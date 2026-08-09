'अश्वारूढ तिरंगा यात्रा' संचलनातून क्रान्तिकारकांना अभिवादन...क्रांतिदिनी पुण्यात प्रथमच . . . . .
क्रांती दिनानिमित्त पुण्यात प्रथमच दिग्विजय प्रतिष्ठानतर्फे 15 प्रशिक्षित घोडेस्वारांसह 'अश्वारूढ तिरंगा यात्रा' काढण्यात आली, ज्यात पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले स्वतः अश्वावर स्वार झाले.
Published : August 9, 2026 at 6:20 PM IST
पुणे : 'भारत माता की जय...', 'वंदे मातरम...' अशा विविध घोषणा, अश्वावर स्वार होऊन हाती तिरंगा ध्वज घेत भारताच्या स्वातंत्र्यलढ्यातील क्रांतिकारकांच्या त्याग, शौर्य आणि राष्ट्रभक्तीच्या स्मृतींना अश्वारोहकांनी अभिवादन केलं. दिग्विजय प्रतिष्ठान हॉर्स रायडिंग अकॅडमीतर्फे क्रांतिदिनानिमित्त पुण्यात प्रथमच अश्वारूढ तिरंगा यात्रा संचलन आयोजित करण्यात आलं होतं. श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचं दर्शन घेऊन मंदिरापासून या अश्वारूढ संचलनाला प्रारंभ झाला. यावेळी परिमंडळ १ चे पोलीस उपायुक्त कृषिकेश रावले यांनी अश्वावर स्वार होत हाती तिरंगा ध्वज घेत यात्रेत सहभाग घेतला.
यात्रेमध्ये 15 घोडेस्वारांचा सहभाग : श्रीमंत दगडूशेठ हलवाई गणपतीचं दर्शन घेऊन यात्रेला प्रारंभ झाला. बेलबाग चौक, लक्ष्मी रस्ता मार्गे ही यात्रा मार्गस्थ झाली. तर, टिळक चौक, लकडी पूल मार्गे छत्रपती संभाजी महाराज स्मारक इथं यात्रेचा समारोप झाला. विश्रामबाग विभाग पुणे शहर सहाय्यक पोलीस आयुक्त अनुजा देशमाने, पोलीस निरीक्षक (गुन्हे) विकास भिंगारदिवे यांच्या हस्ते छत्रपती संभाजी महाराज स्मारकास पुष्प वाहून राष्ट्रगीतानंतर यात्रेचा समारोप झाला. 8 वर्षापासून ते 60 वर्षांपर्यंतचे अश्वारोहण करणारे 15 प्रशिक्षित घोडेस्वार या अश्व संचलनामध्ये सहभागी झाले होते.
शिवचरित्र प्रसार : दिग्विजय प्रतिष्ठान हॉर्स रायडिंग अकॅडमी मागील पंचवीस वर्षांपासून अश्वारोहण प्रशिक्षण, अश्वारोहण मोहिमा, अश्वारोहण स्पर्धा इत्यादी माध्यमातून या पारंपरिक व आधुनिक ऑलम्पिक क्रीडा प्रकार सर्वसामान्य पर्यंत पोहोचवण्याचं काम करत आहे. अकॅडमीनं नुकतीच मे महिन्यामध्ये 25 किल्ल्यांवरून शिवचरित्र प्रसार ही अश्व मोहिम यशस्वीरित्या पूर्ण केली. स्थानिक नागरिकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाला. क्रांतिदिनी हा अनोखा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
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