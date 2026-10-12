तापीच्या काठावरचं कुंड! महाराष्ट्रातलं गाव, व्यवहार मात्र मध्य प्रदेशात; पावसाळ्यात चार महिने जगापासून तुटलेला संपर्क
अमरावतीतील दुर्गम कुंड गावात (Kund village) रस्ते, वीज, आरोग्य आणि शिक्षण सुविधांचा अभाव आहे. 'ईटीव्ही भारत'चे प्रतिनिधी शशांक लावरे यांचा स्पेशल रिपोर्ट.
Published : October 12, 2026 at 9:14 PM IST
अमरावती : एका बाजूला सातपुड्याचे उंच डोंगर, दुसऱ्या बाजूला घनदाट जंगल आणि पायथ्याशी वाहणारी तापी नदी. निसर्गानं मुक्तहस्ते सौंदर्याची उधळण केलेल्या या परिसरात वसलेलं 'कुंड' हे गाव (Kund village) मात्र मूलभूत सुविधांसाठी आजही संघर्ष करीत आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत असलेल्या या गावाची बाजारपेठ मध्य प्रदेशात आहे. गावात वीज नाही, धड रस्ता नाही, आरोग्य सेवेची सोय नाही आणि मुलांच्या शिक्षणाची मर्यादा चौथीपर्यंतच. पावसाळ्यात तापी नदीला पूर आला की गावाचा बाहेरच्या जगाशी संपर्क तुटतो. सलग चार महिने गावाला जगापासून वेगळं व्हावं लागतं. अमरावती शहरापासून सुमारे 225 किलोमीटर अंतरावर असलेल्या या गावात राहणाऱ्या नागरिकांचे जीवन आजही दळणवळण, आरोग्य, शिक्षण आणि विजेच्या प्रश्नांभोवतीच फिरत आहे. या गावातील वास्तविक परिस्थिती संदर्भात 'ईटीव्ही भारत'चा हा स्पेशल रिपोर्ट.
महाराष्ट्रातलं गाव, बाजारपेठ मात्र मध्य प्रदेशात : कुंड गावात दुकान नाही, दैनंदिन गरजेच्या वस्तू सहज मिळण्याची सोय नाही. त्यामुळं गावकऱ्यांचा दैनंदिन व्यवहार मोठ्या प्रमाणात मध्य प्रदेशातील दामजीपुरा या गावावर अवलंबून आहे. तापी नदी ओलांडल्यानंतर अवघ्या अडीच ते तीन किलोमीटर अंतरावर दामजीपुरा आहे. दर शनिवारी तिथे भरणाऱ्या आठवडी बाजारासाठी कुंडमधील ग्रामस्थ नदी पार करून जातात. कधी छोट्या डोंग्याचा किंवा बोटीचा आधार घेतला जातो, तर नदीचे पात्र कमी असताना काहीजण पाण्यातून वाट काढतात. महाराष्ट्राच्या हद्दीत राहूनही बाजार, खरेदी आणि इतर व्यवहारासाठी मध्य प्रदेश गाठावं लागतं. या गावाच्या भौगोलिक परिस्थितीची मोठी विसंगती आहे. नदीपलीकडचं गाव जवळ असलं तरी पावसाळ्यात तापीच्या पाण्याची पातळी वाढली की हा जवळचा मार्गही बंद होतो. अशावेळी गावकऱ्यांसाठी नदी ही केवळ जलस्रोत राहत नाही तर बाहेरच्या जगाशी संपर्क तोडणारी सीमा बनते. दामजीपुराला रस्त्यानं जायचं झाल्यास कुंडहून आधी रंगूबेली गाठावं लागतं. त्यानंतर पुढील प्रवास करून मध्य प्रदेशातील बाजारपेठेत जाता येतं.
