राज्यात पुन्हा ऑपरेशन टायगरची चर्चा जोरात सुरू; ऑपरेशन होणारच,कृपाल तुमाणे यांच्या वक्तव्याने भुवया उंचावल्या
राज्याच्या राजकीय वर्तुळात पुन्हा एकदा 'ऑपरेशन टायगर' (Operation Tiger) ची चर्चा जोरात सुरू झाली असून, आमदार कृपाल तुमाने यांच्या वक्तव्यानं या चर्चांना अधिक बळ मिळालंय.
Published : June 15, 2026 at 9:01 PM IST
नागपूर : राज्यात पुन्हा एकदा ऑपरेशन टायगरची चर्चा जोर धरत आहे. उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटातील अनेक खासदार राज्याचे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या संपर्कात असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात रंगली आहे. शिवसेनेचे आमदार कृपाल तुमाणे यांनीही या चर्चेला दुजोरा दिलाय. उद्धव ठाकरे यांनी बोलावलेल्या बैठकीला जे खासदार गैरहजर होते, ते पक्षातून बाहेर पडू शकतात, असा तर्क लावला जात असून, या वृत्तालाही तुमाणे यांनी एकप्रकारे दुजोरा दिलीय.
ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याची बातमी लवकरच येईल: "उबाठा गटात मोठ्या प्रमाणावर असंतोष असल्याचा दावा कृपाल तुमाणे यांनी केलाय. एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वावर उबाठा गटातील सात खासदारांनी विश्वास दाखवला आहे. खासदारांना त्यांच्या मतदारसंघचा विकास करायचा असेल तर एकनाथ शिंदे यांच्यासारखे कर्तव्यनिष्ठ नेते न्याय देऊ शकतात, असा त्यांचा विश्वास आहे. लवकरच ऑपरेशन टायगर यशस्वी झाल्याची बातमी मिळेल," असं कृपाल तुमाणे म्हणाले.
ऑपरेशनची तारीख लवकरच सांगू: "चर्चा सुरू नाही, तर सर्वकाही ठरलं आहे. सर्व काही निश्चित झालं आहे. ज्या प्रकारे डॉक्टर सर्व तपासण्या पूर्ण केल्यानंतरच ऑपरेशनची तारीख देतात, त्याचप्रमाणे येथेही केवळ ऑपरेशनची तारीख जाहीर होणं बाकी आहे," असं कृपाल तुमाणे म्हणाले.
का, कधी, कुठे आणि कसे होणार, हे मी सांगणार नाही : या ऑपरेशनबाबत अधिक माहिती देण्यास आशिष जयस्वाल यांनी नकार दिला. "20 जून 2022 रोजी जे घडलं, ते आधी सांगून घडलं नव्हतं. कोणत्याही ऑपरेशनची माहिती आधी दिली जात नाही," असं ते म्हणाले."योग्य वेळ आल्यावर सर्व माहिती दिली जाईल. काही गोष्टी योग्य वेळ आल्यावरच सांगायच्या असतात," असंही ते म्हणाले. 20 जून रोजी सत्ता परिवर्तनाला तीन वर्षे पूर्ण होत असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा हात बळकट करण्यासाठी तो निर्णय घेण्यात आला होता, असं ते म्हणाले. भविष्यात काय होईल, याबाबत सध्या काही सांगता येणार नाही, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
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