मुक्त गोठा संकल्पनेतून दररोज 550 लिटर दुधाचं उत्पादन कसं होतं? वाचा, राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणाऱ्या कोल्हापूरच्या पाटील कुटुंबाची यशोगाथा!

कोल्हापूरच्या अरविंद पाटील यांनी शेतकऱ्यांसमोर नवा आदर्श निर्माण केला आहे. दुध व्यवसायात त्यांनी क्रांती केली आहे. यासाठीत त्यांना यंदाचा ‘राष्ट्रीय गोपाळरत्न’ पुरस्कार मिळाला आहे.

Arvind Patil Dairy Farming
अरविंद पाटील (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : December 5, 2025 at 9:08 AM IST

3 Min Read
कोल्हापूर : जिल्ह्यातील नानीबाई चिखली या छोट्याशा गावात पारंपरिक पशुपालनाला आधुनिक विज्ञानाची जोड देत एका कुटुंबानं दुग्धव्यवसायात क्रांती घडवली आहे. अरविंद पाटील आणि त्यांच्या कुटुंबानं गेल्या तीन दशकांत शास्त्रीय गोठा व्यवस्थापन, जातीवंत मुर्रासह गिर गायींचं संगोपन, सौरऊर्जेवर चालणारी यंत्रं, मुक्त संचार गोठा पद्धती आणि यांत्रिक दूध काढणी यांचा अवलंब करून दररोज 550 लिटर दूध उत्पादनाचा विक्रम प्रस्थापित केला आहे. या अथक परिश्रमांना व वैज्ञानिक दृष्टिकोनाला केंद्रीय पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागानं ‘राष्ट्रीय गोपाळरत्न’ पुरस्कार देऊन गौरविलं आहे. पारंपरिकतेला आधुनिकतेची जोड देणाऱ्या पाटील कुटुंबाची ही यशोगाथा आज देशभरातील दुग्धउत्पादकांसाठी आणि शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणा देणारी ठरली आहे.

नोकरीच्या मागे न लागता उभारला व्यवसाय : अरविंद पाटील यांचं 1998 साली बारावीपर्यंत शिक्षण झालं. नोकरीच्या शोधात असताना, त्यांनी पारंपरिक शेती आणि दुग्ध व्यवसायाची सांगड घालण्याचं ठरवलं. कुटुंबाचा चरितार्थ शेतीवर आधारित होता, अशा स्थितीत नोकरीच्या मागे न लागता त्यांनी एका वेगळ्या वाटेवर जाऊन जातिवंत दोन मुर्रा म्हशींच्या गोठ्यापासून व्यवसायाची सुरूवात केली. आज त्यांच्याकडे सुमारे दीडशे गाई आणि म्हशींचा आधुनिक गोठा आहे.

राष्ट्रीय पुरस्कार मिळवणाऱ्या कोल्हापूरच्या पाटील कुटुंबाची यशोगाथा! (ETV Bharat)

दूध हा नाशवंत पदार्थ समजला जातो, त्यावर पाटील यांनी आधुनिक यंत्रणा उभारली आहे. त्यामुळे शुद्ध आणि सात्विक दूध उत्पादन शक्य झालं आहे. त्यांचा गोठा 92 टक्के दूध संकलनासाठी मिल्किंग मशीन वापरतो. दूध संकलनाचं अत्याधुनिक तंत्र त्यांनी अंगीकारलं आहे. शीतकरण केंद्रापर्यंत दूध तत्काळ पोहोचवण्याची सुविधा आहे. याशिवाय, पाटील यांनी गावगाड्यातील कुशल कामगारांना रोजगार दिला आहे. दुधापासून विविध उपपदार्थ निर्माण करण्यासाठी घरातील महिलांना प्रशिक्षणदेखील दिलं आहे. त्यांचा व्यवसाय आता फुललेला असून, पाटील कुटुंबानं नाविन्यपूर्ण दृष्टीकोनातून दुग्ध व्यवसायात मोठी कामगिरी केली आहे.

घरच्या शेतीत पशुधनाच्या खाद्याची व्यवस्था : पाटील कुटुंबाची गावातच वडिलोपार्जित शेती आहे. याच शेतीत त्यांनी पशुधनाच्या खाद्याची व्यवस्था केली आहे. प्रत्येक जनावराला दिवसाला किमान दोन टन खाद्य लागतं. याचा हिशेब करून त्यांनी आपल्या 10 एकर शेतीला पशुधनाच्या खाद्यासाठी राखीव ठेवलं आहे. तसेच, उत्तरप्रदेश आणि हरियाणामधून कोरड आणि टिकाऊ पशुखाद्य मागवलं जातं. या सर्व कामाची जबाबदारी पाटील यांचे वडील यशवंत पाटील पार पाडतात. यात संपूर्ण पाटील कुटुंबाचा दिवस पहाटे साडेतीन वाजता सुरू होतो. सकाळी 10 वाजता सर्व जनावरांना आराम मिळावा, यासाठी येथे मुक्त गोठ्याची संकल्पना राबवली आहे.