रंगूबेलीपर्यंत एसटी, पुढे दगडधोंड्यांची वाट : अमरावतीहून कुंडला जाण्यासाठी आधी धारणी गाठावी लागते. धारणीपासून कुंड गावाचा प्रवास सुमारे 55 किलोमीटर इतका आहे. धारणीहून बैरागड आणि कुटुंगा मार्गे रंगूबेलीपर्यंत एसटी बसची सुविधा दिवसातून एकदाच आहे. मात्र रंगूबेलीपासून पुढे सुमारे 20 किलोमीटरचा प्रवास अत्यंत खडतर आहे. या मार्गावर धड रस्ता नसल्यानं सामान्य वाहनाद्वारे गावापर्यंत पोहोचणं कठीण ठरतं. काही ठिकाणी दगड धोंडे, खड्डे, चढ उतार आणि जंगलातून जाणाऱ्या अरुंदवाटांवरून मार्ग काढावा लागतो. पावसाळ्यात चिखल आणि वाहून आलेल्या दगड मातीमुळं परिस्थिती आणखी बिकट होते. त्यामुळं गावात पोहोचणं हेच मोठं आव्हान ठरतं. एखाद्या व्यक्तीला आजारपणामुळं तातडीनं बाहेर न्यायचं असल्यास किंवा गावात आवश्यक वस्तू पोहोचवायच्या असल्यास याची खरी किंमत मोजावी लागते.
पावसाळ्यात गावचा तुटतो संपर्क : कुंडच्या ग्रामस्थांसाठी पावसाळा म्हणजे निसर्गाच्या सान्निध्यातील आनंदाचा काळ नव्हे तर गावाबाहेर पडण्याची वाट बंद होण्याचा काळ. तापी नदीला पूर आला की नदी ओलाडणं अशक्य होतं. दुसरीकडं रस्त्याअभावी चिखल, दगड धोंडे यामुळं प्रवास करणं धोकादायक बनतं. त्यामुळं गावाचा बाहेरील जगाशी संपर्क जवळजवळ तुटतो. केवळ ग्रामस्थ नव्हे तर गावाच्या परिसरात कार्यरत वन कर्मचाऱ्यांनाही पावसाळ्यात ये-जा करताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. औषधे, जीवनावश्यक वस्तू, शिक्षण आणि इतर कामांसाठी बाहेर जाणं कठीण होतं. मध्य प्रदेशातील जवळची बाजारपेठ ही अशा काळात उपयोगाची ठरत नाही. नकाशावर जवळ दिसणारे गाव प्रत्यक्षात मात्र नदीच्या पुरामुळं आणि रस्त्यांच्या अभावामुळं दूर जातं.
हरिसालचा मार्ग पण तोही जंगलातूनच : कुंडहून चौराकुंड मार्गे हरिसाला जाण्याचा आणखी एक मार्ग आहे. हरिसाल हे गावापासून सुमारे 33 किलोमीटर अंतरावर आहे. मात्र हा मार्ग घनदाट जंगलातून जातो. मोठे दगड, खड्डे आणि खडतर चढउतार यामुळं या वाटेनं प्रवास करणं सोपं नाही. स्थानिक नागरिक प्रामुख्याने उन्हाळ्यातच या मार्गाचा वापर करतात. काही धाडसी ग्रामस्थ दुचाकी वरूनही हा प्रवास करतात. या मार्गाचा वापर वनविभागाच्या कामासाठीही होतो. जंगलातील कॅम्पपर्यंत पोहोचण्यासाठी मजबूत वाहनांची आवश्यकता भासते. सामान्य नागरिकांसाठी हा मार्ग मात्र बंदच असतो. एका बाजूला नदीचा अडथळा तर दुसऱ्या बाजूला जंगलातील खडतर वाट अशा दुहेरी कोंडीत नागरिक अडकले आहेत.
सौरदिवे बंद, संध्याकाळनंतर काळोख : कुंड गावातील विजेची समस्या आणखी गंभीर आहे. काही वर्षांपूर्वी सौर ऊर्जेच्या माध्यमातून गावात दिवे लावण्याची व्यवस्था करण्यात आली होती. मात्र सौर ऊर्जा प्रकल्प बंद पडले. त्यानंतर घरांसाठी देण्यात आलेल्या बॅटऱ्याही कालांतराने निकामी झाल्या. सौर पॅनल आणि इतर यंत्रणा खराब झाल्यामुळं गावकऱ्यांना पुन्हा अंधारात राहण्याची वेळ आली आहे. संध्याकाळ झाली की गावात अंधार होत जातो. रात्रीच्या वेळी संपूर्ण गाव अंधारात बुडून जातं. मुलांना अभ्यास करणं, घरातील काम करणं आणि रात्रीच्या वेळी बाहेर पडणं कठीण होतं. जंगलालगतच्या या गावात अंधारामुळं वन्यजीवांच्या हालचालींचा धोका लक्षात घेता रात्रीची परिस्थिती अधिक आव्हानात्मक ठरते. वीज पुरवठ्याची नियमित सोय नसल्यानं केवळ प्रकाशाचा प्रश्न निर्माण होत नाही तर शिक्षण, दैनंदिन व्यवहार आणि सुरक्षिततेवरही त्याचा परिणाम होतो. एखादी योजना राबविल्यानंतर तिची देखभाल आणि दुरुस्ती न झाल्यास दुर्गम भागातील नागरिक पुन्हा त्याच अंधारात ढकलले जातात याचं कुंड हे उदाहरण आहे.
