेढून टाकतो. दिवसाच्या उन्हाचे चटके संपत नाहीत, तोच रात्री भट्ट्यांची धग शरीर भाजू लागते. त्यामुळं दिवसा आणि रात्रीही उष्णतेचे चटके सहन करावे लागतात. कच्च्या विटा तयार करणे, त्या उन्हात वाळवणे, नंतर त्यांची रचना करून भोवती शेणाच्या गोवऱ्या आणि इंधन टाकून मोठे भट्टे तयार करणे, त्यांना पेटवणे आणि त्या वातावरणात रात्र काढणे हा या मजुरांच्या रोजच्या जगण्याचा भाग आहे.
महागाई वाढते, पण मजुरी नाही : “गरिबांना सरकारकडून काही मिळत नाही. महागाई खूप वाढली आहे, पण मजुरी मात्र वाढत नाही. सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत उन्हात काम करावे लागते. पोटासाठी हे सगळं सहन करावं लागतं,” असं वीटभट्टीवर काम करणाऱ्या रेहाना चौधरी यांनी "ईटीव्ही भारत"शी बोलताना सांगितलं. वीटभट्ट्यांवर अनेक मजूर दिवसाला सुमारे 500 रुपये मजुरीवर काम करतात. मात्र त्यासाठी त्यांना अंगाची अक्षरशः लाही-लाही होईपर्यंत राबावे लागते. शरीर बाहेरून उन्हाने भाजत असते आणि आतून पोटाची आग त्यांना काम करण्यास भाग पाडते.
राखेपासून तयार होत आहेत विटा : अमरावती परिसरात वीट भट्ट्यांसाठी औद्योगिक प्रकल्पात असणाऱ्या सोफिया वीज प्रकल्प येथील राख वापरली जाते. ही राख सुमारे 200 रुपये प्रति टन दराने मिळते. औद्योगिक प्रकल्पांमधून वीटभट्ट्यांपर्यंत ही राख आणण्याची जबाबदारी वीटभट्टी मालकांवर असते. या संपूर्ण उद्योगचक्रात सर्वाधिक त्रास मजुरांनाच सहन करावा लागतो. प्रत्येक विटेमागे या मजुरांचा घाम, वेदना आणि संघर्ष दडलेला आहे. एका विटेची किंमत बाजारात साडेसात रुपयांपर्यंत पोहोचली असली, तरी ती तयार करणाऱ्या हातांना अजूनही जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागत आहे.
उष्णतेपेक्षा भयंकर गरिबीची झळ : विदर्भातील तापमान दिवसेंदिवस वाढत असताना प्रशासनाकडून नागरिकांना दुपारी घराबाहेर न पडण्याचा सल्ला दिला जातो. मात्र वीटभट्ट्यांवरील मजुरांना हा सल्ला लागू होत नाही. कारण त्यांच्यासाठी उन्हापेक्षा भयंकर गोष्ट म्हणजे गरिबी आहे. तप्त जमिनीवर अनवाणी पायांनी चालत, डोक्यावर विटांचे ओझे घेऊन आणि धगधगत्या भट्ट्यांच्या शेजारी आयुष्य जगणारे हे मजूर आजही फक्त दोन वेळच्या भाकरीसाठी स्वतःला रोज जाळत आहेत.
