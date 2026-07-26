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महात्मा गांधींचा विचार हा वाचवला पाहिजे, ही भूमिका कुमार सप्तर्षी यांची होती - शरद पवार

कुमार सप्तर्षी यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी रविवारी (26 जुलै) बालगंधर्व इथं श्रद्धांजली सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं.

Kumar Saptarshi held the view that Mahatma Gandhi's ideology must be preserved – Sharad Pawar
महात्मा गांधींचा विचार हा वाचवला पाहिजे, ही भूमिका कुमार सप्तर्षी यांची होती - शरद पवार (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 26, 2026 at 9:42 PM IST

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Updated : July 26, 2026 at 10:14 PM IST

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पुणे : "महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीची जबाबदारी कुमार सप्तर्षी यांनी आपल्या खांद्यावर घेतली आणि गांधी विचार नव्या पिढीत प्रसृत कसा होईल, याची खबरदारी त्यांनी घेतली. आज त्या संस्था जपल्या पाहिजेत. कारण त्या संस्था नाहीत, विचारधारा आहेत. महात्मा गांधीजींचा विचार जतन करणं, तो वाढेल याची काळजी घेणं, हे व्रत म्हणून कुमार सप्तर्षी यांनी स्वीकारलं होतं. त्यामुळं तुमची-माझी जबाबदारी आहे. विचारानं प्रामाणिकपणानं काम करणारे संस्थेचे जे घटक आहेत, त्यांच्या पाठीशी उभं राहायला हवं," असं मत ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांनी मांडले.

श्रद्धांजली सभेचं आयोजन : महाराष्ट्र गांधी स्मारक निधीचे अध्यक्ष, युवक क्रांती दलाचे संस्थापक आणि माजी आमदार डॉ. कुमार सप्तर्षी यांचं शनिवारी (18 जुलै) वयाच्या 85 व्या वर्षी निधन झालं. त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी रविवारी (26 जुलै) बालगंधर्व इथं श्रद्धांजली सभेचं आयोजन करण्यात आलं होतं. यावेळी शरद पवार यांनी आपलं मत व्यक्त केलं. शरद पवार म्हणाले की, "अलीकडे एक चित्र पुण्यामध्ये बघायला मिळतंय, ज्या अनेक संस्था अनेक मान्यवरांनी पुण्यात उभ्या केल्या. त्या संस्थेचा ताबा घेण्याचा प्रयत्न करणारा एक वर्ग आहे. त्या वर्गापासून कमीतकमी महात्मा गांधींचा विचार हा वाचवला पाहिजे. ही जी भूमिका कुमार सप्तर्षी यांची होती, त्या भूमिकेला आपण सर्वांनी जे कुणी काम करत असतील, त्यांना साथ देणं हीच कुमार सप्तर्षी यांच्यासाठी श्रद्धांजली आहे."

नव्या पिढीचा आत्मविश्वास वाढवणारा नेता : शरद पवार पुढं म्हणाले की, "कुमार सप्तर्षी यांचा आग्रह असायचा की, दुष्काळी भागातील शेतकरी, तरुण-तरुणी पिढीला मदत करता येईल, असं धोरण सरकारनं आखावं. तसा आग्रहच त्यांनी विधिमंडळात आणि सत्ताधारी पक्षाकडे सातत्यानं मांडला. तसंच एक काम करणारा, नव्या पिढीचा आत्मविश्वास वाढवणारा, महात्मा गांधींचा विचार जतन केला पाहिजे, हे सूत्र घेऊन कष्ट करणारा एक मोठा नेता म्हणून आपण कुमार सप्तर्षी यांना पाहतो. आज ते आपल्यात नाहीत. पण तो विचार आहे, त्यांनी केलेलं काम आहे, ते आपण अखंडपणे जपूया." असं शरद पवार यांनी सांगितलं.

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Last Updated : July 26, 2026 at 10:14 PM IST

TAGGED:

पुणे
कुमार सप्तर्षी
शरद पवार
SHARAD PAWAR

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