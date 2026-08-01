ETV Bharat / state

कुंडमळा पूल दुर्घटनेला वर्ष पूर्ण, पण काम रखडलं! डीआरडीओच्या आक्षेपामुळं 12 कोटींचा प्रकल्प रखडपट्टीच्या गर्तेत

कुंडमळा पूल दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण झालं आहे. डीआरडीओच्या सुरक्षा आक्षेपामुळं सार्वजनिक बांधकाम विभागाला नवीन पुलाच्या बांधकामासाठी अद्याप जागा निश्चित करता आलेली नाही.

KUNDAMALA BRIDGE MISHAP ANNIVERSARY
कुंडमळा पूल दुर्घटनेला वर्ष पूर्ण (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 1, 2026 at 2:40 PM IST

|

Updated : August 1, 2026 at 3:04 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे (मावळ) : पुणे जिल्ह्यातील मुळशी तालुक्यातील कुंडमळा इथं 15 जून 2025ला दुपारी साडेतीनच्या सुमारास घडलेल्या भीषण पूल दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण झालं. या दुर्घटनेत चार जणांचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. तर तब्बल 52 जण जखमी झाले होते. या घटनेनं संपूर्ण राज्य हादरले होतं. पर्यटनासाठी प्रसिद्ध असलेल्या कुंडमळा परिसरात एका क्षणात आनंदाचे वातावरण शोककळेत बदलले होते. या दुर्घटनेनंतर राज्य सरकारने तातडीने नवीन पूल उभारण्याची घोषणा केली होती. या प्रकल्पासाठी एकूण १२ कोटी रुपयांचा निधी जाहीर करण्यात आला. त्यापैकी ८ कोटी रुपये नवीन पुलाच्या बांधकामासाठी, तर ४ कोटी रुपये पर्यटन व्यवस्थापन आणि सुरक्षित सुविधा विकसित करण्यासाठी मंजूर करण्यात आले. मात्र, वर्ष उलटून गेले तरी प्रत्यक्षात कोणत्याही प्रकारच्या कामाला सुरुवात झालेली दिसून येत नाही.

...त्यानंतर बांधकामाला होणार सुरुवात : सुरुवातीला प्रस्तावित केलेल्या जागेवर नवीन पूल उभारण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सुरक्षेच्या कारणास्तव डीआरडीओनं त्या जागेबाबत आक्षेप नोंदवल्यानं सार्वजनिक बांधकाम विभागाला पर्यायी जागेचा शोध घ्यावा लागत आहे. नव्या जागेचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) पुढील महिनाभरात तयार होण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. त्यानंतरच प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्यावर प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू होणार आहे.

कुंडमळा पूल दुर्घटनेला वर्ष पूर्ण (ETV Bharat Reporter)

स्थानिकांच्या रोजगारावर मोठा परिणाम : दुर्घटनेनंतर कुंडमळा परिसरात पर्यटकांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्यात आली आहे. पूर्वी शनिवार-रविवार तसंच सुट्टीच्या दिवशी हजारोंच्या संख्येनं पर्यटक इथं गर्दी करायचे. मात्र, आता प्रवेशबंदीमुळं पर्यटकांनी या पर्यटनस्थळाकडं पाठ फिरवली आहे. त्यामुळं परिसरातील लहान-मोठे व्यावसायिक, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि पर्यटनावर अवलंबून असलेल्या स्थानिकांच्या रोजगारावर मोठा परिणाम झाला आहे.

Kundamala Bridge Mishap Anniversary
कुंडमळा पूल दुर्घटनेला वर्ष पूर्ण (ETV Bharat Reporter)

पर्यटक आणि नागरिकांना सुविधांची प्रतिक्षा : परिसरात कोणतीही अनुचित घटना घडू नये आणि नागरिकांनी बंदी आदेशाचं पालन करावं. यासाठी पोलीस प्रशासनानं कायमस्वरूपी कडक बंदोबस्त तैनात केला आहे. धोकादायक भागात जाणाऱ्या पर्यटकांना रोखलं जात आहे. नियमांचं उल्लंघन करणाऱ्यांवर कारवाईही करण्यात येत आहे. दुर्घटनेनंतर नागरिकांच्या मनात निर्माण झालेली भीती अद्याप पूर्णपणे कमी झालेली नाही. सुरक्षिततेला प्राधान्य देत प्रशासनानं प्रवेशबंदी कायम ठेवली आहे. असं असली तरी नवीन पूल आणि पर्यटन विकासाची कामं रखडल्यानं स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी आहे. दुर्घटनेला एक वर्ष पूर्ण झालं. निधी मंजूर झाला, घोषणा झाल्या, मात्र, प्रत्यक्षात कामाची एकही वीट रचली गेली नाही. त्यामुळं कुंडमळा परिसरातील नागरिक आणि पर्यटक आता नव्या पुलासह सुरक्षित आणि नियोजनबद्ध पर्यटन सुविधांची प्रतीक्षा करत आहेत.

हेही वाचा :

  1. राज्याला मुसळधार पावसाचा तडाखा; अनेक जिल्ह्यांना अतिवृष्टीचा इशारा, पुढील 24 तास महत्त्वाचे
  2. कथित बनावट खातेप्रकरणी अशोक खरात शिर्डी पोलिसांच्या ताब्यात, अनेक धक्कादायक खुलासे होण्याची शक्यता
  3. मंत्र्यांना वृत्तपत्र वाटपाबाबतचा निर्णय सरकारनं घेतला मागे, मंत्री उदय सामंत म्हणाले 'आम्हाला पेपर वाचायचा असेल तर...'
Last Updated : August 1, 2026 at 3:04 PM IST

TAGGED:

KUNDAMALA BRIDGE MISHAP
कुंडमळा
कुंडमळा मावळ पूल दुर्घटना
PUNE KUNDAMALA BRIDGE COLLAPSE
KUNDAMALA BRIDGE MISHAP ANNIVERSARY

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.