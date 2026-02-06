ETV Bharat / state

मी हक्कभंग समितीकडे सुनावणी पुढे ढकलण्याची विनंती केली नाही, कुणाल कामराचं स्पष्टीकरण

मुंबईतील एका कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री शिंदेंविषयी केलेल्या वक्तव्यांवरून कामरांविरुद्ध विशेषाधिकार भंगाचा ठराव मंजूर केला होता. तसेच विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

Kunal Kamra will finally appear before the privileges committee
कुणाल कामरा अखेर विशेषाधिकार समितीसमोर उपस्थित राहणार (Source- ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : February 6, 2026 at 4:52 PM IST

Updated : February 6, 2026 at 5:04 PM IST

मुंबई- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याबाबत केलेल्या वक्तव्यांमुळे स्टँड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले होते. विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीकडून त्यासंदर्भात त्यांना बोलावणंही धाडलं होतं. परंतु त्यांनी कारवाईला स्थगिती मागितल्याचं वृत्त सोशल मीडियात प्रसिद्ध झालंय. त्यानंतर त्यांनी समितीकडून सुरू असलेल्या कारवाईत स्थगिती मागितल्याचा आरोप शुक्रवारी फेटाळून लावला. मागच्या वर्षी मुंबईतील एका लाइव्ह कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याविषयी केलेल्या वक्तव्यांवरून कामरा यांच्याविरुद्ध विशेषाधिकार भंगाचा ठराव मंजूर करण्यात आला होता. त्यानुसार त्यांना विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीसमोर प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे आदेश देण्यात आले होते.

कार्यवाहीत सहकार्य करण्यास तयार : कामरा यांनी ‘एक्स’वरील पोस्टमध्ये म्हटले की, “5 फेब्रुवारी 2026 रोजी समितीसमोर हजर राहण्याचे समन्स मला देण्यात आले. 23 जानेवारी 2026 रोजीचे पत्र 29 जानेवारीला माझ्यापर्यंत पोहोचले. हा कालावधी कमी असूनही मी हजर राहण्यास सहमती दर्शवली आणि 30 जानेवारीला समितीला ईमेल पाठवून माझ्या वकिलांसह उपस्थित राहणार असल्याची खातरजमा केली. सुनावणीसाठी मी बुधवारी मुंबईतही दाखल झालो होतो.” यानंतर समितीकडून सुनावणी पुढे ढकलल्याचे पत्र प्राप्त झाल्याचे कामरा यांनी सांगितले. “ त्यानंतर पत्रात माझ्या विनंतीवर स्थगिती देण्यात आलेली नसल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. पुढील सुनावणीची तारीख अद्याप कळवलेली नाही. माध्यमांत 17 फेब्रुवारीचा उल्लेख होत आहे,” असे त्यांनी म्हटलंय. कामरा यांनी आपण कोणतीही स्थगिती मागितलेली नसून समितीच्या कार्यवाहीत सहकार्य करण्यास तयार असल्याचेही स्पष्टीकरण दिलंय.

सर्व पत्रव्यवहार ‘गोपनीय’ असल्याचे नमूद असतानाही नोटिसा माध्यमांत प्रकाशित : दरम्यान, विधान परिषदेच्या विशेषाधिकार समितीची बैठक बुधवारी पार पडली. यामध्ये कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे यांच्यावरील हक्कभंगासंदर्भात सुनावणी घेण्यात आली होती. यावेळी त्यांना प्रत्यक्ष हजर राहण्याचे निर्देशही देण्यात आले होते. कुणाल कामरा यांनी समितीसमोर उपस्थित राहू शकणार नसल्याची माहिती विशेषाधिकार समितीचे अध्यक्ष प्रसाद लाड यांनी समितीला दिल्याचे सांगितले होते. “कुणाल कामरा यांनी आज हजर राहता येणार नसल्याचे कळवलंय. त्यांना आता 17 फेब्रुवारी रोजी समितीसमोर उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे,” असे लाड यांनी म्हटले होते. यावर प्रतिक्रिया देताना कामरा यांनी समितीकडील सर्व पत्रव्यवहार ‘गोपनीय’ असल्याचे नमूद असतानाही नोटिसा माध्यमांत प्रकाशित होत असल्याचा आरोप केलाय. “समितीकडून मला पाठवलेला पत्रव्यवहार गोपनीय असल्याचे नमूद आहे. तरीही नोटिसा माध्यमांपर्यंत पोहोचत आहेत आणि समितीचे अध्यक्षही माध्यमांशी संवाद साधत आहेत,” असा आरोप त्यांनी केलाय.

शिंदेंवरील कामरा यांची टीका नेमकी काय? : स्टँडअप कॉमेडी शोदरम्यान कुणाल कामरा यांनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यावर विडंबनात्मक कविता सादर केली होती. या कवितेतून त्यांनी राजकीय टीका केल्याने वाद निर्माण झाला. शिवसेना (ठाकरे) नेत्या सुषमा अंधारे यांनीही हा व्हिडीओ शेअर करत कामरा यांना समर्थन दिले होते. या पार्श्वभूमीवर भाजपा आमदार प्रवीण दरेकर यांनी विधान परिषदेत कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे यांच्याविरोधात हक्कभंग प्रस्ताव दाखल केला. विधिमंडळातील सदस्यांच्या विशेषाधिकारांचा भंग केल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला. पावसाळी अधिवेशनात हा हक्कभंग प्रस्ताव मंजूर करण्यात आला होता, यासाठी कुणाल कामरा आणि सुषमा अंधारे यांच्याबाबत सुनावणी सुरू आहे.

