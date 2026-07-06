कोकणात वादळी वाऱ्यासह तुफानी पाऊस; रत्नागिरीत रेल्वे स्थानकाचं छत कोसळलं, सिंधुदुर्गात घरांचं मोठं नुकसान
मुंबई, ठाणे, रायगडसह कोकण किनारपट्टीवर तुफान पाऊस सुरू आहे. या परिसरांत पुढील 48 तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
Published : July 6, 2026 at 2:40 PM IST
रत्नागिरी/सिंधुदुर्ग : मुंबई, कोकणासह पश्चिम महाराष्ट्रात मुसळधार पाऊस सुरू आहे. रविवारी (5 जुलै) रात्रीपासून पावसाचा जोर वाढला असून भारतीय हवामान विभाग (IMD) ने मुंबई, पुणे आणि कोकण किनारपट्टीसह घाटमाथ्यावर पुढील दोन दिवसांसाठी रेड अलर्ट जारी केला आहे. अशा स्थितीत नागरिकांनी काळजी घ्यावी, असं आवाहन हवामान विभागानं केलं आहे.
रत्नागिरी रेल्वे स्थानकाच्या छताचा भाग कोसळला :कोकण रेल्वे मार्गावरील अत्यंत महत्त्वाच्या असलेल्या रत्नागिरी रेल्वे स्थानकावर रविवारी रात्री मोठी दुर्घटना घडली. जोरदार वादळी वाऱ्यामुळे रेल्वे स्थानकावरील मुख्य छताचा एक मोठा भाग अचानक कोसळला. ही घटना रात्रीच्यावेळी घडल्याने मोठा अनर्थ टळला असून कोणतीही जीवितहानी झालेली नाही. मिळालेल्या माहितीनुसार, रविवारी रात्री 10:45 वाजेच्या सुमारास रत्नागिरीत वादळी वाऱ्याला सुरुवात झाली. वाऱ्याचा वेग इतका प्रचंड होता की, रेल्वे स्थानकाच्या परिसरातील छताला याचा मोठा फटका बसला आणि काही वेळातच छताचा काही भाग खाली कोसळला. रात्रीची वेळ असल्यानं स्थानक परिसरात प्रवासी, नागरिक आणि वाहनांची वर्दळ अत्यंत कमी होती. त्यामुळे कोणालाही दुखापत झाली नाही आणि जीवितहानी टळली.
सिंधुदुर्गात तुफान पाऊस : सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात शनिवार (4 जुलै) पासून पावसानं अक्षरशः धुमाकूळ घातला आहे. अवघ्या 24 तासांत जिल्ह्यात सरासरी 95.12 मि.मी. पावसाची नोंद झाली असून, कणकवली तालुक्यात सर्वाधिक 180 मि. मी. पाऊस कोसळला आहे. पावसामुळे नद्या-नाले दुथडी भरून वाहत आहेत. अनेक ठिकाणी घरं, गोठ्यांची पडझड होऊन लाखो रुपयांचं नुकसान झाल्याची माहिती आहे. झाडं उन्मळून पडली असून वाहतुकीवर परिणाम झाला आहे. काही गावांचा संपर्कदेखील तुटल्याचं समोर आलं आहे. अशा स्थितीत हवामान विभागानं पुढील 48 तासांसाठी 'ऑरेंज अलर्ट' जारी केल्यानं जिल्हा प्रशासनानं नागरिकांना अत्यावश्यक कामाशिवाय घराबाहेर न पडण्याचं आवाहन केलं आहे.
फणसाचं झाडं घरावर पडलं : सावंतवाडी तालुक्यातील सांगेली येथील विष्णू सोमा राऊळ यांच्या घरावर रविवारी (5 जुलै) दुपारी 3 वाजण्याच्या सुमारास वादळामुळं फणसाचं मोठं झाड कोसळून सुमारे 6 लाखांचं नुकसान झालं आहे. घटनास्थळी तहसीलदार श्रीधर पाटील यांच्यासह महसूल विभागाच्या कर्मचाऱ्यांनी पोहोचून पाहणी केली. तर कुडाळ तालुक्यातील आकेरी दांड्याचे गाळू इथं वटवृक्ष इमारतीवर कोसळला. यात अन्य झाडंही पडून त्याखाली दोन कार, दुचाकी सापडून मोठी हानी झाली.
नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा : नद्यांच्या पाणी पातळीत वेगानं वाढ होत असल्यानं नदीकाठच्या गावांना सतर्कतेचा इशारा देण्यात आला आहे. परिसरातील धरणंही पूर्ण क्षमतेनं भरली असल्यानं पाण्याचा विसर्ग सुरू करण्यात येणार आहे. त्यामुळे धरण परिसरातील गावांनी सतर्कता बाळगावी, असं आवाहन करण्यात आलं आहे. आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन सज्ज असून, नागरिकांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता प्रशासनाच्या सूचनांचं काटेकोर पालन करावं, असं आवाहन करण्यात आलं आहे.
सावंतवाडीत मातीच्या घरांचं नुकसान : सावंतवाडी तालुक्यातील चौकुळ गावातील म्हाराटी-बेरडकी इथंही मध्यरात्री वादळी वाऱ्यानं थैमान घातलं. वादळामुळे कौलारू आणि मातीची घरं काही क्षणांतच कोसळली. या नैसर्गिक आपत्तीत तीन कुटुंबाचे संसार उघड्यावर आले आहेत. इतरही अनेक घरांचं प्रचंड नुकसान झालं आहे.
राज्यात अनेक ठिकाणी रेड अलर्ट : मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगडसह कोकण किनारपट्टीवर रेड अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. पुढील 48 तासांत मुसळधार ते अतिमुसळधार पावसाची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे. यासोबतच, पुणे-सातारा, नाशिक जिल्ह्यांतील घाटमाथ्यावर रेड अलर्ट, तर शहरांत येलो अलर्ट जारी करण्यात आला आहे. घाट क्षेत्रात अतिवृष्टी, पूरस्थिती आणि भूस्खलनाचा धोका असून नागरिकांनी काळजी घेण्याचं आवाहन करण्यात आलं आहे. तर कोकण, मध्य महाराष्ट्रातील काही जिल्ह्यांतही जोरदार पावसाचा अंदाज वर्तवण्यात आला आहे.
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