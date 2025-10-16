ETV Bharat / state

बाधित शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी सणाला सुरुवात, कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानतर्फे अनोखा उपक्रम

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानच्या (Kulswamini Pratishthan) शंभर महिलांनी खिर्डी गावात जाऊन शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी (Diwali 2025) साजरी करत त्यांना धीर आणि आधार दिला.

Diwali 2025
शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी करताना कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : October 16, 2025 at 10:14 PM IST

2 Min Read
छत्रपती संभाजीनगर : यंदा बळीराजा अतिवृष्टीमुळं हैराण झालाय. एकीकडं हातातोंडाशी आलेला घास निसर्गाने हिरावला आहे, तर दुसरीकडं सरकारी मदत अद्याप खात्यात जमा झालेली नसल्यानं दिवाळी (Diwali 2025) सण कसा साजरा करायचा? असा प्रश्न शेतकऱ्यांना पडला आहे. मात्र, शहरातील कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानतर्फे शेतकऱ्यांना धीर देण्यासाठी अनोखा उपक्रम राबवण्यात आला आहे.

'तू जगाचा पोशिंदा हताश होऊ नको' : कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानच्या जवळपास शंभर महिलांनी पारंपरिक वेशभूषेत गावात जाऊन शेतकरी कुटुंबासोबत दिवाळी सणाला सुरुवात केली. वसुबारस सणाच्या पूर्वसंध्येला खिर्डी गावात या उपक्रमाला सुरुवात करण्यात आली. 'तू जगाचा पोशिंदा हताश होऊ नको, आम्ही सोबत आहोत' असा विश्वास या महिलांनी शेतकऱ्यांना दिल्याची माहिती, कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विलास कोरडे यांनी दिली.

प्रतिक्रिया देताना विलास कोरडे आणि अलका कोरडे (ETV Bharat Reporter)



शंभर महिलांनी साजरा केला गावात सण: काळाच्या ओघात आणि कामाकामुळं शहरीकरण वाढलं आहे. गावातील बहुसंख्य लोक गाव सोडून शहरात राहत आहेत. मात्र शेती व्यवसाय करणारे शेतकरी आजही गावातच वास्तव्यास आहेत. निसर्गाच्या अवकृपेमुळं त्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली असल्यानं, यंदा दिवाळी सण साजरा करावा कसा? असा प्रश्न अनेक कुटुंबियांना पडलाय. अशा कुटुंबांना दिलासा देण्यासाठी शहरातील सिडको येथील कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानतर्फे अनोखा उपक्रम राबण्यात आला. शहरातील विविध भागामधील शंभर महिलांना एकत्र येत "चला जाऊ खेड्याकडे" हा उपक्रम हाती घेतला. खुलताबाद तालुक्यातील खिर्डी गावात शंभर कुटुंबीयांसोबत जाऊन त्यांनी दिवाळी सणाची सुरुवात केली.

Diwali 2025
कुलस्वामिनी प्रतिष्ठान (ETV Bharat Reporter)



शेतकऱ्यांचा केला सन्मान : "अतिवृष्टीमुळं शेतकरी निराश झाल्यानं त्यांच्या आत्महत्येच्या घटनांमध्ये वाढ झाली आहे. अशातच त्यांचं आत्मबल वाढवण्याची गरज निर्माण झाली आहे. त्यामुळंच कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानतर्फे ग्रामीण भागात प्रातिनिधिक स्वरूपात शंभर शेतकऱ्यांचा सत्कार करण्यात आला, त्यांच्या कुटुंबियांना आनंद देण्यासाठी त्यांच्या घरी जाऊन दिवाळीच्या सणाला सुरुवात करण्यात आली. त्यांच्या घरी फराळाचे पदार्थ आणि मिठाई देण्यात आली. जगाचा पोशिंदा अडचणीत असताना त्यांना आधार देण्याची गरज आल्यानं हा उपक्रम राबवत आहे", असं कुलस्वामिनी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष विलास कोरडे यांनी सांगितलं.

Diwali 2025
शेतकऱ्यांसोबत दिवाळी साजरी (ETV Bharat Reporter)



महिलांनी केला आनंद व्यक्त : महाराष्ट्रात शेतीचं नुकसान झालंय, शहरातील नागरिकांना शेतीबद्दल आपुलकी निर्माण होणं गरजेचं असल्यानं हा उपक्रम महत्वाचा असल्याचं मत उपक्रमात सहभागी महिलांनी व्यक्त केलं. शेतकरी कुटुंब अडचणीत असताना त्यांना आज मानसिक आधार देणं गरजेचं आहे, त्यामुळं त्यांच्यासोबत दिवाळी सणाची सुरुवात करताना आनंद होत आहे. गावात फुगडी खेळून, वनभोजन करून त्यांना आधार देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. या उपक्रमामुळं शहर आणि ग्रामीण भागाची सांगड घडवणे शक्य होत असल्याचं मत उपस्थिती महिलांनी सांगितलं. तर या उपक्रमामुळं थोडं फार दुःख दूर सारून सण साजरा करण्याचा उत्साह निर्माण झाला आहे. सरकारने देखील पाठीशी उभी रहावं, नुकसान भरपाई तातडीने द्यावी अशी मागणी शेतकऱ्यांनी केली आहे.

