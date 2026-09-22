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कोयना धरण परिसराला साडे चार तासांत भूकंपाचे पाच सौम्य धक्के, कोयनानगरचे भूकंप मापन केंद्र मात्र बंद

ऐन गणेशोत्सवात कोयना धरण परिसराला भूकंपाचे पाच सौम्य धक्के बसले आहेत. तीव्रता कमी असल्याने ते जाणवले नाहीत.

कोयना धरण
कोयना धरण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : September 22, 2026 at 4:13 PM IST

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सातारा - महाराष्ट्राची वरदायिनी असलेल्या कोयना धरण परिसराला मध्यरात्री साडे बारा ते पहाटे चार या वेळेत सौम्य भूकंपाचे तब्बल पाच धक्के बसले. या भूकपांची तीव्रता 2 ते 2.5 रिश्टर स्केल एवढी होती. कमी तीव्रतेमुळे भूकंपाचे धक्के जाणवले नाहीत. दरम्यान, कोयनानगरचे भूकंप मापन केंद्र बंद असल्याने कोयना धरणापासून भूकंपांच्या केंद्रबिंदूचे अंतर, जमिनीतील खोली आणि अक्षांश, रेखांश याची नोंद होऊ शकली नाही.



कोयना धरणाचा परिसर भूकंप प्रवण क्षेत्रात येतो. धरणाच्या निर्मितीपासून आतापर्यंत या परिसराला लहान-मोठे भूकंपाचे लाखो धक्के बसले आहेत. त्यातील बहुतांश धक्के जाणवलेले देखील नाहीत. 3 पेक्षा जास्त रिश्टर स्केल तीव्रतेचे धक्के जाणवतात. एका अर्थाने कोयना धरण परिसरात भूकंपाची मालिकाच सुरू असते. मात्र, धरणाला आजपर्यंत कसलाही धोका निर्माण झालेला नाही.

मध्यरात्री साडे बारा ते पहाटे चार या वेळेत सौम्य भूकंपाचे तब्बल पाच धक्के
मध्यरात्री साडे बारा ते पहाटे चार या वेळेत सौम्य भूकंपाचे तब्बल पाच धक्के (ETV Bharat)


कोयना धरण परिसरात मंगळवारी मध्यरात्री साडे बाराच्या सुमारास पहिला सौम्य धक्का बसला. रिश्टर स्केलवर त्याची तीव्रता 2.1 एवढी होती. त्यानंतर एका तासाने दीड वाजता 2.3 क्षमतेचा दुसरा धक्का बसला. त्यानंतर सव्वा तीनला 2.2, पंधरा मिनिटांनी 2.5 आणि पहाटे चार वाजता 2.1 रिश्टर स्केल तीव्रतेचा पाचवा भूकंपाचा धक्का बसला. या सर्व भूकंपांचा केंद्रबिंदू साताऱ्यापासून 50 ते 52 किलोमीटर अंतरावर होता.


मंगळवारी मध्यरात्री ते पहाटे पर्यंत झालेले पाचही भूकंपाचे धक्के सौम्य होते. त्यामुळे नागरिकांना ते जाणवले नाहीत. दरम्यान, भूकपाच्या धक्क्यांमुळे कोयना धरणाला कोणताही धोका पोहोचलेला नाही. तसेच कोयना धरण परिसरात अथवा पाटण तालुक्यात कोठेही पडझड झाल्याचे वृत्त नाही. ऐन गणेशोत्सवात भूकंपाचे पाच सौम्य धक्के बसल्याचे समजताच नागरीक भयभीत झाले.


कोयनानगर, सातारा आणि कोल्हापूर या तिन्ही केंद्रांवर भूकंपाची नोंद होते, त्याचवेळी भूकंपाच्या केंद्रबिंदूचे अंतर, त्याची खोली आणि अक्षांश, रेखांशाची अचूक माहिती मिळते. सध्या कोयनानगर येथील भूकंप मापन केंद्र बंद असल्याने सविस्तर नोंदी मिळू शकल्या नाहीत, अशी माहिती कोयनेच्या भूकंप मापन केंद्रातील अधिकारी किरण कानुगडे यांनी दिली.

TAGGED:

KOYNA DAM
भूकंपाचे पाच सौम्य धक्के
EARTHQUAKE

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