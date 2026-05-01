ETV Bharat / state

कोयना धरणाला कडक उन्हाचा फटका, आज अखेर 7.77 टीएमसी पाण्याचं बाष्पीभवन

कोयना धरणाचे नवीन तांत्रिक वर्ष सुरू होण्यास अद्याप एक महिना बाकी आहे.

Koyna Dam Hit by Scorching Heat; 7.77 TMC of Water Evaporates as of Today
कोयना धरणाला कडक उन्हाचा फटका, आज अखेर 7.77 टीएमसी पाण्याचं बाष्पीभवन (ETV Bharat Reporter)
author img

By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 1, 2026 at 1:00 PM IST

|

Updated : May 1, 2026 at 2:36 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

सातारा : महाराष्ट्राची भाग्यलक्ष्मी असलेल्या कोयना धरणालाही कडक उन्हाळ्याचा जबर फटका बसला आहे. 105.25 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या कोयना धरणातील तब्बल 7.77 टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन झालं आहे. 1 जून 2025 ते आज अखेरपर्यंतची ही आकडेवारी आहे. कोयना धरणाचे नवीन तांत्रिक वर्ष सुरू होण्यास अद्याप एक महिना बाकी आहे. त्यामुळं दरवर्षी होणाऱ्या सरासरी बाष्पीभवनाच्या तुलनेत यंदाच्या तांत्रिक वर्षात सर्वाधिक बाष्पीभवनाची नोंद होऊ शकते.

कोयना धरणाचे तांत्रिक वर्ष 1 जूनला सुरू होते. मागील तांत्रिक वर्षात कोयना धरणातील 7.76 टीएमसी पाण्याचं बाष्पीभवन झालं होतं. यंदाच्या कडक उन्हाळ्यात पाण्याच्या एकेक थेंबासाठी झगडावं लागत आहे. त्यातच धरणातील पाण्याला बाष्पीभवनाचा फटका बसत आहे. 105.25 टीएमसी पाणी साठवण क्षमता असलेल्या कोयना धरणातील 7 ते 8 टीएमसी पाण्याचं दरवर्षी सरासरी बाष्पीभवन होतं. कोयना ते तापोळा (महाबळेश्वर) असा तब्बल 68 किलोमीटर इतका विस्तीर्ण आणि अथांग असा शिवसागर जलाशय आहे.

कोयना धरणाचा परिसर निसर्ग संपन्न असून वन संपदेमुळं धरणातंर्गत विभागात जमीनीची धुप कमी होते. परिणामी बाष्पीभवन देखील कमी होतं. जलाशयाच्या 180 चौरस किलोमीटर परिसरात तापमान, वारा, सूर्यप्रकाश, हवेतील आर्द्रता याचाही परिणाम बाष्पीभवनावर होत असल्याचं अभ्यासकांचे मत आहे. यावर्षी उन्हाची तीव्रता आणि तापमानही सर्वाधिक आहे. त्यामुळं त्याच पटीत कोयना धरणातील पाण्याचं बाष्पीभवन होण्याची शक्यता हवामान तज्ज्ञांकडून वर्तविली जात आहे. दरवर्षी होणाऱ्या सरासरीच्या तुलनेत यंदांच्या तांत्रिक वर्षात पाण्याच्या सर्वाधिक बाष्पीभवनाची नोंद होऊ शकते.

कडक उन्हाळ्यामुळं 1 जून 25 पासून ते आज अखेर जलाशयातील तब्बल 7.77 टीएमसी पाण्याचं बाष्पीभवन झालं आहे. सांगली पाटबंधारे विभागाकडून सिंचनाची मागणी वाढल्यानं गेल्या दीड महिन्यापासून (20 मार्च) धरणाच्या विमोचकातून 1400 क्युसेक्स आणि पायथा वीजगृहाच्या दोन्ही युनिटमधून 2100 क्युसेक्स, असा एकूण 3500 क्युसेक्स विसर्ग कोयना नदीपात्रात सुरू आहे. सध्या धरणात 27.86 टीएमसी पाणीसाठा शिल्लक आहे. त्यापैकी पिण्यासह सिंचनासाठी 12.07 टीएमसी पाणी तर वीजनिर्मितीसाठी 9.70 टीएमसी पाणी शिल्लक आहे. पाऊसकाळ लांबला तरी पिण्यासाठी आणि सिंचनासाठी जुलैपर्यंत पुरेल इतका पाणीसाठा धरणात शिल्लक असल्याची माहिती कोयना प्रकल्पाचे कार्यकारी अभियंता महेश रासनकर यांनी दिली.

ठळक घटना :

  • सुमारे 65 वर्षांपूर्वी उभारण्यात आलेला कोयना जलविद्युत प्रकल्प आजही प्रभावीपणे कार्यरत आहे. जुन्या यंत्रावर आधारित असलेल्या प्रकल्पातील मुख्य अभियंता, अभियंते आणि कर्मचाऱ्यांच्या प्रयत्नांमुळं प्रकल्पातून सातत्यानं वीजनिर्मिती होत आहे.
  • जुन्या यंत्रणांचे आधुनिकीकरण करून नवीन उपकरणांचा वापर करण्यात आल्यामुळं कार्यक्षमता आणि उपलब्धता वाढली आहे.
  • कोयना प्रकल्पाची स्थापित क्षमता 1956 मेगावॉट वीजनिर्मितीची असून त्याच क्षमतेनं वीजनिर्मिती करण्याची क्षमता प्रकल्पात आहे.

हेही वाचा :

  1. खासदार सुप्रिया सुळे अडकल्या वाहतूक कोंडीत, मुंबई पुणे एक्सप्रेस वेवर वाहनांच्या रांगाच रांगा
  2. मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र करण्यासाठी मोठा संघर्ष; सीताराम पवारांच्या बलिदानाची शौर्यगाथा
  3. सोळावी राष्ट्रीय जनगणना डिजिटल पद्धतीने, स्व गणनेला नागपुरात सुरुवात, 11 अंकी 'एसई आयडी मिळेल,तो सांभाळून ठेवा
Last Updated : May 1, 2026 at 2:36 PM IST

TAGGED:

सातारा
कोयना धरण
बाष्पीभवन
KOYNA DAM

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.