कोकण रेल्वेची विशेष तिकीट तपासणी मोहीम, दोन लाखांहून अधिक फुकट्या प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाई
एप्रिल 2025 ते ऑक्टोबर 2025 या सात महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल दोन लाख फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई केल्याची माहिती कोकण रेल्वेने दिली आहे.
Published : November 11, 2025 at 12:23 PM IST
मुंबई – एप्रिल ते ऑक्टोबर हा सात महिन्यांचा काळ सुट्ट्यांचा मानला जातो. उन्हाळी सुट्ट्या आणि त्यानंतर गणपती सुट्टी, दिवाळी सुट्टी, नवरात्र असे महत्त्वाचे सण याच सात महिन्याच्या काळात येतात. त्यामुळे सुट्ट्यादेखील मोठ्या प्रमाणात असतात. या सुट्टीच्या दिवसात अनेक जण कोकणात जाण्याचा मार्ग निवडतात आणि यात सर्वांची पसंती असते ती म्हणजे रेल्वेला. मात्र, यातील काही प्रवासी हे विनातिकीट प्रवास करतात. आता अशा विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांवर कारवाई करण्यास कोकण रेल्वेनं सुरुवात केली असून, एप्रिल 2025 ते ऑक्टोबर 2025 या सात महिन्यांच्या कालावधीत तब्बल दोन लाख फुकट्या प्रवाशांवर कारवाई केल्याची माहिती कोकण रेल्वेने दिली आहे.
सात महिन्यांत विशेष तिकीट तपासणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय : विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना आळा घालण्यासाठी कोकण रेल्वे प्रशासनाने एप्रिल ते ऑक्टोबर या सात महिन्यांत विशेष तिकीट तपासणी मोहीम राबविण्याचा निर्णय घेतला. आता मोहिमेचा आणि फुकट्या प्रवाशांवर दंडात्मक कारवाईच्या भूमिकेचा चांगलाच परिणाम दिसून आला आहे. एप्रिल ते ऑक्टोबर 2025 या सात महिन्यांत तब्बल सव्वादोन लाख प्रवासी विनातिकीट किंवा अनियमित तिकिटासह प्रवास करताना आढळले. या प्रवाशांकडून तब्बल 15 कोटी रुपये दंड वसूल करण्यात आल्याची माहिती कोकण रेल्वेने दिली आहे.
कोकण रेल्वेने 5 हजार 493 विशेष तपासणी मोहिमा राबवल्या : याबाबत कोकण रेल्वेचे मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुनील नारकर यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एप्रिल ते सप्टेंबर या सात महिन्यांदरम्यान कोकण रेल्वेने 5 हजार 493 विशेष तपासणी मोहिमा राबवल्या. या विशेष तिकीट तपासणी मोहिमेत एक लाख 82 हजार 781 प्रवासी नियमांचे पालन न करता विनातिकीट प्रवास करताना आढळले. या सर्व प्रवाशांकडून 12 कोटी 81 लाख रुपयांचा दंड आकारण्यात आल्याची माहिती सुनील नारकर यांनी दिली आहे.
2 कोटी 40 लाख रुपये दंड वसूल : याबाबत बोलताना सुनील नारकर यांनी सांगितले की, ऑक्टोबर महिन्यात आम्ही सदर मोहीम अधिक तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला. एका ऑक्टोबर महिन्यात तब्बल 42 हजार 645 प्रवासी विनातिकीट प्रवास करताना पकडले गेले. त्यांच्याकडून दोन कोटी 40 लाख रुपये दंड वसूल करण्यात आला. कोकण रेल्वेच्या मार्गांवर सुट्ट्यांमध्ये प्रवाशांची मोठी गर्दी पाहायला मिळते. या काळात विनातिकीट प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांचे प्रमाण वाढू नये, यासाठी सर्व स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये विशेष तपासणी पथके तैनात करण्यात आली आहेत. अधिकृत तिकीट घेऊन प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना त्रास होऊ नये म्हणून आगामी काळात तपासणी अधिक कठोर केली जाणार असल्याचे नारकर यांनी म्हटले आहे.
