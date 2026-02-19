जगभरातील छत्रपती शिवरायांच्या 1100 दुर्मीळ छायाचित्रांचा संग्रह; पन्हाळगडावर संग्रहालय उभारण्याचा 'मानस'!
गेल्या 10 वर्षांत शिवरायांच्या देश-विदेशातील सुमारे 1100 दुर्मीळ छायाचित्रांचा संग्रह शिवप्रेमी सनी महाडेश्वर यांनी केला आहे.
Published : February 19, 2026 at 6:53 PM IST
कोल्हापूर : "शाळेत असताना युगप्रवर्तक छत्रपती शिवाजी महाराजांची छायाचित्रे पुस्तकात पाहत होतो. यानंतर कॉलेज जीवनात शिवरायांचं चरित्र वाचलं, पुस्तक वाचताना छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पराक्रमी इतिहास डोळ्यासमोर उभा राहायचा, यातून आपणही काहीतरी केलं पाहिजे, अशी खूणगाठ मनाशी पक्की केली आणि या जाणत्या राजाच्या दुर्मीळ छायाचित्रांचा शोध सुरू झाला. तो आजही कायम आहे," असं सांगत छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दुर्मीळ छायाचित्रांचा हा खजिना नव्या पिढीपर्यंत पोहोचावा, यासाठी संग्रहालय उभारण्याचा मानस कोल्हापुरातील शिवप्रेमी सनी महाडेश्वर यांनी बोलून दाखविला. दरम्यान, गेल्या 10 वर्षांत शिवरायांच्या देश-विदेशातील सुमारे 1100 दुर्मीळ छायाचित्रांचा संग्रह शिवप्रेमी सनी महाडेश्वर यांनी केला आहे.
दुर्मीळ छायाचित्रांचा संग्रह करण्याचा संकल्प : कोल्हापुरातील कळंबा कारागृहाच्या समोर स्थायिक असलेले सनी महाडेश्वर छत्रपती शिवरायांचे निस्सीम भक्त आहेत. लहानपणापासूनच त्यांना छत्रपती शिवाजी महाराजांच्याबद्दल प्रचंड कुतूहल आहे. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेला पराक्रम, लढाया आणि यातून निर्माण केलेलं स्वराज्य आजही सर्वसामान्यांसाठी प्रेरणादायी गोष्ट आहे. त्यामुळं सनी महाडेश्वर यांनी अगदी कॉलेज वयापासूनच छत्रपती शिवरायांचा पराक्रमी इतिहास अभ्यासाला सुरुवात केली आणि यातूनच त्यांनी छत्रपती शिवरायांच्या दुर्मीळ छायाचित्रांचा संग्रह करण्याचा संकल्प केला. गेली 10 वर्षे हा संकल्प अखंड सुरू आहे.
संग्रहालय उभारण्याचा मानस : मित्रमंडळी, नातेवाईक आणि परिवारातील सदस्यांची मदत घेत सनी महाडेश्वर यांनी देश-विदेशातील सुमारे 1100 दुर्मीळ छायाचित्रांचा संग्रह केला आहे. या संग्रहात विदेशात छपाई झालेली छायाचित्रे, शिवकालीन चलन, मराठा छोप, त्या काळातील दिनदर्शिका, जुन्या काळातील कट्यार, पोस्टाचे तिकीट यासह लंडन, कराची, राजस्थान, गुजरात, नवी दिल्ली इथं 1930 ते 1980 या कालावधीत प्रकाशित झालेली दुर्मीळ छायाचित्रे संग्रहित केली आहेत. अगदी दुर्मीळ असलेली छायाचित्रे नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी या छायाचित्रांचे संग्रहालय उभारण्याचा सनी महाडेश्वर यांचा मानस आहे.
मित्रमंडळी आणि नातेवाईकांचा मोठा सहभाग : सनी महाडेश्वर यांची छत्रपती शिवरायांवरील अखंड श्रद्धा आहे. याबाबत त्यांच्या मित्रमंडळी आणि नातेवाईकांना माहिती आहे. त्यामुळं ही मंडळी ज्या ठिकाणी छत्रपती शिवरायांचे एखादं दुर्मीळ छायाचित्र नजरेत पडतं की, ते थेट सनी महाडेश्वर यांच्याशी संपर्क साधतात आणि त्यांच्यापर्यंत पोहोचवण्यासाठी मदत करतात. दरम्यान, छत्रपती शिवरायांची दुर्मीळ छायाचित्रे आपल्यापर्यंत पोहोचवण्यात मित्रमंडळी आणि नातेवाईकांचा मोठा सहभाग असल्याचं सनी महाडेश्वर यांनी म्हटलं आहे. तसंच यासाठी सोशल मीडियाचाही अत्यंत चांगला उपयोग होतोय, असं सनी महाडेश्वर यांनी सांगितलं.
नव्या पिढीपर्यंत इतिहास पोहोचवण्यासाठी संग्रहालय : छत्रपती शिवरायांचा पराक्रमी इतिहास नव्या पिढीपर्यंत पोहोचवण्यासाठी सनी महाडेश्वर यांनी संग्रहित केलेली दुर्मीळ छायाचित्रे उपयोगी पडतील. तसंच देश-विदेशात त्या काळात छत्रपती शिवरायांवर झालेलं संशोधन हे अनेक वृत्तपत्रांतून छायाचित्रांच्या माध्यमातून प्रकाशित झालं आहे. त्यातील काही छायाचित्रे सनी महाडेश्वर यांच्याकडे पाहायला मिळतात. दरम्यान, भविष्यात छत्रपती शिवरायांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या पन्हाळगडावर या दुर्मीळ छायाचित्रे आणि शिवकालीन वस्तूंचे संग्रहालय उभारण्याचा सनी महाडेश्वर यांचा मानस आहे.
