'मौजे पुडा कापशी कोल्हापुरी' चप्पलेची 'प्राडा'ला पडली भुरळ, कोल्हापुरीचं जागतिक अधिष्ठान कायम
प्राडाने कोल्हापुरी चपलची परंपरा मान्य करून, कारागिरांच्या मदतीनं नवीन कोल्हापुरी चप्पल बाजारात आणली आहे. यामुळं कारागिरांना मोठा फायदा होणार आहे.
Published : April 30, 2026 at 8:40 PM IST
कोल्हापूर : जगप्रसिद्ध इटालियन ब्रँड असलेल्या प्राडाने कोल्हापुरी चपलेची जागतिक महती अखेर मान्य केलीय. 'मौजे पुडा कापशी' या कोल्हापुरी चप्पलेच्या मूळ ढाच्याला कोणतीही ठेच न पोहोचवता प्राडाने नवीन कोल्हापुरी चप्पल बाजारात आणली. यासाठी कोल्हापूर आणि कर्नाटकातील कुशल कारागिरांची मदत घेण्यात आली आहे. काळाप्रमाणे बदललेली जगप्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पलचं जागतिक अधिष्ठान यामुळं अधिक भक्कम होणार आहे. कोल्हापुरातील कारागिरांनी बनवलेल्या या चपलचा अस्सल कोल्हापुरी अंदाज असणारा व्हिडिओ नुकताच प्राडाने अधिकृत X अकाउंटवर प्रसिद्ध केलाय.
900 जोड्या बनवण्यात आल्या : गतवर्षी जागतिक फॅशन शोमध्ये प्राडाने कोल्हापुरी चपलचा केलेला अनधिकृत वापर, यानंतर प्राडाविरोधात महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्सने दिलेला कायदेशीर लढा याला कोल्हापूर आणि कर्नाटकातील कारागीर व्यावसायिकांकडून बळ मिळालं. यामुळं जागतिक चपलेचा ब्रँड असलेल्या प्राडाला नमतं घ्यावं लागलं. या कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी कोल्हापुरात येऊन त्यांनी आकर्षक कलाकुसर, नैसर्गिक वापर असलेली रुबाबदार जगप्रसिद्ध कोल्हापुरी चप्पल बनते कशी? याची माहिती घेतली. यानंतर महाराष्ट्र चेंबर्स ऑफ कॉमर्स, संत रोहिदास चर्मोद्योग महामंडळ, डॉ. बाबू जगजीवन राम लेदर इंडस्ट्रीज डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनच्या मदतीनं प्रायोगिक तत्त्वावर गेल्या तीन महिन्यापासून कोल्हापूर आणि कर्नाटकातील कुशल कारागिरांची मदत घेऊन 900 जोड्या बनवण्यात आल्याचं, लेडकॉमचे कोल्हापूर जिल्हा व्यवस्थापक एन. एम पवार यांनी सांगितलं.
'मौजे पुडा कापशी' कोल्हापुरी चप्पलेची प्राडाला पडली भुरळ : जनावरांचे चमडे कमावून अस्सल कोल्हापुरी चप्पल बनवली जाते, या चपलाला वातावरणाप्रमाणे नैसर्गिक थंडावा आणि पायांच्या ठेवणीप्रमाणे आकार मिळतो. यामुळं राज्यासह देशात आणि आता जगभरात कोल्हापुरी चपलेचा रुबाब पोहोचला आहे. यात प्रामुख्याने कापशी, खास कोल्हापुरी, शंकेश्वरी, पुडा मोरकी, मौजे पुडा कापशी असे प्रकार आहेत. मात्र यातील 'मौजे पुडा कापशी' या कोल्हापुरी चपलेचा ढाचा तसाच ठेवत प्राडाने आधुनिक कोल्हापुरी चपलेची निर्मिती केली आहे. याचा कोल्हापूरसह कर्नाटकातील कारागरांना नक्कीच फायदा होईल असं मत, कोल्हापुरी चपलेचे व्यावसायिक आणि कारागीर शुभम सातपुते यांनी व्यक्त केलं.
Prada Made in India x Inspired by Kolhapuri Chappals - crafted by LIDCOM and LIDKAR artisans— PRADA (@Prada) April 27, 2026
Prada limited-edition collection of sandals combines traditional techniques with Prada’s contemporary design and premium materials to create a unique dialogue between Indian heritage… pic.twitter.com/M3bB2XiOoP
कोल्हापुरी चप्पलेची किंमत जाणार हजारांच्या घरात : अस्सल कोल्हापुरी चपलचा दर 1500 रुपयेपासून पुढे सुरू आहे. प्राडा कंपनीने कोल्हापुरी कारागिरांची मदत घेऊन बनवलेल्या चपलीची किंमत जागतिक बाजारात 920 डॉलर अर्थात याची किंमत 80 हजारांवर जाणार आहे. यामुळं जागतिक बाजारपेठेचा कारागिरांना निश्चित फायदा होणार आहे.
