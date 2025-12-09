शिकायला शाळेत या अन् शौचालयाला घरी जा! बीडच्या जिल्हा परिषद शाळेची दुरवस्था
जिल्हा परिषद शाळांमधील शौचालयांची दुरवस्था ही गंभीर समस्या आहे. जिथे अनेकदा स्वच्छता, पाण्याची सोय आणि स्वतंत्र शौचालयांची कमतरता आढळते, ज्यामुळं विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणावर विपरित परिणाम होतोय.
बीड : शाळा म्हणजे विद्येचं मंदिर. सध्याच्या काळात सर्व शाळांचं आधुनिकीकरण होत आहे. खासगी शाळांमधील विद्यार्थ्यांना सर्व आधुनिक सुविधा मिळत आहेत. असंच शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेतील विद्यार्थ्यांना मिळावं यासाठी सरकार विविध योजनांची घोषणा करत असतं. परंतु, खरंच सरकारच्या योजना जिल्हा परिषद शाळांपर्यंत पोहोचतात का? असा प्रश्न उपस्थित झालाय, कारण बीड तालुक्यातील एका शाळेमध्ये शौचालयाची परिस्थिती चांगली नसल्यामुळं विद्यार्थ्यांना शौचासाठी आपल्या घरी जावं लागतंय, असा खळबळजनक प्रकार समोर आलाय. या घटनेची बीड प्राथमिक शिक्षण विभागानंही गंभीर दखल घेतलीय.
सरकारी अभियान फक्त कागदावरच? : राज्यात जिल्हा परिषद शाळांची परिस्थिती बिकट बनली आहे. पावसाळ्यात अनेक शाळांच्या छतामधून पावसाचं पाणी वर्गात येत होतं. वर्गाच्या खोल्यांचे दरवाजे आणि खिडक्या सुस्थितीत नसल्यामुळं थंडीत कुडकुडत शिक्षणाचे धडे गिरवण्याची वेळ विद्यार्थ्यावर आलीय. केंद्र व राज्य शासनाच्या निर्देशांनुसार 'जागतिक शौचालय दिना'पासून ते 'मानवी हक्क दिना’'पर्यंत म्हणजे 19 नोव्हेंबर ते 10 डिसेंबर या कालावधीत संपूर्ण जिल्ह्यात 'हमारा शौचालय, हमारा अभिमान' ही विशेष मोहीम राबविण्याचे आदेश जिल्हा परिषद प्रशासनाने दिले होते. जिल्ह्यातील 1 हजार 356 गावांमध्ये वैयक्तिक व सार्वजनिक शौचालयांची दुरुस्ती, रंगरंगोटी व नियमित वापर सुनिश्चित करण्यात यावी, असं आवाहन मुख्य कार्यकारी अधिकारी जितीन रहमान यांनी केलं होतं. शौचालय म्हणजे केवळ सुविधा नव्हे तर आरोग्य, सुरक्षितता व प्रतिष्ठेची हमी असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. मात्र, प्रत्यक्षात काय? अभियान फक्त कागदोपत्रीच राबवलं जात असल्याचं वास्तव पुन्हा समोर आलंय.
कोंबड वस्ती शाळेची शौचालये अनेक वर्षांपासूनच बंद : "बीड तालुक्यातील महाजनवाडी येथील लिंबागणेश केंद्राखालील कोंबड वस्ती जिल्हा परिषद शाळेतील शौचालय अनेक वर्षांपासून बंद असून, पूर्णपणे निकामी आहेत. परिणामी, विद्यार्थ्यांना शौचालयासाठी सरांची परवानगी घेऊन घरी जावं लागतं. अभियानाच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे 10 डिसेंबरला 'उत्तम शौचालय पुरस्कार' जाहीर होणार आहे. अस्तित्वात नसलेल्या सुविधांची चमकदार कागदी नोंद मात्र व्यवस्थित तयार आहे. कागदोपत्रीच अभियान राबवल्याबद्दल सर्वात उत्कृष्ट पुरस्कार तर सीईओ जितीन रहमान यांच्याच गळ्यात टाका," अशी तिखट प्रतिक्रिया सामाजिक कार्यकर्ते डॉ. गणेश ढवळे यांनी दिली. तसंच त्यांनी संतापही व्यक्त केला.
अभियानाबद्दल स्थानिक प्रतिनिधींना माहिती नाही : महाजनवाडीचे सरपंच विश्वंभर गिरी आणि शाळेचे शिक्षक रोहन मुंडे यांना या विशेष मोहिमेबाबत विचारलं असता ते म्हणाले "अभियान सुरू असल्याची कोणतीही सूचना किंवा पत्र आम्हाला प्रशासनाकडून मिळालंच नाही."
विद्यार्थ्यांनी व्यक्त केली भावना : "शाळेचं शौचालय वापरातच नाही. त्यामुळं सरांना सांगून घरी जावं लागतं," असं शाळेची विद्यार्थिनी सई रामचंद्र घरत हिनं सांगितलं. "माझं घर लांब आहे, म्हणून मी शौचासाठी मित्र विराज घरतच्या घरी जातो," असं विद्यार्थी चैतन्य घरत यानं सांगितलं.
...तर संबंधितांवर कारवाई करणार : "प्रत्येक गावातील शाळेचं शौचालय स्वच्छ ठेवणं हे संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शालेय शिक्षण समिती यांचं ते काम आहे. शौचालय जर स्वच्छ नसेल तर संबंधित गटशिक्षणाधिकारी त्याचा आढावा घेत अहवाल आमच्याकडं सादर करतील. संबंधित शौचालय स्वच्छ नसेल तर संबंधित शाळेचे मुख्याध्यापक आणि शालेय शिक्षण समितीची ती जबाबदारी असेल," अशी प्रतिक्रिया बीड प्राथमिक शिक्षण विभागाच्या शिक्षणाधिकारी प्रियाराणी पाटील यांनी दिली.
त्यामुळं विद्यार्थी हे शाळेत शिक्षणाचे धडे गिरवण्यासाठी येत असतात. त्यांना सुविधा पुरवणं हे प्रशासनाचं काम आहे. या निमित्तानं तरी बीड जिल्हा प्रशासन जागे होईल का? हे पाहणं महत्त्वाचं ठरणार आहे.
