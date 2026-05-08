ETV Bharat / state

पुण्यातील प्रसिद्ध उद्योगपती रवी पंडित यांचं निधन; सीए व्यवसायाचा बहुराष्ट्रीय कंपनीत कसा केला विस्तार?

उद्योगपती रवी पंडित यांचं आज पुण्यात निधन झाले. सीए असणारे रवी पंडित यांनी जगभरात सेवा देणारी केपीआयटी टेक्नॉलिजियस कंपनी स्थापन केली. त्यांचे कार्य जाणून घ्या.

Ravi Pandit death
संग्रहित-रवी पंडित (Source- ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 8, 2026 at 5:03 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पुणे: पुण्यातील प्रसिद्ध उद्योगपती आणि केपीआयटी टेक्नॉलॉजीजचे सह-संस्थापक अध्यक्ष रवी पंडित यांच आज निधन झालं. पुण्यातील वैकुंठ स्मशान भूमीत त्यांच्या पार्थिवार अंत्यसंस्कार करण्यात आले आहेत. वयाच्या 75 व्या वर्षी त्यांनी अखेरचा श्वास घेतला. मागील काही दिवसांपासून ते आजारी होते. त्यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू होते. मात्र, आज उपचारादरम्यान त्यांची पहाटे प्राणज्योत मालवली.
रवी पंडित यांच्या निधनानं आयटी उद्योग, चार्टर्ड अकाउंटन्सी व्यवसाय, पुण्याचे औद्योगिक क्षेत्र आणि समाज यांची मोठी हानी झाली आहे. त्यांच्या पश्चात पत्नी, चार्टर्ड अकाउंटंट असलेले सुपुत्र, कन्या आणि अन्य कुटुंबीय आहेत.


चार्टर्ड अकाउंटंट झाल्यानंतर रवी पंडित यांनी अमेरिकेतील प्रतिष्ठित एमआयटी मॅनेजमेंट येथे व्यवस्थापन शिक्षण घेतलं. या जागतिक शिक्षणामुळे त्यांच्या विचारांना व्यापक दिशा मिळाली. भारतात परतल्यानंतर त्यांनी आपल्या वडिलांच्या नामांकित सीए फर्मची सूत्रे हाती घेतली. गुणवत्ता, प्रामाणिकपणा आणि ग्राहकांचा विश्वास यांवर आधारित एक आदर्श व्यावसायिक संस्था म्हणून सीए फर्मचा विकास केला.

विद्यार्थीदशेपासूनच नेतृत्वगुण- रवी पंडित हे पुण्यातील एक दिग्गज व्यक्तिमत्व होते. सीए रवी पंडित यांच्या निधनानं चार्टर्ड अकाउंटन्सी व्यवसाय, भारतीय आयटी उद्योग आणि उद्योगजगताची मोठी हानी झाली आहे. ते केवळ यशस्वी व्यावसायिक किंवा उद्योजक नव्हते, तर दूरदृष्टी असलेले संस्थापक आणि प्रेरणादायी व्यक्तिमत्त्व होते. सीए विद्यार्थी संघटनेचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अनेक विद्यार्थ्यांना प्रेरणा दिली. त्यांचे सर्वात मोठे योगदान तंत्रज्ञान उद्योजकतेच्या क्षेत्रात राहिले. भारतीय संस्थांनी जागतिक पातळीवर स्पर्धात्मक व्हावे, असे आज सांगण्यात येते. तीच दूरदृष्टी रवी पंडित यांनी अनेक दशकांपूर्वी पाहिली होती. अलीकडेच त्यांच्या फर्मनं उत्तर आणि दक्षिण भारतातील अग्रगण्य फर्म्सशी युती करून या स्वप्नाला अधिक व्यापक रूप दिलं. रवी पंडित यांनी चार्टर्ड अकाउंटन्सी व्यवसायातही उल्लेखनीय योगदान दिले. ते WIRC of ICAI चे प्रादेशिक परिषद सदस्य होते. विद्यार्थीदशेपासूनच त्यांच्यात नेतृत्वगुण स्पष्ट दिसत होते.

