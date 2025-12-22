कोपरगावात कमळ फुललं... भाजपाचे पराग संधान नगराध्यक्षपदी, काळे-कोल्हे यांच्या संघर्षामुळे निवडणूक रंगली
कोपरगाव नगरपरिषदेच्या निवडणुकीत भाजपानं बाजी मारली आहे. आशुतोष काळे आणि विवेक कोल्हे यांच्या गटातील संघर्षामुळे निवडणूक चांगलीच गाजली.
Published : December 22, 2025 at 12:03 PM IST
अहिल्यानगर : कोपरगाव नगरपरिषद निवडणुकीत भाजपचे पराग संधान यांनी नगराध्यक्षपदी विजय मिळवला आहे. चुरशीच्या लढतीत त्यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (काळे गट) ओमप्रकाश कोयटे यांचा 409 मतांनी पराभव केला. संधान यांना 18,503 मतं मिळाली, तर कोयटे यांना 18,094 मतं मिळाली.
एकूण 30 जागांपैकी भाजपानं 19 जागा जिंकून स्पष्ट बहुमत मिळवलं, तर राष्ट्रवादीला 11 जागा मिळाल्या. ही निवडणूक आमदार आशुतोष काळे आणि विवेक कोल्हे गटातील वर्चस्वाची लढत मानली जात होती, ज्यात कोल्हे गटाची सरशी झाली.
महिला मतदारांचा कौल निर्णायक ठरला : कोपरगाव नगरपरिषद निवडणुकीच्या प्रचारात शेवटच्या टप्प्यात महिला मतदारांचा कौल निर्णायक ठरला. कमळ चिन्हावर निवडणूक लढवलेल्या भाजपाचे पराग संधान यांना महिलांच्या मतदानात मिळालेली आघाडी, कोल्हे परिवाराची प्रतिष्ठेची लढत, संघटनेची ताकद आणि शिस्तबद्ध प्रचार यामुळे विजय मिळाला.
घड्याळ चिन्हावर लढलेल्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे (काळे गट) ओमप्रकाश (काका) कोयटे यांनी नवीन शहर भागात आणि काही वॉर्डमध्ये जोरदार पकड दाखवली. मात्र, मशाल चिन्हाच्या भरत मोरे, धनुष्यबाण चिन्हाच्या राजेंद्र झावरे आणि अपक्ष (बॅट) विजय वहाडणे यांच्यामुळे मतविभाजन झाले. याचा थेट फायदा भाजपाच्या उमेदवाराला झाला.
अखेर पराग संधान यांनी 18,503 मतांसह 409 मतांच्या फरकानं विजय मिळवला, तर कोयटे यांना 18,094 मतं मिळाली. नगरसेवकांच्या 30 जागांपैकी भाजपानं 19 जागा जिंकून बहुमत मिळवलं, राष्ट्रवादीला 11 जागा मिळाल्या.
कोणाला किती मतं पडली? :
- पराग संधान (कमळ) 18503 मतं, 409 मतांनी विजयी
- काका कोयटे (घड्याळ) 18094 मतं (पराभूत)
- राजेंद्र झावरे (धनुष्यबाण) 3496 मतं (पराभूत)
- सपना मोरे (मशाल) 2176 मतं (पराभूत)
- विजय वहाडणे (बॅट) 591 मतं (पराभूत)
विजयानंतरची प्रतिक्रिया : कोपरगाव नगरपरिषद निवडणुकीत विजय मिळवल्यानंतर नवनिर्वाचित नगराध्यक्ष पराग संधान यांनी प्रतिक्रिया दिली. ते म्हणाले, “हा विजय माझा नसून कोपरगावच्या जनतेचा आहे. बिपिन कोल्हे, आमदार स्नेहलता कोल्हे, युवा नेते विवेक कोल्हे व रेणुका कोल्हे यांच्यासह संपूर्ण कोल्हे परिवार, मित्र परिवार आणि माझे सहकारी उमेदवार यांच्या एकत्रित प्रयत्नांतून हा विजय साकार झाला आहे. हा विजय स्वर्गीय शंकरराव कोल्हे आणि या शहरातील जनतेला मी समर्पित करतो. शहराच्या विकासासाठी कोणताही भेदभाव न करता काम करू.” निकाल जाहीर होताच शहरात जल्लोष उसळला. फटाक्यांची आतषबाजी, ढोल-ताशांचा गजर आणि कार्यकर्त्यांच्या घोषणांनी कोपरगावचा परिसर जल्लोषात न्हाऊन निघाला.
