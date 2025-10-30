बदलीच्या अट्टाहासापोटी बोगसगिरी करणाऱ्या 4 जिल्हा परिषद शिक्षकांचं निलंबन; 27 जणांवर कारवाईची टांगती तलवार

ETV Bharat / state

जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांना बदलीच्या अट्टाहासाकरिता बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर करणं भोवलं आहे. 4 शिक्षिकांना जिल्हा परिषदेनं निलंबित केलं आहे.

Kolhapur Zilha Parishad
कोल्हापूर जिल्हा परिषद (Source- ETV Bharat Reporter)
October 30, 2025

कोल्हापूर - देशाची भावी पिढी घडवण्याची जबाबदारी असलेले जिल्हा परिषदेचे शिक्षकच बेकायदेशीरपणे कामे करून नितीमत्तेला तिलांजली देत असल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र आणि आजार प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या 4 शिक्षकांवर जिल्हा परिषदेनं कडक कारवाई केली आहे. तर 27 शिक्षकांवर कारवाईची टांगती तलवार आहे.

बनावट दिव्यांग आणि आजार प्रमाणपत्रांचा आधार घेत शिक्षकांनी बोगसगिरी केल्याचा प्रकार कोल्हापूर जिल्हा परिषदेत उघडकीस आला आहे. यामध्ये जिल्हा परिषदेच्या 26 शिक्षकांचा समावेश आहे. तर खोटी प्रमाणपत्र सादर करणाऱ्या 4 शिक्षकांना जिल्हा परिषद प्रशासनानं तात्काळ निलंबित केलं. तर उर्वरित शिक्षकांच्या मागे आता चौकशीचा ससेमिरा लागला आहे. चक्क शिक्षकांनीच प्रशासनाची फसवणूक केल्याचं उघड झाल्यानंतर जिल्ह्याच्या शिक्षण क्षेत्रात खळबळ उडाली आहे.

राज्य सरकारच्या ग्रामविकास विभागानं जिल्हा परिषदेकडील शिक्षकांच्या बदली करताना आजाराने त्रस्त, दिव्यांग शिक्षक, दिव्यांग मुलांचे पालक यांना सूट देण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला होता. मात्र, सरकारच्या या निर्णयाचा दुरुपयोग करत कोल्हापूर जिल्हा परिषदेकडे शिक्षकांनी बनावट दिव्यांग प्रमाणपत्र, खोटी आजार प्रमाणपत्रांचा आधार घेत शासनाची फसवणूक केल्याचा प्रकार कोल्हापुरात उघडकीस आला आहे.

प्रमाणपत्र खोटी आढळल्यास फौजदारी कारवाई- बदलीच्या प्रतीक्षेत असलेले जिल्हा परिषदेकडील 355 शिक्षकांपैकी 302 शिक्षकांचे अहवाल नियमानुसार योग्य असल्याचे आले आहेत. तर 27 शिक्षकांचे अहवाल मुंबई आणि पुणे या ठिकाणच्या रुग्णालयात तपासणीसाठी पाठवण्यात आले आहेत. जिल्हा शल्यचिकित्सकांकडे प्रमाणपत्रांची पडताळणी करताना अनेक जण गैरहजर राहिले होते. तर यापैकी चार जणांनी खोटी प्रमाणपत्र सादर केल्यामुळे त्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आलं आहे. पडताळणी दरम्यान प्रमाणपत्र खोटी आढळल्यास फौजदारी कारवाई होऊ शकते, अशी माहिती जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी कार्तिकेयन एस यांनी दिली.



बनावट प्रमाणपत्र सादर केलेल्या शिक्षकांपैकी माहितीच उपलब्ध नसणे, कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, यूडीआयडी कार्ड नसणे, शिक्षकांची संकेतस्थळावर नोंदणीच नसणे असे प्रकार घडले आहेत. कोल्हापूर महापालिकेच्या सावित्रीबाई फुले रुग्णालयाकडे शिक्षकांची तपासणी सुरू होती. त्यानुसार जिल्हा परिषदेकडील 26 गुरुजींनी बोगसगिरी केल्याचं उघडकीस आली. जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण अधिकारी मीना शेंडकर यांनी अहवाल आल्यानंतर दोषी आढळणाऱ्या शिक्षकांवर तात्काळ कारवाई केली जाईल, असे सांगितलं. तसेच आवश्यकता भासल्यास फौजदारी गुन्हेही दाखल केले जातील, अशी माहिती दिली आहे.

  • एकीकडे राज्यात कमी पटसंख्या असलेल्या शाळांवर गंडांतर येत आहे. तर दुसरीकडे देशाचं भविष्य घडवणाऱ्या शिक्षकांनीच सोयीच्या बदलीसाठी बनावट प्रमाणपत्राचा आधार घेतल्यामुळे कोल्हापूरच्या शिक्षण क्षेत्रात गुरुजींची प्रतिमा मलीन झाली आहे. आता मुंबईसह पुणे येथील रुग्णालयातून 24 जणांच्या पडताळणीचा अहवाल काय येतो, याकडे अवघ्या जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.