अशी घेतली जाते पशुधनाच्या आरोग्याची काळजी : पशुधनाच्या आरोग्याची काळजी घेण्यासाठी पाटील कुटुंबीयांकडून सतत प्रयत्न केले जातात. एक म्हैस साधारणपणे 20 ते 25 लिटर दूध देते. त्यामुळे त्यांच्या देखभालीची जबाबदारी मोठी आहे. गोठ्यातील सुमारे 150 जनावरांची आरोग्य तपासणी नियमितपणे केली जाते. यासाठी पशुवैद्यकीय डॉक्टरांचे पथक गोठ्यात उपस्थित असते. प्रत्येक 10 दिवसांनी जनावरांची तपासणी केली जाते. तसेच, गाईंची वासरं आणि म्हशींची रेडकं सदृढ व्हावी यासाठी पाटील कुटुंबीयांकडून जाणीवपूर्वक प्रयत्न केले जातात. विशेषत: मुर्रा म्हशींच्या मादींची पैदास मोठ्या प्रमाणावर केली जाते. यासाठी पशुवैद्यकीय अधिकारी आणि तज्ञांचं मार्गदर्शनदेखील पाटील यांना मिळालं आहे.

राज्यातील साडेतीन लाख शेतकरी आणि दूध उत्पादकांना मार्गदर्शन : अरविंद पाटील यांनी आतार्यंत राज्यातील लाखो दुध उत्पादक शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन केलं आहे. त्यांनी गेल्या 30 वर्षात केलेल्या अथक प्रयत्नांमुळे दुग्ध व्यवसायाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलायला हवा, अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली आहे. पाटील यांच्या मते, राज्यातील शेतकरी दुग्ध व्यवसायाला दोन म्हशींवर आधारित शेतीपूरक व्यवसाय म्हणून पाहतो. परंतु जर दोन्ही पशुधन एकाच वेळी गाभण राहिल्यास त्याचा अतिरिक्त भार दूध उत्पादकावर येतो. त्यामुळे तोटा खर्चाच्या दुप्पट होतो. पाटील यांनी राज्यातील दूध संघांना आवाहन केलं आहे की, शेतकऱ्यांना दोन म्हशींऐवजी किमान पाच जनावरांचा संच दिला जावा. कर्जाची परतफेड करण्यासाठी शेतकऱ्यांना मुभा दिली जावी. यामुळे दूध उत्पादनात सुधारणा होईल. वर्गीस कुरियन यांची 'दुधाचा महापूर' ही संकल्पना यशस्वी होईल.

काय आहे मुक्त गोठा संकल्पना- पारंपारिक पशुपालन व्यवसायात गाई आणि म्हशींना गोठ्यात दोरीच्या सहाय्यानं बंदिस्त केलं जातं. मात्र, मुक्त गोठा संकल्पनेत या पशुधनांचा मुक्त संचार असतो. किमान 120 ते 150 फुट लांब आणि 25 ते 30 फूट रुंद आकाराचा आयताकृती गोठा तयार केला जातो, चार ते पाच फुटांवर संरक्षण भिंत असते. तर हवा खेळती राहावी, यासाठी गोठा चारी बाजूंनी मोकळा केला असतो. अंतर्गत जनावरांना पिण्याच्या पाण्यासाठी हौद केलेले असतात. तर दररोज किमान सहा ते सात तास दुधाळ जनावरांना रावंथ करण्यासाठी कुठेही बसता यावं, याची सोय केलेली असते.

भविष्यातही जातिवंत मुर्रा म्हशींच्या पैदाशीसाठी काम करत राहणार : अरविंद पाटील यांचं घवघवीत यश हे एक प्रेरणादायक उदाहरण आहे. नानीबाई चिखली येथील सामान्य कुटुंबातील पाटील यांनी दुग्ध व्यवसायाला शेतीपूरक व्यवसाय न मानता, चिकाटी, जिद्द, मेहनत आणि नियोजनाच्या जोरावर या क्षेत्रातील बारीकसारीक गोष्टींचं उत्तम नियोजन केलं. यामुळेच त्यांनी आजच्या तरुण पिढीसमोर एक नवा आदर्श उभा केला आहे. नोकरीच्या मागे न लागता, वडिलोपार्जित शेती आणि आधुनिक गोठा व्यवस्थापनाच्या मदतीनं दुग्ध व्यवसायातून एकत्र कुटुंबाची भरभराट कशी होऊ शकते, याचं उदाहरण त्यांनी जगाला दाखवलं आहे. त्यांच्या कष्ट आणि प्रयत्नांमुळे, केंद्रीय पशुसंवर्धन आणि दुग्धव्यवसाय विभागाच्या यंदाच्या राष्ट्रीय 'गोपाळरत्न' पुरस्कारावर त्यांनी मोहर उमटवली आहे. अरविंद पाटील यांनी सांगितलं की, ते भविष्यात देखील जातिवंत मुर्रा म्हशींच्या पैदाशीसाठी काम करत राहणार आहेत. त्यांना राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेल्या यशाचं कौतुक कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणावर होत आहे.

