'सहयोग पोर्टल' आणि आयटी कायद्यातील नव्या सुधारणेविरोधात कुणाल कामराची उच्च न्यायालयात याचिका
याचिका न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढं सादर करण्यात आली.
Published : February 6, 2026 at 6:40 PM IST
मुंबई : वादग्रस्त हास्यकलाकार कुणाल कामरानं 'सहयोग पोर्टल' आणि माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2021 मध्ये गेल्या वर्षी करण्यात आलेल्या सुधारणेच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देत मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलीय. शुक्रवारी (6 फेब्रुवारी) ही याचिका न्यायमूर्ती रवींद्र घुगे आणि न्यायमूर्ती अभय मंत्री यांच्या खंडपीठापुढं सादर करण्यात आली. त्यावेळी उच्च न्यायालयानं यावर 16 मार्च रोजी सुनावणी घेण्याचं निश्चित केलंय.
काय आहे याचिका? : कुणाल कामरानं या याचिकेतून मध्यस्थ मार्गदर्शक तत्त्वे आणि डिजिटल मीडिया आचारसंहितेशी संबंधित असलेलेल्या आयटी अॅक्ट अधिनियम, 2021 मधील कलम 3 (1) (d) मध्ये साल 2025 मध्ये करण्यात आलेल्या दुरुस्तीच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान दिलेलं आहे. सोप्या भाषेत या दुरूस्ती एखाद्या व्यक्तीनं सोशल मीडियावर टाकलेली एखादी पोस्ट किंवा टाकलेला कंटेंट काढून टाकण्याशी संबंधित या तरतुदी तयार करण्यात आलेल्या आहेत. यापूर्वी, सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म 'एक्स'नं या तरतुदींना कर्नाटक उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. यावर कर्नाटक उच्च न्यायालयानं निर्णय देताना स्पष्ट केलंय की, सहयोग पोर्टल हे कुठल्याही मजकूरावर सेन्सॉर करण्यासाठी नाही, तर ते सोशल मीडिया आणि सरकारी संस्था यांच्यातील दुवा साधण्याकरता तयार करण्यात आलंय. कुणाल कामरानं या याचिकेतून दावा केलाय की, ही सुधारणा आक्षेपार्ह असून ती एखाद्या कंटेंटच्याबाबतील कायदेशीर चौकट तयार करण्यास पुरेशी आहे. नव्या सुधारणेनंतर सरकारला सोशल मीडियावर नियंत्रण मिळवण सहज शक्य होईल. त्यामुळं माहिती तंत्रज्ञान कायदा, 2000 च्या कलम 69(a) अंतर्गत अनिवार्य असलेल्या सुरक्षात्मक उपाययोजनांना ती बगल देत असल्याचा दावा केला गेलाय.
सहयोग पोर्टलवर याचिकेतून आक्षेप : सहयोग पोर्टलवर आक्षेप घेताना कामराचा आहे आरोप की, हे पोर्टल वापरकर्त्याला कोणतीही पूर्वसूचना न देता त्याचा एखादा ऑनलाइन कंटेंट हटवण्याची परवानगी देऊ करते. ज्यामुळे नैसर्गिक न्याय तत्त्व आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यासह लोकांच्या मुलभूत अधिकाराचं हनन होणार आहे. त्यामुळं आयटी अॅक्ट अधिनियम 3(1)(d) आणि सहयोग पोर्टल हे पूर्णपणे बेकायदेशीर आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या अधिकार क्षेत्राबाहेर आहेत.
माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील मेख काय? : माहिती तंत्रज्ञान कायद्यातील कलम 79 हे एखादी सूट देण्याशी संबंधित आहे. मात्र अधिनियम 3(1)(d) आणि सहयोग पोर्टल माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 79(3)(b) चा आधार घेऊ शकत नाहीत. मात्र अधिनियम 3(1)(d) आणि सहयोग पोर्टल हे माहिती तंत्रज्ञान कायद्याच्या कलम 69(a) आणि ब्लॉकिंग नियमांनुसार एखादा कंटेंट हटवण्याची व्यवस्था तयार करू शकते. जे कुठल्याही प्रकारे कायदेशीर नाही, त्यामुळंच ही तरतूद बेकादेशीर असल्याचा आरोप कामरानं आपल्या याचिकेतून केलाय. तसंच अधिनियम 3(1)(d) आणि सहयोग पोर्टल हे घटनेच्या अनुच्छेद 19(1)(a) आणि 19(1)(g) चं उल्लंघन असून ते घटनेच्या अनुच्छेद 19(2) आणि 19(6) मध्ये नमूद केलेल्या अपवादांमध्ये येत नाहीत. घटनेच्या सातव्या कलमानुसार, एखादा ऑनालाईन कंटेंट माहिती ब्लॉक करण्याचे किंवा तो हटवण्याचे अधिकार कुठल्याही सरकारी यंत्रणेला देता येणार नाहीत. असं करण हे सळसरळ अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि मुलभूत अधिकारांचं उल्लंघन आहे, असा आरोप या याचिकेतून करण्यात आलाय.