कोकण विधान परिषदेसाठी नवा ट्विस्ट, महायुतीमध्येच रस्सीखेच; गोगावले, दळवी की अजून कोणी?

कोकण विधानपरिषद निवडणुकीत उमेदवारीच्या प्रश्नावरून महायुतीत सुरू असलेली रस्सीखेच आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे.

पत्रकार परिषदेत माहिती देताना शिवसेना आमदार महेंद्र दळवी (ETV Bharat Reporter)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : May 29, 2026 at 7:42 PM IST

रायगड - कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाच्या विधानपरिषद निवडणुकीत आता नवा राजकीय ट्विस्ट समोर आला आहे. महायुतीत शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस यांच्यात उमेदवारीवरून सुरू असलेल्या चर्चांच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे अलिबाग-मुरूड मतदारसंघाचे आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या जुईली दळवी अर्थात जुईली जुईकर यांनीही उमेदवारी अर्ज दाखल करण्याची तयारी केली आहे. त्या शिवसैनिकांसह रत्नागिरीकडे रवाना झाल्या असून, त्यांनी उमेदवारी अर्ज घेण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. त्यामुळे कोकणातील एकमेव विधानपरिषद जागेवर महायुतीचा अधिकृत उमेदवार कोण असणार, याबाबतची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

महायुतीत रस्सीखेच - कोकण स्थानिक स्वराज्य संस्था मतदारसंघाची जागा ही राजकीयदृष्ट्या अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते. या जागेवर दावा करण्यासाठी महायुतीतील शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस दोन्ही पक्ष आग्रही असल्याची चर्चा गेल्या काही दिवसांपासून सुरू आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसकडून या जागेवर दावा कायम असताना शिवसेनाही ही जागा सोडण्याच्या मनःस्थितीत नसल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

अर्ज दाखल करण्याची तयारी - अशातच आमदार महेंद्र दळवी यांनी आपल्या कन्या जुईली दळवी यांना उमेदवारीच्या रिंगणात उतरवण्याचा निर्णय घेतल्याने राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण आले आहे. रत्नागिरी येथे उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासाठी जुईली दळवी स्वतः शिवसैनिकांबरोबर रवाना झाल्या. त्यामुळे शेवटच्या क्षणापर्यंत उमेदवारीबाबत कोणताही राजकीय उलटफेर झाला, तरी शिवसेनेकडे पर्यायी पर्याय उपलब्ध राहावा, अशी रणनीती असल्याची चर्चा रंगत आहे.

ही जागा शिवसेनेनेच लढवावी - आमदार महेंद्र दळवी यांनीदेखील याबाबत भूमिका स्पष्ट करताना, पक्षांतर्गत आणि महायुतीतील राजकीय घडामोडी लक्षात घेऊन सावधगिरीचा उपाय म्हणून जुईली दळवी यांचा अर्ज भरला जात असल्याचे सांगितले आहे. कोकणातील ही जागा शिवसेनेनेच लढवावी, अशी पक्षाची भूमिका असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. राष्ट्रवादी काँग्रेसला ही जागा देण्यास शिवसेना तयार नसल्याचे संकेत यामुळे अधिक ठळकपणे समोर आले आहेत.

राजकीय वातावरण तापणार - दरम्यान, या जागेसाठी शिवसेनेचे नेते विकास गोगावले यांनीदेखील निवडणूक लढवण्याची इच्छा व्यक्त केली आहे. दुसरीकडे मंत्री भरत गोगावले आणि खासदार सुनील तटकरे यांच्यातील राजकीय समन्वय आणि पालकमंत्रीपदावरून सुरू असलेल्या चर्चांमुळे विविध तर्क-वितर्कांना उधाण आले आहे. त्यामुळे उमेदवारीचा अंतिम निर्णय होईपर्यंत राजकीय वातावरण तापलेले राहणार असल्याचे चित्र आहे.

अनुभव आणि तरुण नेतृत्वाची प्रतिमा - जुईली दळवी अर्थात जुईली जुईकर या आमदार महेंद्र दळवी यांच्या कन्या असून अलिबाग मतदारसंघात त्या गेल्या काही वर्षांपासून सक्रिय राजकारणात कार्यरत आहेत. युवकांमध्ये त्यांची ओळख निर्माण झाली असून विविध सामाजिक आणि राजकीय कार्यक्रमांत त्यांचा सहभाग राहिला आहे. 2019 मध्ये त्यांनी अलिबाग पंचायत समिती सदस्य म्हणूनही काम केले आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील अनुभव आणि तरुण नेतृत्वाची प्रतिमा यामुळे त्यांची उमेदवारी चर्चेचा विषय ठरत आहे.

एकूणच, कोकण विधानपरिषद निवडणुकीत उमेदवारीच्या प्रश्नावरून महायुतीत सुरू असलेली रस्सीखेच आता निर्णायक टप्प्यात पोहोचली आहे. जुईली दळवी यांच्या एन्ट्रीमुळे या निवडणुकीत आणखी रंगत आली असून, महायुतीचा अधिकृत उमेदवार कोण असणार, याकडे संपूर्ण कोकणासह राज्याच्या राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे. येत्या काही दिवसांत होणाऱ्या घडामोडी या निवडणुकीचे चित्र स्पष्ट करणार आहेत.

