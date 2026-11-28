मेळघाटात 10 वर्षांनी फुललं 'कुटकी'चं शिवार; एका शेतकऱ्याच्या जिद्दीनं पारंपरिक 'सुपरफूड'ला मिळालं संजीवनी
मेळघाटातील मोथा गावात दहा वर्षांनंतर पौष्टिक कुटकी पिकाची पारंपरिक शेती पुन्हा एकदा बहरली आहे. आढावा घेतलाय ईटीव्ही भारतचे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांनी.
Published : November 28, 2026 at 2:14 PM IST
अमरावती : एकेकाळी मेळघाटातील आदिवासी आणि गवळी समाजाच्या शेतीचा व आहाराचा अविभाज्य भाग असलेली कुटकी आता पुन्हा शेतात बहरताना दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर 'सुपरफूड' म्हणून ओळख निर्माण करणाऱ्या या पौष्टिक भरडधान्याची शेती मेळघाटातील दुर्गम भागातील शेतकरी आजही मोठ्या प्रमाणात करतात. मात्र, काही वर्षांपासून अनेक गावांमध्ये कुटकीचं उत्पादन घटलं होतं. अशातच चिखलदरा तालुक्यातील मोथा गावातील शेतकरी गणपत शनवारे यांनी तब्बल दहा वर्षांच्या खंडानंतर आपल्या शेतात कुटकीची पेरणी केली आहे. सध्या त्यांच्या शेतात कुटकीचं पीक बहरलं आहे. पारंपरिक शेतीकडे पुन्हा वळण्याचा हा प्रयत्न केवळ एका शेतकऱ्यापुरता मर्यादित नसून, मेळघाटातील स्थानिक भरडधान्याचा वारसा जपण्याच्या दृष्टीनं महत्त्वाचा ठरत आहे. 'सुपरफूड' असणाऱ्या कुटकीसंदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
दहा वर्षांनंतर पुन्हा कुटकीची पेरणी
मोथा गावातील गणपत शनवारे यांनी जुलै महिन्याच्या अखेरीस कुटकीची पेरणी केली. साधारणतः नोव्हेंबरमध्ये या पिकाची कापणी होते. पूर्वी या भागात कुटकी हे पारंपरिक पीक म्हणून घेतलं जायचं. मात्र, गेल्या आठ ते दहा वर्षांत या पिकाची लागवड जवळपास बंद झाली होती. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर बियाण्यांची उपलब्धताही कमी झाली. यंदा पुन्हा कुटकीची शेती करण्याचा निर्णय घेत गणपत शनवारे यांनी नव्यानं बियाण्यांची जुळवाजुळव केली. विशेष म्हणजे, या पिकासाठी रासायनिक खतांचा वापर न करता अत्यल्प खर्चात ही शेती केली जाते. रानडुकरांचा उपद्रव टाळण्यासाठी त्यांनी शेतात झटका मशीनही लावली आहे. "कुटकीचं उत्पादन प्रामुख्यानं घरच्या आहारासाठी घेण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. पूर्वी या धान्याला परतवाडा बाजारपेठेत चांगली मागणी होती आणि व्यापारीही उपलब्ध होते. मात्र, लागवड घटल्यानं त्याची बाजारातील उपलब्धताही कमी झाली. यंदा कुटकीची शेती यशस्वी होईल आणि पुन्हा या पिकाला चांगले दिवस येतील", असा विश्वास गणपत शनवारे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केला.
आजारपणापासून बाळंतपणापर्यंत आहारात कुटकी
कुटकी हे केवळ धान्य नसून मेळघाटातील आदिवासी समाजाच्या पारंपरिक आहार संस्कृतीचा महत्त्वाचा भाग आहे. पूर्वी घरात कोणी आजारी पडलं किंवा महिलांचं बाळंतपण झालं, तर अशा वेळी कुटकीचा आहार दिला जायचा. पचायला हलकी असल्यानं आजारपणातून सावरणाऱ्या व्यक्तींना कुटकीचा भात खाऊ घातला जात असे. बाळंतपणातील आहारातही त्याचा आवर्जून समावेश केला जायचा. काळाच्या ओघात आधुनिक धान्यांचा वापर वाढला आणि कुटकीसारख्या पारंपरिक धान्याचं महत्त्व मागे पडलं. मात्र, आता पौष्टिक भरडधान्याकडे समाज वळायला लागला आहे. "यामुळे आता आमच्या गावात पुन्हा कुटकीचं शेत बहरलं आहे", असं महादेव येवले यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं.
