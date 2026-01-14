जिल्हा परिषद अन् पंचायत समिती निवडणुकीचा धुरळा; मातब्बर नेत्यांची प्रतिष्ठा लागणार पणाला
कोल्हापूर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुकीचं बिगुल अखेर मंगळवारी (13 जानेवारी) वाजलं. कोल्हापुरात 5 फेब्रुवारी रोजी मतदान होणार आहे.
Published : January 14, 2026 at 7:58 AM IST
कोल्हापूर : नगरपालिका, महानगरपालिका निवडणुकीनंतर आता मिनी विधानसभा समजल्या जाणाऱ्या जिल्हा परिषद निवडणुकीची घोषणा राज्य निवडणूक आयोगानं केल्यानंतर कोल्हापूर जिल्ह्यात पुन्हा एकदा राजकीय वातावरण तापणार आहे. जिल्ह्यातील 68 गट आणि 136 गणांसाठी आचारसंहिता लागू झाली आहे. 16 जानेवारीपासून उमेदवारी अर्ज भरण्यास सुरुवात होणार आहे, तर 5 फेब्रुवारीला मतदान आणि 7 फेब्रुवारी रोजी मतमोजणी होणार असल्यानं राजकीय हालचालींना आता वेग येणार आहे.
निवडणुकीसाठी गणांची रचना : जिल्हा परिषद आणि पंचायतसमिती निवडणुकीसाठी 2011 जनगणनेनुसार कोल्हापूर जिल्ह्यातील बारा तालुक्यांमध्ये 136 गणांची रचना करण्यात आली असून 68 गटांसाठी निवडणूक प्रक्रिया सुरू झाली आहे. जिल्ह्यातील करवीर तालुक्यात सर्वाधिक 12 गण आणि 24 गण आहेत. हातकणंगले तालुक्यात 11 गट आणि 22 पंचायत समितीचे गण आहेत.
7 फेब्रुवारीला निवडणुकीचा गुलाल उधळला जाणार : शिरोळ तालुक्यात ही संख्या सात जिल्हा परिषद आणि 14 पंचायत समिती सदस्य निवडून देण्याची आहे, तर पन्हाळा आणि कागल तालुक्यात प्रत्येकी 6 गट आणि 12 गण आहेत. राधानगरी आणि गडहिंग्लज तालुक्यात प्रत्येकी पाच गट आणि दहा गणांची रचना करण्यात आली आहे. तर चंदगड आणि भुदरगड आणि शाहुवाडी या तालुक्यात प्रत्येकी 4 जिल्हा परिषद आणि 8 पंचायत समितीचे गण असणार आहेत. जिल्ह्याच्या आजरा आणि गगनबावडा तालुक्यात जिल्हा परिषदेचे प्रत्येकी दोन आणि पंचायत समितीचे प्रत्येकी चार सदस्य या निवडणुकीत निवडले जाणार आहेत. जिल्ह्यातील एकूण जिल्हा परिषद सदस्यांची संख्या 68 तर पंचायत समिती सदस्यांची संख्या 136 इतकी असणार आहे. यासाठी 21 जानेवारीपर्यंत उमेदवारी अर्ज भरण्यात येणार आहे, तर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी 5 फेब्रुवारी हा मतदानाचा दिवस असणार आहे. तसेच 7 फेब्रुवारीला मिनी विधानसभा असलेल्या या निवडणुकीचा गुलाल उधळला जाणार आहे.
मातब्बर नेत्यांची प्रतिष्ठा लागणार पणाला : कोल्हापूर जिल्ह्याचं राजकारण सहकाराभोवती फिरते. यामुळं ज्याच्या ताब्यात सहकारी संस्था तोच या जिल्ह्याचा राजकारणातील आतापर्यंत 'वस्ताद' राहिला आहे. कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक, गोकुळ दूधसंघ आणि शेती उत्पन्न बाजार समिती सध्या राष्ट्रवादी आणि काँग्रेसच्या ताब्यात आहेत. दीड वर्षांपूर्वी झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत महायुतीचा स्ट्राईक रेट 100 टक्के राहिला आहे. आता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या निवडणुका महायुती एकत्रित लढणार की, स्वतंत्र लढणार याबाबत अजूनही साशंकता असल्यानं राजकीय पक्ष नेमकी काय भूमिका घेतात, याकडं आता जिल्ह्याचं लक्ष लागलं आहे.