चौथीपर्यंत शाळा, पुढे शिक्षणासाठी संघर्ष : गावात पहिली ते चौथीपर्यंत प्राथमिक शाळा आहे. त्यानंतरच्या शिक्षणासाठी मुलांना गावाबाहेर जावं लागतं. मात्र गावापासून बाहेर पडण्यासाठी इतक्या अडचणी असताना पुढील शिक्षण घेणं विद्यार्थ्यांसाठी मोठं आव्हान आहे. वाहतुकीची नियमित सोय नाही, रस्ते नाहीत आणि पावसाळ्यात संपर्क तुटतो. त्यामुळं पुढील शिक्षणासाठी मुलांना कोणत्या अडचणींचा सामना करावा लागत असेल याची कल्पना येते. वीज नसल्यानं संध्याकाळनंतर अभ्यास करण्यावरही मर्यादा येतात. शिक्षणाची इच्छा असूनही भौगोलिक परिस्थिती आणि सुविधांचा अभाव विद्यार्थ्यांच्या वाटेत अडथळे निर्माण करतो. दुर्गम भागातील मुलांनाही इतर मुलांप्रमाणे शिक्षणाच्या संधी मिळाव्यात, यासाठी केवळ शाळा सुरू करणं पुरेसं नाही. त्यांना पुढील शिक्षणापर्यंत पोहोचण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था असणं ही तितकच महत्त्वाचं आहे, असं ग्रामस्थ म्हणतात.
आजारी पडल्यास उपचारासाठीही गावाबाहेरची वाट : कुंडमध्ये दवाखाना नाही, प्राथमिक आरोग्य सेवा मिळविण्यासाठी ही ग्रामस्थांना गावाबाहेर जावं लागतं. स्थानिकांच्या म्हणण्यानुसार जवळपासच्या भागात आरोग्य सेवा उपलब्ध असली तरी कुंडपर्यंत पोहोचणं हेच मोठं आव्हान आहे. विशेषतः पावसाळ्यात नदीला पूर आल्यास आजारी व्यक्तीला बाहेर नेणं कठीण होतं. वेळेवर उपचार मिळणं ही प्रत्येक नागरिकाची मूलभूत गरज आहे. मात्र कुंडमध्ये आजारपण आलं की उपचार कुठे मिळतील, तिथपर्यंत कसं पोहोचायचं आणि पावसाळ्यात काय करायचं? असे प्रश्न ग्रामस्थांसमोर उभे राहतात. डॉक्टरांची नियमित उपलब्धता, आरोग्य सेवा आणि आपत्कालीन परिस्थितीत रुग्णाला बाहेर येण्याची व्यवस्था या गावासाठी अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
जंगलातील वन्यजीवांसोबत जगण्याची सवय : कुंडच्या सभोवतालचा परिसर वन्यजीवांनी समृद्ध आहे. अस्वल, रान डुक्कर, वाघ, बिबट्या, नीलगाय आणि सांबर यांसारख्या वन्य प्राण्यांचा या परिसरात वावर असतो. जंगलाशी जोडलेले जीवन हे येथील ग्रामस्थांच्या दैनंदिन अनुभवाचा भाग आहे. वन्य प्राण्यांमुळं शेतीचं नुकसान होण्याची किंवा मानवी वन्यजीव संघर्षाची शक्यता असते. अशा घटनांमध्ये शासनाच्या नियमानुसार नुकसानभरपाईची तरतूद असली तरी दुर्गम प्रदेशात मदत मिळविण्याची प्रक्रिया आणि संपर्क साधन आव्हानात्मक ठरणारं आहे. कुंड गावाची लोकसंख्या सुमारे 200 च्या आसपास आहे. येथील प्रमुख व्यवसाय शेती असून, ग्रामस्थांचा मध्य प्रदेशातील दामजीपुरा गावातील बाजारपेठेची अधिक संपर्क आहे. वन्यजीवांच्या अधिवासालगत असलेल्या या गावात निसर्गाशी जुळवून घेत नागरिक आपलं जीवन जगत आहेत. मात्र जंगलाचा संरक्षण आणि ग्रामस्थांचं सुरक्षित जीवन यांचा समतोल राखण्यासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध होणे तितकच गरजेचे आहे, अशी माहिती दक्षिण तापी वर्तुळात कार्यरत वनपाल सुधीर खराबे यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना दिली.
