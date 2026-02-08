ETV Bharat / state

कोल्हापुरात जिल्हा परिषद अन् पंचायत समितीसाठी सरासरी 74.35 टक्के मतदान; शिवसेना यूबीटी जिल्हाप्रमुखाकडून ईव्हीएमचं नुकसान

कोल्हापुरात शनिवारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी सरासरी 74.35 टक्के मतदान झालं. दरम्यान काही ठिकाणचे अपवाद वगळता मतदान सुरळीत पार पडलं.

मतदान करण्यासाठी आलेल्या महिला (ETV Bharat Reporter)
ETV Bharat Marathi Team

Published : February 8, 2026 at 10:04 AM IST

Updated : February 8, 2026 at 10:21 AM IST

कोल्हापूर : नगरपालिका, नगरपरिषद आणि नुकत्याच झालेल्या महानगरपालिकानंतर‌ शनिवारी जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी 74.35 टक्के मतदान झालं. उमेदवारांकडून‌ ईव्हीएमचं पुजन, तर कुठं भानामतीचे प्रकार आणि बॅलेट पेपरवर मतदान घ्यावे, यासाठी मतदाराकडून थेट ईव्हीएमची तोडफोड अशा घटना वगळता जिल्ह्यात सर्वत्र शांततेत, अत्यंत चुरशीनं मतदान पार पडलं.

कोल्हापूर जिल्हा परिषद, पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणूक 2026 अंतर्गत सकाळी 7.30 ते सायंकाळी 5.30 वाजेपर्यंत मिळालेल्या अधिकृत आकडेवारीनुसार जिल्ह्यातील एकूण 2 हजार 691 मतदान केंद्रांवर 74.35 टक्के मतदानाची नोंद झाली आहे. जिल्ह्यातील 12 तालुक्यातील 23 लाख 40 हजार 199 मतदारांपैकी 8 लाख 94 हजार 115 पुरुष मतदार, 8 लाख 45 हजार 857 महिला मतदार तसेच इतर 35 मतदारांनी मतदानाचा हक्क बजावला असून, एकूण 17 लाख 40 हजार 7 मतदारांनी मतदान केलं आहे.

शनिवारी सायंकाळी साडेपाचनंतरही बहुतांश मतदान केंद्रावर मतदानासाठी रांगा लागल्या होत्या. 2017 च्या जिल्हा परिषद निवडणुकीत 70.85 टक्के मतदान झालं होतं. दुपारी साडेतीन वाजेपर्यंत सरासरी 60 टक्के मतदान झालं. कोल्हापूर जिल्हा परिषदेच्या 68 गटासाठी 241 तर पंचायत समितीच्या 136 गणांसाठी 455 उमेदवारांचं भवितव्य ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद झालंय. आता सोमवारी होणाऱ्या मतमोजणी निकालाकडं सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

उमेदवारांचं भविष्य ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद : तब्बल साडेनऊ वर्षांनंतर कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी एकूण 2 हजार 691 केंद्रांवर निवडणूक प्रक्रिया पार पडली. सकाळपासूनच मतदारांच्या मतदान केंद्रावर रांगा लागल्या होत्या. जिल्ह्यात दुपारी 1.30 वाजेपर्यंत 43.95 टक्के मतदानाची नोंद झाली होती. तर साडेतीनच्या सुमारास 58.81 टक्के सरासरी मतदानाची नोंद झाली होती. सायंकाळी मतदानास मतदारांनी जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी रांगा लावल्या होत्या. सायंकाळी मतदानाची टक्केवारी वाढण्याचा आजपर्यंतचा अनुभव आहे. सायंकाळी साडेपाचनंतर जिल्ह्यातील सर्वच मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया थांबली. यानंतर मातब्बर उमेदवारांचं भविष्य ईव्हीएम मशीनमध्ये बंद झालं आहे.

Kolhapur ZP Election
मतदान करण्यासाठी आलेलं नवदाम्पत्य (ETV Bharat Reporter)

नवदाम्पत्यानं गाठलं मतदान केंद्र : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समिती निवडणुकीसाठी जिल्ह्यात शनिवारी सर्वत्र चुरुशीनं मतदान झालं.‌ कागल तालुक्यातील सुरूपली नवदाम्पत्यानं अक्षदा डोक्यावर पडताच थेट मतदान केंद्र गाठून मतदानाचा पवित्र हक्क बजावला. सुरूपली येथील मतदान केंद्र क्रमांक 30 वर नवदाम्पत्य धनश्री श्रावण पाटील यांनी मतदान करून लोकशाही बळकट होण्यासाठी आपल्या मतदानाचा हक्क बजावला.

मतदान बॅलेट पेपरवर घ्या यासाठी केली मतदान यंत्राची तोडफोड : जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी मतदान प्रक्रिया बॅलेट पेपरवर घ्या, अशी मागणी करत शिवसेनेचे (उबाठा) जिल्हाप्रमुख जयवंत वायदंडे यांनी ईव्हीएम मशीनची तोडफोड केली. ही घटना नाधवडे ता. भुदरगड इथं मतदानावेळी घडली. बॅलेट पेपर वरच मतदान घ्या, अशी मागणी करत ईव्हीएम मशीन जमिनीवर आपटत ते फोडण्याचा प्रयत्न केला. मतदान केंद्रावरील अधिकाऱ्यांना काही समजण्याच्या आधीच हा प्रकार झाल्यानं मतदान केंद्रावर गोंधळ उडाला. याप्रकरणी निवडणूक निर्णय अधिकारी हरेश सूळ यांनी जयवंत वायदंडे यांच्या विरोधात भुदरगड पोलीस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

