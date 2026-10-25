कोयना धरणाच्या लाभक्षेत्रातच पाण्याचा दुष्काळ, नदीकाठच्या गावांचा पाणीपुरवठा ठप्प, कॅबिनेटमध्ये 'पाणी' पेटणार?
कोयना धरणातून पाणी सोडणं बंद केल्याने कृष्णा आणि कोयना नदीकाठच्या गावांचा पाणीपुरवठा ठप्प झाला आहे.
Published : October 25, 2026 at 7:28 PM IST
सातारा - कोयना धरणातून पाणी सोडणं बंद केल्याने पिण्याच्या आणि शेतीच्या पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. दुष्काळाची तीव्रता वाढत चालल्याने हरित पट्टा देखील होरपळायला लागला आहे. कोयनेसह कृष्णा नदीचे पात्र कोरडे पडले आहे. पिण्याच्या पाणी पुरवठा योजनांचे जॅकवेल उघडे पडल्याने नदीकाठच्या गावांचा पाणीपुरवठा ठप्प झाला आहे. तसेच सिंचनासाठीच्या पाण्यावर उपसाबंदी लागू करण्यात आली आहे. या पार्श्वभूमीवर येत्या कॅबिनेट बैठकीत कोयना धरणातील पाण्याचा प्रश्न पेटण्याची शक्यता आहे.
टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा सुरू - यंदा एल निनोचा मान्सूनवर परिणाम होऊन अनेक भागांत सरासरीपेक्षा कमी पाऊस पडला. त्यामुळे भूजल पातळी वाढू शकली नाही. पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे खरीपातील पिकांच्या उगवण, वाढीसह उत्पन्नातही मोठी घट झाली आहे. त्यातच परतीचा पाऊसही गायब झाल्याने ऑक्टोबर महिन्यातच पिण्याच्या पाण्याची टंचाई जाणवू लागली. कायम दुष्काळी तालुक्यांना टँकर्सद्वारे पाणी पुरवठा सुरू करावा लागला आहे. सिंचनाचा प्रश्न गंभीर बनला आहे. सांगली पाटबंधारे विभागाकडून मागणी झाल्यानंतर वेळोवेळी कोयना धरणातून पाणी सोडण्यात आले. त्यामुळे धरणातील तब्बल 16 टीएमसी पाणीसाठा कमी झाला आहे. धरणात सध्या 84.16 टीएमसी (84.5 टक्के) इतका उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक आहे.
पाणी अडविण्यात आले - कोयना नदीवरील कोल्हापूर पद्धतीच्या बंधाऱ्यांचे दरवाजे पावसाळ्यात काढण्यात आले होते. त्यामुळे धरणातून सोडलेले पाणी सांगलीकडे जात होते. आता बंधाऱ्यांना अर्ध्या फळ्या बसवून पाणी अडवण्यात आले आहे. तरी देखील नदीकाठच्या गावांचा पाणीपुरवठा पूर्ववत होणे शक्य नाही. त्यामुळे मंत्रिमंडळाला आता धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागणार आहे. वीजनिर्मितीसह सिंचनाच्या पाणी कोट्यात कपात करून ते पाणी पिण्यासाठी सोडावे लागेल. तसा निर्णय कॅबिनेटमध्ये होणार का? याकडे पश्चिम महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.
कालवा सल्लागार समितीची बैठक झालेली नाही - यासंदर्भात कोयना धरणाचे कार्यकारी अभियंता महेश रासनकर म्हणाले की, राजकीय आचारसंहिता असल्याने कालवा सल्लागार समितीची बैठक झालेली नाही. वीजनिर्मिती आणि सिंचनासाठी पाणी कोटा आरक्षित असतो. त्यात वाढ अथवा कपात करण्याचा अधिकार आम्हाला नाही. त्यावर मंत्रिमंडळच निर्णय घेऊ शकते. दरम्यान, साताऱ्याचे पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांच्या पाटण विधानसभा मतदार संघात कोयना धरण आहे. त्यामुळे येत्या कॅबिनेट बैठकीत कोयनेच्या पाण्यावर वादळी चर्चेची शक्यता आहे.
राजू शेट्टी यांचा आरोप - दरम्यान, कारखानदारांनी दर जाहीर केल्याशिवाय ऊसतोड करू नये, यासाठी पश्चिम महाराष्ट्रात आंदोलन सुरू आहे. शेतकऱ्यांचा देखील आंदोलनाला पाठिंबा मिळतोय. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आपल्या पिकाला पाणी देता येऊ नये म्हणून सरकारने कोयना धरणातील पाणी रोखले असल्याचा थेट आरोप स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते, माजी खासदार राजू शेट्टी यांनी केला आहे. त्या विरोधात शेट्टी यांनी काल (शनिवारी) कृष्णा नदीच्या कोरड्या पात्रात बसून आंदोलन केलं होतं.
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