कोयना धरणात मागील 12 वर्षातील सर्वात निच्चांकी पाणीसाठा, उपलब्ध पाणी फक्त पिण्यासाठी राखीव
कोयना धरणातील पाणीसाठा चिंताजनक पातळीवर पोहोचल्याने कोयना आणि कृष्णा नदीकाठची पिके धोक्यात आली आहेत.
Published : June 16, 2026 at 6:53 AM IST
सातारा - महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी असलेल्या कोयना धरणातील पाण्याने निच्चांक गाठला आहे. धरणात केवळ ९.०५ टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. हा मागील १२ वर्षातील निच्चांकी पाणीसाठा आहे. मान्सूनच्या पावसाने दडी मारल्याने औद्योगिक आणि सिंचनाच्या पाणी उपशावर निर्बंध आले आहेत. धरणातील उपलब्ध पाणी फक्त पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे.
९.०५ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा - कोयना धरणात गतवर्षी आणि सध्या उपलब्ध असलेल्या पाणी साठ्याची तुलना करता मोठी घट पाहायला मिळत आहे. १५ जून २०२६ रोजी कोयना धरणात केवळ ९.०५ टीएमसी इतकाच उपयुक्त पाणीसाठा आहे. गतवर्षी याच दिवशी १७.२७ टीएमसी उपयुक्त पाणीसाठा शिल्लक होता. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत कोयना धरणात तब्बल ८.२२ टीएमसी पाणीसाठा कमी आहे.
धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठी राखीव - कोयना नदीतून औद्योगिक आणि सिंचनासाठीच्या पाणी उपशावर निर्बंध आणण्यात आले आहेत. फक्त पिण्यासाठीच नदीतून पाणी उपसा करण्यास परवानगी आहे. जून महिना अर्धा संपला तरी पावसाला सुरूवात झालेली नाही. धरण पाणलोट क्षेत्रात थोडाफार पाऊस पडला आहे. मात्र, धरणात पाण्याची आवक सुरू झालेली नाही. धरणातील पाणी फक्त पिण्यासाठी राखीव ठेवण्यात आलं आहे. त्यानुसार वीजनिर्मिती करून पायथा वीजगृहातून १०५० क्युसेक्स पाणी कोयना नदीपात्रात सोडण्यात येत आहे.
कोयना धरणावर पूर नियंत्रण कक्ष स्थापन - कोयना धरण पाणलोट क्षेत्रात आतापर्यंत (१५ जून) नवजा येथे सर्वाधिक ७५ मिलीमीटर पाऊस झाला आहे. महाबळेश्वरमध्ये २४ तर कोयनेत सर्वात कमी १५ मिलीमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. कोयना धरणाच्या नवीन तांत्रिक वर्षाला 1 जून रोजी प्रारंभ झाला असून कोयना धरणावर पूर नियंत्रण कक्ष देखील स्थापन करण्यात आला आहे. मात्र, पावसाअभावी पाण्याचे संकट निर्माण झाले आहे. पाणीसाठा प्रचंड घटल्याने कोयना जलाशयात बुडालेल्या गावांचे अवशेष पूर्णपणे उघडे पडले आहेत. पाण्याअभावी बोटिंग बंद आहे. त्यामुळे तापोळा, बामणोलीतील पर्यटन ठप्प झालं आहे.
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