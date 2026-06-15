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ऊसतोड कामगारांच्या मुलांना मोठा दिलासा: कारेगव्हाण गावातील जिल्हा परिषद शाळेत नववीचा वर्ग सुरू

बीडच्या कारेगव्हाण गावात जिल्हा परिषद शाळेत (Koregavhan Zilla Parishad School) नववीचा वर्ग सुरू झाला आहे. यामुळे ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण खंडित होण्यास आळा बसणार आहे.

Koregavhan Zilla Parishad School
जिल्हा परिषद शाळा कारेगव्हाण (ETV Bharat Reporter)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : June 15, 2026 at 5:05 PM IST

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बीड : बीड जिल्हा ऊसतोड कामगारांचा जिल्हा म्हणून ओळखला जातो. ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचे शिक्षण स्थलांतरामुळं खंडित होऊ नये म्हणून महाराष्ट्र सरकार विविध उपक्रम राबवत आहे. यातच कारेगव्हाण गावात ग्रामस्थ, शिक्षक आणि प्रशासनाने 'गावातील मुलं गावातच शिकली पाहिजेत' यासाठी सकारात्मक प्रयत्न केलाय.

शिक्षण क्षेत्रात केला आदर्श निर्माण : आज शाळेच्या पहिल्या दिवशी बीड जिल्ह्यातील सर्व शाळा आणि महाविद्यालये सुरू झाली आहेत. जिल्ह्यात एकीकडं खासगी शाळांच्या वाढत्या प्रभावामुळं जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद पडण्याच्या स्थितीत असताना, दुसरीकडं बीड तालुक्यातील कारेगव्हाण गावाने शिक्षण क्षेत्रात एक आदर्श निर्माण केलाय. गावातील शिक्षक, ग्रामस्थ आणि पालकांनी एकत्र येत पहिली ते चौथीपर्यंत असलेली जिल्हा परिषद शाळा आता थेट पहिली ते नववीपर्यंत पोहोचवली आहे. नववीच्या वर्गाचं उद्घाटन जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतिन रहमान यांच्याहस्ते पार पडले. या निर्णयामुळं नववीमध्ये शिकणाऱ्या मुला-मुलींना शिक्षणासाठी बाहेरगावी जावं लागणार नाही. विशेषतः ऊसतोड कामगारांच्या मुलांचं शिक्षण खंडित होण्याचं प्रमाण कमी होणार असून विद्यार्थ्यांचं स्थलांतर थांबण्यास मदत होणार आहे. गावकऱ्यांनी आणि शिक्षकांनी केलेल्या प्रयत्नांमुळं जिल्ह्यासमोर एक प्रेरणादायी उदाहरण उभं राहिलं आहे. त्यामुळं विद्यार्थी, पालक आणि ग्रामस्थांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे.

प्रतिक्रिया देताना मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतिन रहमान आणि ग्रामस्थ, शिक्षक (ETV Bharat Reporter)

पहिली ते नववीपर्यंतची शाळा गावातच सुरू : मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतिन रहमान म्हणाले "आज जिल्ह्यातील सर्व शाळा सुरू झाल्या आहेत. विशेष म्हणजे मी आज या शाळेला भेट दिली. या शाळेत ऊसतोड कामगारांची मुले शिक्षण घेत आहेत. गावातील नागरिकांनी एकत्र येऊन पहिली ते नववीपर्यंतची शाळा गावातच सुरू करण्याची मागणी केली होती. त्या मागणीची दखल घेत आम्ही सकारात्मक निर्णय घेतला असून येथे नववीचा वर्ग सुरू केला. या गावातील स्थलांतरित विद्यार्थ्यांचे शिक्षण खंडित होऊ नये आणि त्यांना गावातच दर्जेदार शिक्षण मिळावं, यासाठी मी सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. गावकऱ्यांसाठी ही आनंदाची बातमी आहे."

ग्रामस्थांची प्रतिक्रिया : "हे गाव ऊसतोड कामगारांचे आहे. पोटाची खळगी भरण्यासाठी अनेक कुटुंबांना बाहेरगावी जावे लागते आणि त्यांच्यासोबत मुलांनाही जावं लागल्यानं शिक्षण होत नाही. त्यामुळं गावातील मुलांनी गावातच शिक्षण घ्यावं, या उद्देशाने आम्ही सर्व ग्रामस्थांनी पुढाकार घेतला. यापूर्वी येथे पहिली ते आठवीपर्यंतचे वर्ग होते. आता नववीचा वर्ग सुरू करण्याचा प्रस्ताव जिल्हा परिषदेकडं पाठवला होता. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतिन रहमान यांनी त्यास सकारात्मक प्रतिसाद दिला. त्यामुळं आता आमच्या गावातील शाळा पहिली ते नववीपर्यंत झाली असून सर्वांच्या प्रयत्नांना यश मिळालं," असं ग्रामस्थांनी सांगितलं.

प्रस्तावाला हिरवा कंदील : सुरेश खंदारे (सरपंच पती) म्हणाले, "येथील परिस्थिती अत्यंत बिकट होती. मात्र, शाळेचा विकास साधण्यासाठी गावकऱ्यांनी मला मदत केली. सुरुवातीला येथे पहिली ते चौथीपर्यंतचे वर्ग होते. नंतर ती शाळा पहिली ते आठवीपर्यंत वाढवण्यात आली. त्यानंतर नववीचा वर्ग सुरू करण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडं प्रस्ताव पाठवण्यात आला. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जतिन रहमान यांनी या प्रस्तावाला हिरवा कंदील दिला. त्यामुळं आता गावातील विद्यार्थ्यांना नववीसाठी बाहेर जावं लागणार नाही. यामुळं विद्यार्थी आणि पालकांमध्ये आनंदाचं वातावरण आहे."

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TAGGED:

जिल्हा परिषद शाळा कारेगव्हाण
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KOREGAVHAN ZILLA PARISHAD SCHOOL

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