वीज नाही, रस्ते नाही, नुसत्या अडचणी : गावात नियमित वीज नाही, रस्त्यांची स्थिती खराब आहे आणि पाण्याची ही पुरेशी व्यवस्था नाही. पूर्वी सौर ऊर्जेवर दिवे लागायचे, मात्र सौर पॅनल खराब झाल्यानंतर ती व्यवस्था बंद पडली. घरांसाठी मिळालेल्या बॅटरी आता चालत नाहीत. त्यामुळं गावकऱ्यांना पुन्हा अंधारात राहावं लागत आहे, असं गावातील रहिवासी बिसना युवने यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं. गावात दवाखाना नाही, वीज नाही आणि इतर अनेक समस्या आहेत. शनिवारच्या बाजारासाठी मध्य प्रदेशातील दामजीपुरा येथे जावं लागतं. मुलांना पुढील शिक्षणासाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध नसल्यानं त्यांच्यासमोर अडचणी निर्माण होतात असं देखील बिसना युवने म्हणाले. तापी नदीच्या काठावर असलेल्या या गावात पावसाळ्यात येण्या जाण्याची मोठी अडचण होते. एखादी व्यक्ती आजारी पडल्यास उपचारासाठी बाहेर जाणं ही कठीण होतं. आरोग्य सेवेची सोय नसल्यानं ग्रामस्थांना इतर गावांवर अवलंबून राहावं लागतं. गावात केवळ चौथीपर्यंत शाळा असून पुढील शिक्षणासाठी मुलांना त्रास सहन करावा लागतो, अशी खंत गुलाल केवट यांनी 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना व्यक्त केली.
ग्रामस्थांना दुर्गम प्रदेशाची शिक्षा : कुंड हे केवळ नकाशावरील सीमालगतचं एक गाव नाही. ते मेळघाटातील दुर्गम भागात राहणाऱ्या नागरिकांच्या जीवनातील वास्तव दाखवणारं उदाहरण आहे. गावाला निसर्गाचं वरदान लाभलं आहे. मात्र रस्ता, वीज, आरोग्य सेवा आणि शिक्षणाच्या सुविधा नसल्यानं या निसर्गरम्य परिसरातील जीवन संघर्षमय झालं आहे. महाराष्ट्राच्या हद्दीत असूनही बाजारपेठेसाठी दुसऱ्या राज्यावर अवलंबून राहावं लागतं. सौर ऊर्जेची योजना उभारली गेली, पण ती बंद पडली. प्राथमिक शाळा आहे, पण दवाखाना नाही. रस्ता हवा आहे पण गावापर्यंत पोहोचण्याची वाटत खडतर आहे. अशा परिस्थितीतही ग्रामस्थ आपल्या गावाशी नाळ जोडून आहेत. शेती, जंगल आणि निसर्गाच्या सान्निध्यात ते आपला आयुष्य जगण्याचा प्रयत्न करत आहेत. कुंडच्या ग्रामस्थांना निसर्गापासून दूर जायचं नाही. त्यांना आपल्या गावात राहूनच वीज, रस्ता, आरोग्य आणि शिक्षणाच्या सुविधा हव्या आहेत. दुर्गम प्रदेशामुळे मूलभूत सुविधांपासून वंचित राहणं हे त्यांचं दुर्दैव असलं तरी आमच्या गावापर्यंत देखील विकास पोहोचावा, अशीच कुंडवासीयांची अपेक्षा आहे.
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