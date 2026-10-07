कोकणातील बागायतदारांना मोठा दिलासा; आंबा-काजूसह आता नारळ, सुपारीलाही मिळणार विमा कवच
बदलत्या हवामानामुळे फळबागांचं होणारं नुकसान टाळण्यासाठी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत आंबा, काजू व केळीसोबत नारळ, सुपारी या पिकांचाही समावेश करण्यात आलाय.
Published : October 7, 2026 at 2:52 PM IST
सिंधुदुर्ग : बदलतं हवामान, अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, तापमानातील चढ-उतार आणि वादळी वारे यांमुळे फळबागायतदारांच्या उत्पादनाला मोठा फटका बसण्याची शक्यता असते. याच पार्श्वभूमीवर सिंधुदुर्गातील शेतकऱ्यांसाठी एक दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. पुनर्रचित हवामान आधारित फळपीक विमा योजनेत यंदापासून आंबा, काजू व केळी यांसोबतच नारळ आणि सुपारी या फळपिकांचाही समावेश करण्यात आला आहे.
विशेष म्हणजे आंबा पिकासाठी विमा संरक्षणाचा कालावधी 15 मेऐवजी 31 मेपर्यंत वाढविण्यात आला आहे. पात्र फळबागायतदारांनी अंतिम मुदतीची वाट न पाहता विमा संरक्षण घ्यावे, असं आवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी भाग्यश्री नाईकनवरे यांनी केलं आहे. सन 2026-27 च्या आंबिया बहारासाठी विमा योजनेची प्रक्रिया 2 ऑक्टोबरपासून सुरू झाली आहे. नारळ व सुपारीसाठी 31 ऑक्टोबर, तर आंबा व काजूसाठी 30 नोव्हेंबर 2026 ही अंतिम मुदत आहे. अंतिम दिवसांत होणारी गर्दी, तांत्रिक अडचणी किंवा कागदपत्रांच्या पूर्ततेसाठी होणारी धावपळ टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांनी लवकरात लवकर नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
सिंधुदुर्गातील अधिसूचित महसूल मंडळांमधील उत्पादनक्षम आंबा, काजू व केळीच्या बागांना यापूर्वी विमा संरक्षण मिळत होतं. आता त्यामध्ये नारळ आणि सुपारीलाही विमा कवच देण्यात आलं आहे. बदलतं तापमान, अवेळी पाऊस, गारपीट, अतिवृष्टी, कमी पाऊस आणि वेगवान वारे यांसारख्या हवामान धोक्यांमुळे निर्धारित प्रमाणके लागू झाल्यास विमाधारक शेतकऱ्यांना नियमानुसार नुकसानभरपाई मिळणार आहे. एका शेतकऱ्याला अधिसूचित फळपिकांसाठी किमान 0.10 ते कमाल 4 हेक्टर क्षेत्रापर्यंत विमा नोंदणी करता येणार आहे.
महसूल मंडळनिहाय उभारलेल्या स्वयंचलित हवामान केंद्रांद्वारे पर्जन्यमान, तापमान, वाऱ्याचा वेग आणि आर्द्रता आदींची नोंद केली जाते. शासन निर्णयात निश्चित केलेल्या कालावधीत संबंधित हवामान धोका निर्धारित प्रमाणकानुसार लागू झाल्यास विमाधारक शेतकऱ्यांना नुकसानभरपाई देय होणार आहे. आंब्यासाठी 1 डिसेंबर ते 31 मार्च आणि 1 एप्रिल ते 31 मे या कालावधीत अवेळी पाऊस, 1 जानेवारी ते 10 मार्च कमी तापमान, 1 मार्च ते 31 मे जास्त तापमान, 16 एप्रिल ते 15 मे वेगवान वारा आणि 1 डिसेंबर ते 31 मे गारपीट या हवामान धोक्यांचा समावेश आहे.
काजूसाठी अवेळी पाऊस, कमी तापमान व गारपीट; केळीसाठी कमी तापमान, वेगवान वारा, जास्त तापमान व गारपीट, तर नारळ व सुपारीसाठी वेगवान वारा, जास्त तापमान, जास्त पाऊस, जास्त आर्द्रता आणि कमी पाऊस या हवामान प्रमाणकांचा समावेश करण्यात आला आहे. वेगवान वारा किंवा गारपीट यांमुळे फळपिकांचं नुकसान झाल्यास संबंधित विमाधारक शेतकऱ्यांनी 72 तासांच्या आत विमा कंपनी किंवा कृषी विभागाला माहिती देणं आवश्यक आहे. विमा योजनेत सहभागी होण्यासाठी 'अॅग्रीस्टॅक' अंतर्गत फार्मर आयडी बंधनकारक आहे, तसंच संबंधित फळपिकाची नोंद 'ई-पीक पाहणी' डीसीएस मोबाईल अॅपमध्ये केलेली असणं आवश्यक आहे. विमा अर्जासोबत फळबागेचा जिओ टॅगिंग असलेला फोटो विमा पोर्टलवर अपलोड करावा लागणार आहे.
शेतकरी आपले सरकार सेवा केंद्र (CSC), संबंधित बँक किंवा pmfby.gov.in या संकेतस्थळावरून विमा हप्ता भरू शकतात. भाडेपट्टीने शेती करणाऱ्या शेतकऱ्यांना नोंदणीकृत भाडेकराराची प्रत पोर्टलवर अपलोड करणे बंधनकारक आहे.
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