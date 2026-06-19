सुषमा अंधारेंवर आष्टीकरांचा पलटवार; म्हणाले "राजकारणात चतुर असणं गरजेचं"
विरोधक 400 पेक्षा जास्त मते मिळणार असल्याचा दावा करत असतील तर ती मते नेमकी कुठून आली, पाकिस्तानमधून आणली की काय, असा टोला आष्टीकर यांनी लगावला.
Published : June 19, 2026 at 8:32 PM IST
नांदेड - विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर महाविकास आघाडीचे उमेदवार कृष्णा पाटील आष्टीकर यांनी आपल्या विजयाचा ठाम दावा करत राजकीय वर्तुळात खळबळ उडवून दिली आहे. "मी तर आधीच गुलाल आणून ठेवला आहे, माझा विजय निश्चित आहे," असं म्हणत आष्टीकर यांनी विरोधकांच्या संख्याबळाच्या दाव्यांवर जोरदार प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं.
विरोधक 400 पेक्षा जास्त मते मिळणार असल्याचा दावा करत असतील तर ती मते नेमकी कुठून आली, पाकिस्तानमधून आणली की काय, असा टोला त्यांनी लगावला. माझ्याकडे मॅजिक फिगरपेक्षा जास्त मतं आहेत. जर त्यांच्या म्हणण्यानुसार त्यांच्याकडे 300 मतं आणि माझ्याकडे 270 मतं असतील, तर उर्वरित मतं कुठून आली, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
शिवसेना (ठाकरे) नेत्या सुषमा अंधारे यांनी केलेल्या टीकेलाही आष्टीकर यांनी प्रत्युत्तर दिलं. "हो, मी चतुर आहे. राजकारणात चतुर आणि धूर्त असणं गरजेचं असतं," असं म्हणत त्यांनी अंधारे यांच्या वक्तव्यावर नाराजी व्यक्त केली. सुषमा अंधारे यांनी माझ्याबाबत चुकीचं लिहिलं, मला मतदान करू नका असं आवाहन करणं अत्यंत चुकीचं आहे, असं ते म्हणाले. आजही मी मिलिंद नार्वेकर आणि उद्धव ठाकरे यांच्या संपर्कात असून महाविकास आघाडीचाच उमेदवार आहे, असंही त्यांनी स्पष्ट केलं.
यावेळी आष्टीकर भावनिकही झाले. आपल्या आईच्या निधनाच्या प्रसंगाचा राजकीय वापर करण्यात आल्याचा आरोप करत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. "माझ्या आईच्या निधनाचा बाजार मांडण्यात आला, हे अत्यंत दुःखद आहे. माझ्या आईबद्दल बोललेले मी कदापि सहन करणार नाही. जर अशाच प्रकारची बेताल वक्तव्ये सुरू राहिली, तर मलाही वेगळा विचार करावा लागेल," असा इशाराही त्यांनी दिला. काही नेते ज्या पद्धतीने वागत आहेत, त्यामुळं आमच्यासारख्या कार्यकर्त्यांना चतुर आणि धूर्त व्हावं लागतं, असं मतही कृष्णा पाटील आष्टीकर यांनी व्यक्त केलं.