'शून्य शिक्षकांची शाळा'! एकाचवेळी शाळेतील सर्वच शिक्षकांच्या बदल्या, ऐन परीक्षेत विद्यार्थ्यांचं भविष्य अंधारात

शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क असताना, महाडमध्ये ऐन परीक्षेच्या तोंडावर शाळेतील सर्व शिक्षकांची बदली करण्यात आली आहे.

महाड तालुक्यातील शाळा (ETV Bharat Reporter)
Published : April 6, 2026 at 9:02 PM IST

Updated : April 6, 2026 at 9:47 PM IST

रायगड - डोंगरदऱ्यांनी वेढलेलं वाकी बुद्रुक गाव. शाळेच्या इमारतीवर कुलूप/ओस पडलेले वर्ग. रिकामे बाक, फळ्यावर अर्धवट लिहिलेला धडा. चिंतेत बसलेले विद्यार्थी आणि संतप्त झालेले ग्रामस्थ..वाचा सिद्धांत कारेकर यांचा स्पेशल रिपोर्ट...

ग्रामस्थांनी दिला आंदोलनाचा इशारा (ETV Bharat Reporter)

सर्व शिक्षकांची बदली - रायगड जिल्ह्यातील महाड तालुक्यातून एक धक्कादायक आणि मन हेलावून टाकणारी घटना समोर आलीय. शिक्षण हा प्रत्येक मुलाचा मूलभूत हक्क असताना, ऐन परीक्षेच्या तोंडावर शाळेतील सर्व शिक्षकांची बदली करण्यात आली आणि संपूर्ण शाळा ‘शून्य शिक्षक’ झालीय.

महाड तालुक्यातील शाळेतील विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

शिक्षणाचा एकमेव आधार - दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांचं भविष्य अक्षरशः टांगणीला लागलं आहे. ही केवळ एका गावाची कथा नाही, तर ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर वास्तव अधोरेखित करणारी घटना आहे. महाड तालुक्यातील वाकी बुद्रुक हे दुर्गम आणि आदिवासीबहुल गाव. येथे 'कोकण एज्युकेशन सोसायटी'ची माध्यमिक शाळा अनेक वर्षांपासून पंचक्रोशीतील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाचा एकमेव आधार आहे.

महाड तालुक्यातील शाळेतील विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

सर्व शिक्षकांची एकाचवेळी बदली - या शाळेत सध्या केवळ 27 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत. मात्र, ‘कमी विद्यार्थी पट’ हा निकष पुढे करत जिल्हा परिषद प्रशासनानं शाळेतील सर्व शिक्षकांची एकाचवेळी बदली केलीय. नियमानुसार घेतलेला हा निर्णय कागदावर योग्य वाटत असला, तरी प्रत्यक्षात त्याचे परिणाम अत्यंत गंभीर ठरत आहेत.

महाड तालुक्यातील शाळेतील विद्यार्थी (ETV Bharat Reporter)

विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रमाचं सावट - शिक्षक नसल्यामुळं शाळा अक्षरशः ओस पडली आहे. वर्गात शिक्षक नाही, मार्गदर्शन नाही, अभ्यासाची दिशा नाही. फळ्यावरचे धडे अर्धवट राहिले आहेत. वहीतले प्रश्न अनुत्तरित आहेत. त्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या मनात संभ्रमाचं सावट आहे. शाळा उघडी आहे. पण, शिक्षण थांबलं आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मनात अनेक प्रश्न - परीक्षा अगदी काही दिवसांवर येऊन ठेपल्या आहेत. अशा वेळी विद्यार्थ्यांना सर्वाधिक गरज असते ती शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाची. पण, येथे परिस्थिती पूर्णपणे उलट आहे. अभ्यासाची पुनरावृत्ती नाही. शंका निरसन नाही. पेपर पॅटर्नची माहिती नाही. “परीक्षा कोण घेणार?”, “पेपर तपासणार कोण?”, “आम्ही पास होणार का?” असे अनेक प्रश्न विद्यार्थ्यांच्या मनात घर करून बसले आहेत.

मुलांचे शिक्षण थांबण्याची भीती - काही विद्यार्थी तणावाखाली असून, त्यांच्या आत्मविश्वासावरही परिणाम होत आहे. या शाळेवर केवळ 27 विद्यार्थ्यांचेच नव्हे, तर संपूर्ण गावाच्या भविष्याचं ओझं आहे. वाकी बुद्रुक आणि आसपासच्या पंचक्रोशीतील अनेक गावांसाठी हीच एकमेव माध्यमिक शाळा आहे. पर्यायी शाळा लांब असल्यामुळं मुलांचे शिक्षण थांबण्याची भीती आहे. पालकांच्या मनात एकच प्रश्न आहे, “आता आमच्या मुलांचं काय?”

गावकऱ्यांनी दिला आंदोलनाचा इशारा - संताप आणि आंदोलनाचा इशारा - या निर्णयामुळं ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड संताप उसळला आहे. शाळेसमोर ग्रामस्थांनी एकत्र येत निषेध व्यक्त केला. शासनानं तत्काळ शिक्षकांची नियुक्ती करावी, बदलीचा निर्णय रद्द करावा आणि विद्यार्थ्यांचे नुकसान टाळावे, अशी ठाम मागणी करण्यात आली आहे. जर तातडीनं निर्णय घेतला नाही, तर तीव्र आंदोलन छेडण्यात येईल, असा इशारा देतानाच काही ग्रामस्थांनी आत्मदहनाचा इशाराही दिला आहे.

प्रशासनाच्या नियोजनातील त्रुटी - ‘कमी विद्यार्थी पट’ हा निकष शिक्षण व्यवस्थेसाठी आवश्यक असला, तरी त्याची अंमलबजावणी करताना स्थानिक परिस्थितीचा विचार करणं तितकंच महत्त्वाचं आहे. दुर्गम भागातील शाळा बंद पडल्या, तर शाळाबाह्य मुलांची संख्या वाढेल. शिक्षणाचा दर्जा घसरेल आणि ग्रामीण भागातील विकासावर परिणाम होईल. ही घटना प्रशासनाच्या नियोजनातील त्रुटी अधोरेखित करते.

व्यवस्थेतील गंभीर वास्तव समोर - आज वाकी बुद्रुकमधील 27 विद्यार्थी या निर्णयाचे बळी ठरत आहेत. उद्या हीच वेळ इतर गावांवरही येऊ शकते. शिक्षण हा हक्क आहे की केवळ आकड्यांचा खेळ? हा प्रश्न आता निर्माण झाला आहे. महाड तालुक्यातील वाकी बुद्रुक येथील ही घटना केवळ एक बातमी नाही, तर ग्रामीण शिक्षण व्यवस्थेतील गंभीर वास्तव समोर आणणारा आरसा आहे.

शिक्षकांची व्यवस्था करणं गरजेचं - ऐन परीक्षेच्या काळात शिक्षक हटवण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यावर परिणाम करणारा ठरू शकतो. शासनानं तत्काळ हस्तक्षेप करून शिक्षकांची व्यवस्था करणं गरजेचं आहे, कारण इथे प्रश्न फक्त एका शाळेचा नाही, तर संपूर्ण पिढीच्या भविष्याचा आहे.

Last Updated : April 6, 2026 at 9:47 PM IST

