हरित लवादाच्या आदेशाला केराची टोपली, महानगरपालिकेनं तोडली 30 ते 40 झाडं; पर्यावरणप्रेमी संतप्त

हरित लवादाच्या आदेशानंतरही नाशिक महानगरपालिकेनं कुंभमेळ्यासाठी तिडके कॉलनी परिसरातील 30 ते 40 झाडं तोडली आहेत. याप्रकरणी पर्यावरणप्रेमी न्यायालयात दाद मागणार आहेत.

By ETV Bharat Marathi Team

Published : January 10, 2026 at 4:28 PM IST

नाशिक : नाशिकमध्ये 2027 रोजी सिंहस्थ कुंभमेळा होत आहे. यासाठी तपोवन परिसरात साधू महंतांच्या राहण्याची सोय करण्यासाठी तात्पुरत्या स्वरूपात साधूग्राम उभारण्यात येणार आहे. यासाठी तपोवन भागातील तब्बल 1800 वृक्ष तोडण्याचा प्रश्न न्यायालयात आहे.

30 ते 40 झाडे तोडण्यात आली : कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय नाशिक जिल्ह्यातील एकही झाड तोडता येणार नाही असा आदेश हरित लवादाने दिला होता. याला नाशिक महानगरपालिकेनं केराची टोपली दाखवली आहे. आगामी कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर नाशिक शहरातील तिडके कॉलनी परिसरात रस्ता आणि पुल बांधण्यासाठी तब्बल 30 ते 40 झाडं तोडण्यात आली आहेत. यावरून पर्यावरण प्रेमी संतप्त झाले आहेत.

महानगरपालिकेनं दाखवली केराची टोपली : आगामी सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी पंचवटी तपोवन भागातील 1800 झाडं तोडण्याचा प्रश्न न्यायालयात असताना, दुसरीकडं कुंभमेळ्यासाठी शहरातील तिडके कॉलनी परिसरात रस्ता आणि पूल बांधण्यासाठी तब्बल 30 ते 40 झाडं तोडण्यात आली आहेत. काही दिवसांपूर्वीच नाशिक जिल्ह्यातील झाडं तोडण्याबाबत हरित लवादानं कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय एकही झाड तोडू नये असा निर्णय दिला होता. मात्र, या निर्णयाला नाशिक महानगरपालिकेनं केराची टोपली दाखवली असून मोठ्या प्रमाणात वृक्षतोड सुरू असल्याचं पर्यावरण प्रेमींनी म्हटलं आहे. याबाबत न्यायालयात दाद मागणार असल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.


हरित लवादाकडं दाद मागणार : तिडके कॉलनी येथील पुलासाठी महानगरपालिकेने 40 झाडं तोडली आहेत. पाच दिवसांपूर्वीच हरित लवादनं निकाल दिला होता की नाशिक जिल्ह्यातील एकही झाड तोडू नका. पण नाशिक महानगरपालिकेनं हरित लवादच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत झाडं तोडली. हा हरित लवादच्या निकालाचा अवमान आहे. याबाबत आम्ही याचिकाकरते यांचे वकील श्रीराम पिंगळे यांच्या ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली असून त्यांना येथील व्हिडिओ, फोटो पाठवले आहेत. याबाबत आम्ही नाशिक महानगरपालिकेच्या अधिकाऱ्यांना विचारणा केली आहे की, ही झाडं तोडली त्या बदल्यात कुठे झाडं लावणार आहेत. मात्र त्यांनी यावर कुठलंही उत्तर दिलं नाही. त्यामुळं कुठलीही प्रक्रिया न करता ही वृक्षतोड का केली? असा आमचा प्रश्न आहे असं पर्यावरण प्रेमी अमित कुलकर्णी यांनी म्हटलं आहे.



कायद्यात बसून वृक्षतोड केली : आगामी कुंभमेळ्यासाठी तिडके कॉलनी परिसरात रस्ता आणि पूल बांधण्यात येणार आहे, यासाठी बांधकाम विभागानं आमच्याकडे परवानगी मागितली होती. वृक्ष प्राधिकरण समितीनं महाराष्ट्र जतन अधिनियम कायदा 1975 च्या कायद्याने सर्व कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करून त्यांना परवानगी दिली आहे. या कामासाठी त्यांनी 229 झाडं तोडण्याची परवानगी मागितली होती. त्यापैकी आम्ही 114 झाडं तोडण्याची परवानगी दिली आहे. यात 112 झाडं वाचवण्यात महानगरपालिकेला यश आलं असून 2 झाडांचं पुनररोपन करण्यात येणार आहे. झाडं तोडण्याआधी बांधकाम विभागाकडून 58 लाख रुपये भरून घेण्यात आले आहेत. या झाडांच्या बदल्यात पंधराशे झाडं शहरात ओपन स्पेस, रस्त्याच्या कडेला तसंच गार्डनमध्ये लावली जाणार आहेत असं नाशिक महानगरपालिकेचे उद्यान अधीक्षक विवेक भदाणे यांनी म्हटलं आहे.

संपादकांची शिफारस