फोर्ब्स यादीत झळकले नाव- अमेरिकेतून परतल्यानंतर त्यांनी अकाउंटिंग, पेरोल, स्टॉक रेकॉर्ड्स आणि व्यावसायिक व्यवस्थापनासाठी सॉफ्टवेअर विकसित करण्यास सुरुवात केली. त्या काळात भारतात संगणकीकरणाची सुरुवात होत असताना हे अत्यंत दूरदृष्टीचं पाऊल होते. रवी पंडित यांच्या नेतृत्वाखाली KPIT ने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वयंचलित वाहन प्रणाली आणि ऑटोमोटिव्ह सॉफ्टवेअर या क्षेत्रांत जागतिक प्रतिष्ठा मिळवली. कंपनीच्या शेअर बाजारातील कामगिरीनं गुंतवणूकदारांसाठी प्रचंड संपत्ती निर्माण केली. त्यांच्या उद्योगसमूहातील भागभांडवलामुळे रवी पंडित यांचे नाव फोर्ब्स (Forbes) च्या जागतिक श्रीमंत व्यक्तींच्या यादीत झळकले. मात्र एवढ्या मोठ्या यशानंतरही ते अत्यंत साधे, सहज उपलब्ध आणि आपल्या व्यावसायिक तत्वांशी जोडलेले राहिले.

सुनेत्रा पवार यांनी आदरांजली केली अर्पण- उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी रवी पंडित यांना सोशल मीडियातून आदरांजली अर्पण केली. त्यांनी एक्स मीडियातील पोस्टमध्ये म्हटले,"केपीआयटी’चे सहसंस्थापक, अध्यक्ष, ज्येष्ठ सनदी लेखापाल आणि दूरदृष्टी असलेले उद्योजक रवी पंडित यांच्या निधनाची बातमी अत्यंत दुःखद आहे. माहिती तंत्रज्ञान, उद्योग, शिक्षण आणि सामाजिक क्षेत्रात त्यांनी आपल्या कार्याचा वेगळा ठसा उमटवून अनेक संस्थांना जागतिक स्तरावर ओळख मिळवून दिली. अभ्यासू नेतृत्व, विनम्र स्वभाव आणि समाजाभिमुख दृष्टिकोन यामुळे ते अनेकांसाठी प्रेरणास्थान ठरले. त्यांच्या निधनानं पुण्यासह संपूर्ण उद्योगविश्वानं एक दूरदर्शी आणि संवेदनशील नेतृत्व गमावलं आहे. मी त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली अर्पण करते. पंडित कुटुंबावर कोसळलेल्या या दुःखात आम्ही सर्वजण सहभागी आहोत".

  • रवी यांनी केपीआयटी टेक्नॉलॉजीजचे सह-संस्थापक आणि अध्यक्ष म्हणून काम पाहिले. ही कंपनी सॉफ्टवेअर-डिफाइन्ड मोबिलिटीमधील एक जागतिक अग्रणी असून, ऑटोमोटिव्ह इंजिनिअरिंग सोल्यूशन्सवर लक्ष केंद्रित करत जगभरातील 15 देशांमध्ये कार्यरत आहेत्यांनी कीर्तने अँड पंडित चार्टर्ड अकाउंटंट्स (केपीसीए) या कंपनीचे अध्यक्षपद भूषवले. ही कंपनी 15 देशांमध्ये कार्यरत असलेल्या 1,200 हून अधिक तज्ञांसह सर्वात मोठ्या भारतीय व्यावसायिक सेवा कंपन्यांपैकी एक आहे.
  • व्यावसायिक नेतृत्वापलीकडे, रवी यांनी भारताचा नागरी आणि शाश्वतता अजेंडा घडवण्यात मध्यवर्ती भूमिका बजावली. त्यांनी पुणे इंटरनॅशनल सेंटर आणि जनवाणी यांसारख्या संस्थांची सह-स्थापना करून त्यांना मार्गदर्शन केले. गोखले इन्स्टिट्यूट ऑफ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स (GIPE) येथील सेंटर फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंटला पाठिंबा देऊन धोरण संशोधनाला बळकटी दिली. ज्ञान प्रबोधिनीचे अध्यक्ष म्हणून नेतृत्व विकासाला चालना दिली. त्यांनी थर्मॅक्स लिमिटेडच्या संचालक मंडळावर काम केले. वर्ल्ड रिसोर्सेस इन्स्टिट्यूट, इंडिया आणि आगा खान रुरल सपोर्ट प्रोग्राम, इंडियाचे बोर्ड सदस्य म्हणून राष्ट्रीय पर्यावरण आणि ग्रामीण विकासाच्या प्राधान्यक्रमासाठी काम केले.

TAGGED:

KPIT TECHNOLOGIES FOUNDER DEATH
RAVI PANDIT PROFILE
HOW RAVI PANDIT BECOME BILLIONAIRE
रवी पंडित मृत्यू
RAVI PANDIT DEATH

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.