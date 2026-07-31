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घाटमाथ्यावर आभाळ फाटलं! कोयना धरणाचे दरवाजे उघडले, कोयना-कृष्णा नदीकाठी 'हाय अलर्ट'

कोयना धरणातील पाणीसाठ्याने 80 टीएमसीचा टप्पा ओलांडल्याने पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी धरणाचे 6 वक्र दरवाजे उघडण्यात आले आहेत.

Koyna Dam
कोयना धरण (ETV BHARAT REPORTER)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 31, 2026 at 10:48 AM IST

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सातारा : साताऱ्यातील घाटमाथ्याला ऑरेंज अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. सध्या मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. सकाळपासून पश्चिम भागाला पावसानं झोडपून काढलं आहे. कोयना धरणातील पाण्याची आवक मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. त्यामुळे पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी गुरूवारी 30 जुलैला संध्याकाळी कोयना धरणाचे 6 वक्र दरवाजे उघडण्यात आले आहेत. मुसळधार पाऊस आणि धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे कोयना-कृष्णा नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे.

एकूण किती पाण्याचा विसर्ग? : साताऱ्यातील घाटमाथ्यावर सध्या मुसळधार पाऊस कोसळत आहे. जिल्ह्याच्या पश्चिम भागात पावसाची संततधार सुरू आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील पाणीसाठ्यात झपाट्याने वाढ होत आहे. धरणात मोठ्या प्रमाणात पाण्याची आवक सुरू असल्याने पाणी पातळी नियंत्रित करण्यासाठी कोयना धरण पायथा विद्युतगृहाचे 1 युनिट सुरू सुरू करण्यात आलंय. त्यानंतर गुरूवारी संध्याकाळी कोयना धरणाचे दरवाजे उघडण्यात आले. सध्या सांडव्यावरून 5 हजार 79 क्युसेक आणि पायथा वीजगृहातून 1 हजार 50, असे एकूण 6 हजार 129 क्युसेक पाणी नदीपात्रात सोडण्यात आलं आहे.

नदीकाठच्या गावांना आवाहन काय? : मुसळधार पाऊस आणि धरणातून सोडलेल्या पाण्यामुळे कोयना, कृष्णासह उपनद्यांच्या पाणी पातळीत प्रचंड वाढ झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. नागरिकांनी नदी पात्रात जाऊ नये. नदी काठावरील प्रशासन आणि संबंधित यंत्रणांनी खबरदारी घ्यावी, असं आवाहन कोयना सिंचन विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांनी केलं आहे.

Rain
पाऊस (ETV BHARAT REPORTER)

कोयना धरणात पाणीसाठा किती? : कोयना धरणात सध्या 86.11 टीएमसी इतका पाणीसाठा आहे. त्यापैकी उपयुक्त पाणीसाठा हा 81 टीएमसी इतका आहे. धरणात प्रति सेकंद 25 हजार क्युसेक्स पाण्याची आवक सुरू आहे. गेल्या 24 तासांत धरणात सव्वा 2 टीएमसी पाण्याची आवक झाली आहे. पाटण तालुक्यातील नवजा येथे 174 आणि कोयना नगरमध्ये 121 मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली आहे. आज (शुक्रवारी) पहाटेपासूनच धुवांधार पाऊस सुरू आहे. सलग 4 तासांपासून पडत असलेल्या पावसामुळे कोयना नदीच्या पाणी पातळीत लक्षणीय वाढ झाली आहे.

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TAGGED:

RAIN UPDATE
KOYNA DAM
कोयना धरण
KOYNA DAM

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