गोरगरीब, रुग्णांचे नातेवाईक आणि वाटसरूंसाठी 'मायेचा घास', कोल्हापुरी थाळी बनली भुकेल्यांना 'आधार'
गोरगरिबांसाठी 'कोल्हापुरी थाळी' आधार ठरत आहे. आतापर्यंत लाखो भुकेल्यांनी थाळीचा आस्वाद घेतला. यावरचा महेश कांबळे यांचा स्पेशल रिपोर्ट...
Published : October 16, 2026 at 8:02 PM IST
कोल्हापूर - कोरोनाच्या महामारीत संपूर्ण जग स्तब्ध असताना रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी संकटाच्या काळात कोल्हापुरात सुरू केलेली जेवणाची थाळी आज अनेक गोरगरीब, निराधार आणि रुग्णांच्या नातेवाईकांसाठी 'आधार' बनलीय. हीच 'कोल्हापुरी थाळी' आजही भुकेल्यांसाठी मायेचा घास ठरत आहे.
अनेक दानशुरांचा हातभार - कोल्हापूरच्या गजबजलेल्या सीपीआर चौकात 'अन्नदाता फाउंडेशन'कडून गेली आठ वर्ष दररोज सुमारे अडीचशे जणांना मोफत जेवण दिलं जातं. स्वयंसेवी संस्थेकडून चालवलेल्या या उपक्रमाला समाजातील अनेक दानशुरांचा हातभार लागत आहे. निराधार गोरगरीब आणि अडचणींचा सामना करणाऱ्यांना 'आधारवड' ठरलेल्या 'कोल्हापुरी थाळी'चा स्पेशल रिपोर्ट...
कोल्हापुरी थाळीची सुरुवात - अन्न हे परब्रह्म मानलं जातं. मात्र, समाजानं टाकलेल्या, हजारो अडचणींचा सामना करणाऱ्या निराधारांना टिचभर पोटासाठी हजारो किलोमीटरची भटकंती करावी लागते. संकटाच्या काळात तर भुकेनं व्याकुळ झालेले हे जीव तळमळत असतात. अशांचा विचार करून कोरोनासारख्या महामारीत कोल्हापुरातील उत्तरेश्वर पेठ येथे राहणाऱ्या उदय प्रभावळे यांनी पश्चिम महाराष्ट्रातील गोरगरिबांचा आधारवड असलेल्या सीपीआर रुग्णालय अर्थात थोरल्या दवाखान्याशेजारी 'कोल्हापुरी थाळी' सुरू केली.
मोफत मिळतं घरच्यासारखं जेवण - रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांच्या नातेवाईकांना मदत व्हावी, जेवणासाठी त्यांची कुचंबना होऊ नये यासाठी प्रभावळे यांनी ही थाळी सुरू केली होती. मात्र, कोरोना महामारीच्या तीन वर्षांच्या काळात अनेकांसाठी आधारवड ठरलेली ही थाळी पुढंही सुरू ठेवण्याचा विचार उदय प्रभावळे यांनी केला. त्यानंतर 'अन्नदाता फाउंडेशन'ची 'कोल्हापुरी थाळी' गेली आठ वर्ष कोल्हापुरातील गजबजलेल्या सीपीआर चौकात अनेकांची भूक भागवत आहे.
हजारो गरजूंची भागते भूक - छत्रपती प्रमिलाराजे रुग्णालय येथे रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, सांगली, सातारा, बेळगाव, कोल्हापूर जिल्ह्यातून दररोज असंख्य रुग्ण उपचार घेण्यासाठी येतात. उपचारादरम्यान रुग्णांसाठी जेवणाची व्यवस्था रुग्णालयातच आहे. मात्र, रुग्णांबरोबर येणाऱ्या नातेवाईकांची जेवणासाठी कुचंबना होते. ही समस्या लक्षात घेऊन उदय प्रभावळे यांनी समाजातील होतकरू आणि दानशूर व्यक्तींच्या सहभागातून 'कोल्हापुरी थाळी'सुरू केली.
दररोज दुपारी साडेबारा वाजता सीपीआर चौकात कोल्हापुरी थाळी जेवण्यासाठी रुग्णांचे नातेवाईक, वाटसरू, निराधार आणि गोरगरीब, प्रवासी गर्दी करतात. या थाळीचे वैशिष्ट्य म्हणजे, उत्कृष्ट पद्धतीनं बनवण्यात आलेल्या भाज्या, दोन चपाती, आमटी आणि गोडधोड पदार्थ यामुळे अगदी घरातील जेवण जेवल्याचा आनंद या सर्वांना मिळतो, यातच आपलं समाधान असल्याची भावना उदय प्रभावळे यांनी व्यक्त केली.
20 दिवस आजऱ्याच्या सुनील यांना कोल्हापुरी थाळीचा आधार - कोल्हापूर जिल्ह्याचं पश्चिम टोक आणि दुर्गम भाग असलेल्या आजरा तालुक्यातील सुनील कांबळे हे आपल्या नातेवाईकांना उपचारासाठी कोल्हापुरातील छत्रपती प्रमिलाराजे सर्वोपचार रुग्णालयात घेऊन आले आहेत. गेली वीस दिवस सुनील यांच्या नातेवाईकांवर उपचार सुरू आहेत. मात्र, सुनील यांचं कोणीही कोल्हापुरात वास्तव्यास नसल्यानं त्यांच्या जेवणाचे हाल झाले. मात्र, सीपीआर चौकातच कोल्हापुरी थाळीबद्दल त्यांना माहिती मिळाली आणि गेली वीस दिवस घरच्या जेवणाची चव घेत असल्याची भावना सुनील कांबळे यांनी व्यक्त केली.
स्पेशल दिनानिमित्तानं समाजाचा हातभार - समाजातील अनेक होतकरू नागरिक कोल्हापुरी थाळीला सढळ हातानं मदत करतात. घरातील निधन झालेल्या व्यक्तीचं पुण्यस्मरण, आवडत्या व्यक्तींचा वाढदिवस करताना अन्नदाता फाउंडेशनला समाजातील दानशूर व्यक्तींचा हातभार लागतो. विशेष दिनाचं औचित्य साधून अन्नदानासारख्या पवित्र कार्याला समाजाने मदत करावी, असं आवाहन सामाजिक कार्यकर्ते अनिकेत सरनाईक यांनी केलं.
जिल्हा प्रशासनानं जागा उपलब्ध करून द्यावी - कोल्हापुरातील थोरला दवाखाना अशी ओळख असलेल्या सीपीआर चौकात हा उपक्रम गेली आठ वर्ष ऊन, वारा पाऊस झेलत उदय प्रभावळे राबवत आहेत. "'कोल्हापुरी थाळी' चा आस्वाद घेणाऱ्या गरजूंना जेवणाचं ताट घेऊन रस्त्याकडेला अथवा शाहू स्मारक भवनाच्या संरक्षक भिंतीचा आधार घ्यावा लागतो. जिल्हा प्रशासनानं या सामाजिक कामासाठी जागा उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून गोरगरिबांना याचा लाभ होईल," अशी भावनाही उदय प्रभावळे यांनी व्यक्त केली. सध्या एका वेळचे जेवण आम्ही देत आहोत. पुढच्या काळात संध्याकाळीही कोल्हापुरी थाळी देण्याचा मानस असल्याचं प्रभावळे यांनी सांगितलं.
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