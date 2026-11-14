कुंभमेळा 2027 : गोदावरी नदीत सांडपाण्याचे नाले, नदीच्या स्वच्छतेविषयी गांभीर्य नाही; साधू महंतांचा आरोप
तब्बल दहा ठिकाणाहून प्रक्रिया न केलेले दूषित आणि गटाराचे पाणी थेट गोदावरी नदीत सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे गोदावरीचे पात्र मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहे.
Published : November 14, 2026 at 6:54 PM IST
नाशिक - 31 ऑक्टोबर रोजी ध्वजारोहनानं नाशिकमध्ये सिंहस्थ कुंभमेळ्यास सुरुवात झाली आहे. अशात गोदावरी प्रदूषणमुक्ती आणि शहरातील पायाभूत सुविधांसाठी प्रशासनाने तब्बल 35 हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. मात्र वास्तविक बघितलं तर गोदावरी प्रदूषणाचे धक्कादायक वास्तव समोर आले असून तपोवन ते टाळली गाव दरम्यान तब्बल दहा ठिकाणाहून प्रक्रिया न केलेले दूषित आणि गटाराचे पाणी थेट गोदावरी नदीत सोडण्यात येत आहे. त्यामुळे गोदावरीचे पात्र मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहे. कुंभमेळा सुरू होऊनसुद्धा गोदावरी स्वच्छतेविषयी प्रशासनाला गांभीर्य नाही असा आरोप तीन आखाड्यांचे प्रवक्ते भक्तीचरण दास महाराज यांनी केला आहे.
सिंहस्थ कुंभमेळ्याच्या ध्वजारोहणाआधी नाशिकच्या गंगापूर रोड भागातील चोपडा लॉन्स जवळील पुलाच्या बाजूने गटाराचे पाणी थेट गोदावरी नदीपात्रात सोडले जात असल्याचं वास्तव ईटीव्ही भारतने दाखवलं होतं. त्यावर प्रशासनाने तातडीने उपाययोजना करू असं म्हटलं होतं. मात्र अद्याप त्यावर कुठलीही उपाययोजना झाली नाही. असं असताना दुसरीकडे तपोवन ते टाकळी या दोन किलोमीटर दरम्यान तब्बल दहा ठिकाणाहून प्रक्रिया न केलेलं दूषित आणि गटाराचं पाणी थेट गोदावरीत सोडण्यात आलं आहे. ज्यामुळे गोदावरी नदीचं पात्र मोठ्या प्रमाणात प्रदूषित होत आहे. सिंहस्थ प्रारंभ होऊन ही स्थिती असल्यानं पर्यावरण प्रेमींसह साधु-महंत आणि नाशिककरांकडून संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.
करोडो रुपयांच्या खर्च तरी गोदावरी नदी प्रदूषित - सिंहस्थ कुंभमेळ्यासाठी नाशिकमध्ये रस्ते, पूल, घाट आणि इतर सुविधांच्या कामांचा समावेश आहे. मात्र दुसरीकडे कपिला आणि नंदिन नद्यांसह टाकळी भागातील सांडपाणी थेट गोदावरी नदीत मिसळत आहे. त्यामुळे एवढा मोठा खर्च करूनही नदी स्वच्छ होत नसेल तर खर्चाचा उपयोग काय. कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून लाखो साधू महंत आणि करोडो भाविक येणार असल्याने गोदावरी नदीची हीच अवस्था राहिली तर त्यांच्या आरोग्याचा प्रश्न उद्भवू शकतो, असं पर्यावरण प्रेमी निशिकांत पगारे यांनी म्हटलं आहे.
गोदावरी स्वच्छतेविषयी गांभीर्य नाही - कुंभमेळ्यासाठी देशभरातून लाखो साधू-महंत आणि करोडो भाविक येतील. अशावेळी गोदावरीत दूषित पाणी मिसळणं गंभीर बाब आहे. महानगरपालिका आणि कुंभ प्राधिकरणाने हे प्रकार थांबून गोदावरी नदीचं पावित्र्य राखावं, अन्यथा नाशिकची प्रतिमा देशभरात मालिन होईल असं तीन आखाड्यांचे प्रवक्ते भक्ती चरण दास महाराज यांनी म्हटलं आहे.
तीन महिन्यात काम पूर्ण होईल - एक हजार एमएम व्यासाच्या राईट बँक पाईपलाईनचं काम सुरू आहे. पर्यायी व्यवस्था नसल्याने काही पाणी थेट गोदावरी नदीत जात आहे. त्यामुळे फेस येत असावा. हे काम पुढील तीन महिन्यात पूर्ण होईल तर गोदावरी नदी स्वच्छ राहील असं नाशिक महानगरपालिकेचे कार्यकारी अभियंता गणेश मैड यांनी म्हटलं आहे.
रामकुंडात अस्थींचा खच - दिवाळीच्या सुट्ट्यांमध्ये देशभरातून पर्यटक नाशिकला भेट देतात. अशा गोदावरी नदीच्या दर्शनासाठी आलेल्या भाविकांचा रामकुंडात पाणी नसल्याने हिरमोड होत आहे. पाण्याअभावी रामकुंडात दशक्रिया आणि अस्थि विसर्जन ज्या ठिकाणी होतं तेथे मोठा अस्थींचा खच उघड्यावर पडला असून प्रशासनाच्या या असंवेदनशील कारभाराविरोधात भाविकांकडून संताप व्यक्त होत आहे, असं पुरोहित संघाचे पदाधिकारी सतीश शुक्ल यांनी म्हटलं आहे.
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