'असं' आहे कुटकीचं महत्त्व
"कुटकीला इंग्रजीमध्ये 'लिटिल मिलेट' असं म्हणतात. भरडधान्याच्या प्रकारांपैकी आकारानं अतिशय लहान असलेलं हे धान्य आहे", असं श्री शिवाजी कृषी महाविद्यालयातील पीकशास्त्र विभागप्रमुख प्रा. जितेंद्र दुर्गे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. संयुक्त राष्ट्रसंघाने 2023 हे वर्ष 'आंतरराष्ट्रीय भरडधान्य वर्ष' म्हणून साजरं केलं होतं. त्यानंतर भरडधान्याच्या महत्त्वाकडे जागतिक स्तरावर विशेष लक्ष वेधलं गेलं. ज्वारी, बाजरी, नाचणी, राळा, कोदो आणि कुटकी यांसारख्या धान्यांचा त्यात समावेश होता. कुटकीला स्थानिक भाषेत वेगवेगळ्या नावांनी ओळखलं जातं. मेळघाटातील कुटकी या पिकाला पारंपरिक महत्त्व आहे, असंदेखील प्रा. जितेंद्र दुर्गे म्हणाले.
कमी खर्च आणि कमी कालावधीत कुटकीची शेती
कुटकीचं पीक साधारणतः 80 ते 100 दिवसांत काढणीसाठी तयार होतं. मेळघाटातील डोंगराळ, खडकाळ भागातही या पिकाची लागवड करता येते. पावसाचा जोर कमी झाल्यानंतर पेरणी करणं आवश्यक असतं. "बियाणे अतिशय बारीक असल्यानं त्याची पेरणी करताना विशेष काळजी घ्यावी लागते", असं प्रा. जितेंद्र दुर्गे यांनी स्पष्ट केलं.
कुटकी लागवडीची 'अशी' आहे पद्धत
कुटकीचं बियाणे हे अतिशय बारीक असते. त्यामुळे तिची पेरणी अतिशय काळजीपूर्वक करावी लागते. कुटकीच्या लागवडीसंदर्भात प्रा. जितेंद्र दुर्गे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना लागवड प्रक्रिया समजावून सांगितली.
बियाण्यांचं प्रमाण : साधारण तीन किलो बियाणे प्रति एकर आवश्यक असते.
पेरणीची पद्धत : बियाणे अतिशय बारीक असल्यानं ते राख, बारीक माती किंवा भुश्यासोबत मिसळून पेरलं जातं.
ओळीतील अंतर : साधारण 22.5 सेंटीमीटर अंतर ठेवणं अपेक्षित असतं.
पिकाचा कालावधी : साधारण 80 ते 100 दिवस.
उत्पादन : एकरी साधारण एक ते चार क्विंटलपर्यंत उत्पादन मिळू शकते.
खर्च : तुलनेनं कमी खर्चात लागवड शक्य असून स्थानिक बियाण्यांचा वापर करता येतो.
'असं' आहे कुटकीचं पौष्टिक वैशिष्ट्य :
"कुटकीला केवळ पारंपरिक धान्य म्हणून नव्हे, तर पोषणमूल्यांनी समृद्ध भरडधान्य म्हणूनही महत्त्व आहे. त्यामुळेच तिला श्रीधान्य किंवा सुपरफूड म्हणून ओळख मिळाली", असं प्रा. जितेंद्र दुर्गे म्हणाले.
प्रथिनांचा स्रोत : कुटकीमध्ये प्रथिने आणि इतर महत्त्वाचे पोषक घटक असतात. संतुलित आहारात त्याचा समावेश करता येतो.
रक्तातील साखरेच्या प्रमाणावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी उपयुक्त.
पारंपरिक आहारातील स्थान : कुटकीचा भात, लापशी आणि आंबील असे विविध पदार्थ तयार केले जातात.
लहान मुलांच्या आहारात वापर : योग्य पद्धतीनं शिजवून आणि वयानुसार तयार करून कुटकीचा आहारात समावेश करता येतो.
प्रक्रिया उद्योगाची संधी : कुटकीमध्ये विविध खाद्यपदार्थ तयार करण्याची क्षमता असून त्यापासून बिअरदेखील तयार होते. कुटकी प्रक्रिया उद्योगातून मूल्यवर्धनाला वाव आहे.
कुटकी पिकाच्या पुनरुज्जीवनाचा आशादायी प्रयत्न
मेळघाटातील आदिवासी शेतकऱ्यांकडे कुटकीच्या लागवडीचं पारंपरिक ज्ञान आणि स्थानिक बियाण्यांची माहिती उपलब्ध आहे. मात्र बाजारपेठेतील मागणी, बियाण्यांची उपलब्धता आणि पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे या पिकाचं क्षेत्र कमी झालं. मोथा गावात दहा वर्षांनंतर झालेली लागवड हा या पारंपरिक पिकाच्या पुनरुज्जीवनाचा एक आशादायी प्रयत्न आहे. "पावसाच्या अनिश्चिततेमुळे हवं तसं पीक हाती लागलं नसलं तरी आमच्या कुटुंबाला वर्षभर पुरेल इतकी कुटकी निघाली आहे. भविष्यात शेतात मोठ्या प्रमाणात कुटकीची लागवड करू आणि त्याचा निश्चितच फायदा होईल", असा विश्वास गणपत शनवारे यांनी व्यक्त केला.
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