कुख्यात गुंड निलेश घायवळ टोळीतील गुंडांना बेड्या; परवानाधारी शस्त्रातून तब्बल २०० राऊंड फायर केल्याचं उघड
पुण्यात कुख्यात गुंड निलेश घायवळ टोळीतील अजय सरोदेला अटक करण्यात आली आहे. त्यानं परवानाधारक पिस्तुलातून बैलपोळ्याच्या दिवशी 200 राऊंड फायर केल्याचं तपासात उघड झालं आहे.
Published : December 3, 2025 at 8:39 PM IST
पुणे : कुख्यात गुंड निलेश घायवळ टोळीतील सदस्य अजय सरोदेला (Ajay Sarode) मंगळवारी (2 डिसेंबर) कोथरूड पोलिसांनी अटक केली. त्याच्याकडं असलेल्या परवानाधारक पिस्तुलातून त्यानं दोनशे राऊंड फायर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. यासह पोलिसांनी बटाऱ्या चौधरी यालाही अटक केली आहे.
पिस्तुलातून केले दोनशे राऊंड फायर : अजय सरोदे, बटाऱ्या चौधरी असं अटक केलेल्याची नावं असून त्यांनी त्याच्या परवानाधारक पिस्तुलातून दोनशे राऊंड फायर केल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. अहिल्यानगर येथील सोनइ या गावातील शेतामध्ये त्यानं बैल पोळ्याच्या दिवशी हे राऊंड फायर केले आहेत. त्यादृष्टीनं कोथरूड पोलीस अधिकचा तपास करत आहेत.
बैल पोळ्याला जाऊन केली फायरिंग : याबाबत पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम म्हणाले की, "गुंड निलेश घायवळ टोळीवर लावण्यात आलेल्या मोक्का कारवाईबाबत तपास सुरू असताना अजय सरोदे, बटाऱ्या चौधरी या दोघांना अटक केली आहे. याबाबत हे दोन आरोपींना अटक करण्यात आली आहे. त्याच्याकडं एक वेपन आणि दीडशे रिकाम्या पुंगळ्या सापडल्या आहेत. असे एकूण 400 काडतुसे त्यांच्याकडून मिळाली आहेत. गुंड निलेश घायवळ आणि सचिन घायवळ सोबत आरोपी यांच्याकडून सोनईला बैल पोळ्याला जाऊन फायरिंग करण्यात आली आहे. परवाना असताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काडतुसे आणली गेली होती. हे बेकायदेशीर सगळ करण्यात आलं आहे. अधिक तपास पोलीस करत आहेत."
रेड कॉर्नर नोटीस पाठवण्याची तयारी सुरू: "सरोदेसोबत अजून एक आरोपी अटक करण्यात आला आहे. पोलिसांकडून संबंधिताला शस्त्र परवाना देताना दिलेल्या दस्तऐवजांची आणि इतर कागदपत्रांची तपासणी केली जात आहे. तसेच गुंड निलेश घायवळबाबत ब्लू कॉर्नर नोटीस पाठवली होती. आता रेड कॉर्नर नोटीस पाठवण्याची तयारी सुरू आहे. गुन्हे शाखा, सीबीआय, इंटरपोल यांच्याशी पत्रव्यवहार केला असून त्याला लवकरच रेड कॉर्नर नोटीस इशू करण्यात येईल," असं पोलीस उपायुक्त संभाजी कदम यांनी सांगितलं.
