विवाह जुळत नसल्याच्या नैराश्यातून कोल्हापुरात तरुणानं उचललं टोकाचं पाऊल
वयाची तिशी ओलांडूनही लग्न होत नसल्यानं तरुणाने जीवनयात्रा संपवल्याची घटना कोल्हापूरमध्ये घडली आहे. अवघं ३० वर्षे वय असलेल्या सुमित विक्रांत तेली यानं आत्महत्या केली.
Published : November 28, 2025 at 6:28 PM IST
कोल्हापूर : शहरातील शुक्रवार पेठ परिसरातील सुमित विक्रांत तेली (30) या तरुणानं बुधवारी रात्री भावुक व्हॉट्सॲप स्टेटस ठेवून आत्महत्या केली. "मला माझ्या चारित्र्यावर अभिमान आहे, दिल को दिल रहने दिया, बाजार नही बनाया" अशा शब्दांत त्यानं आपल्या अंतर्मनातील वेदना मांडल्या होत्या. या घटनेमुळं मित्रमंडळी, कुटुंब आणि सोशल मीडियावर मोठी खळबळ उडाली आहे.
घटनाक्रम आणि बचाव मोहीम : बुधवारी रात्री सुमित घरातून बाहेर पडला आणि कोल्हापूर-रत्नागिरी महामार्गावरील शिवाजी पुलावर पोहोचला. रात्री अकराच्या सुमारास त्यानं आत्महत्या केल्याचं काही लोकांनी पाहिलं. यानंतर त्या लोकांनी सुमितच्या घरच्यांना याबाबत तातडीनं कळवलं. स्थानिक नागरिकांनी लगेच शोधकार्य सुरू केलं. परंतु काही कारणांमुळं रात्री बचावकार्य थांबवावं लागलं. गुरुवारी सकाळी पुन्हा अग्निशमन दल, करवीर पोलीस आणि स्थानिक स्वयंसेवकांनी संयुक्त मोहीम राबवली. सकाळी साडेदहा वाजता सुमितचा मृतदेह सापडला. पंचनामा आटोपताच उत्तरीय तपासणी करून मृतदेह नातेवाईकांना सोपावण्यात आला. याप्रकरणी करवीर पोलीस ठाण्यात आकस्मात मृत्यूची नोंद झाली आहे.
कुटुंबीय आणि व्यवसायाची ओळख : सुमित आई-वडील आणि लहान भावाबरोबर शुक्रवार पेठेत वास्तव्य करत होता. शाहूपुरी भागात रेडियम कला, ट्रॉफी आणि सन्माननीय चिन्हे तयार करायचा तो व्यवसाय करत होता. मित्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार सुमितचा व्यवसाय चांगलाच फुलला होता. तसंच तो आर्थिकदृष्ट्या स्थिर होता. तरीही सुमितनं घेतलेल्या टोकाच्या निर्णयामुळं सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
विवाहप्रसंगातील संघर्ष : मागील अनेक महिन्यांपासून सुमितच्या विवाहासाठी नातेवाईकांमध्ये चर्चा रंगल्या होत्या. तुळशी विवाहानंतर घरच्यांनी लग्न जुळवण्याचे प्रयत्न गतिमान केले. परंतु विवाह जुळत नव्हता. यामुळं तो नैराश्यात बुडाला होता, अशी प्राथमिक माहिती समोर आली आहे. बुधवारी रात्री तो घराबाहेर पडला आणि पाठलाग करणार्या भावासमोरच त्यानं आपलं जीवन संपवलं. या घटनेमुळं वैयक्तिक जीवनातील असफलतेचा मानसिक ताण किती घातक ठरू शकतो, हे पुन्हा अधोरेखित झालं.
तपास, सामाजिक चिंता : "करवीर पोलिसांनी सुमितचा मोबाईल ताब्यात घेतला आहे. पोलिसांनी व्हॉट्सॲप स्टेटस, संभाषणे आणि कॉल हिस्टरीची छाननी सुरू केली आहे. सुमितच्या आत्महत्या करण्यापाठीमागं सामाजिक दबाव किंवा अन्य कारणे होती का? याची कुटुंबीय आणि मित्रांपासून चौकशी चालू आहे," असं पोलीस निरीक्षक किशोर शिंदे यांनी सांगितले.
टीप - आत्महत्या हा उपाय नाही : जर तुमच्या मनात आत्महत्येचे विचार येत असतील, किंवा तुम्हाला एखाद्या मित्राची काळजी वाटत असेल, किंवा तुम्हाला भावनिक आधाराची गरज असेल, तर तुमचे ऐकण्यासाठी नेहमीच कोणीतरी आहे. स्नेहा फाउंडेशन - 04424640050 (24x7 उपलब्ध) किंवा आयकॉल, टाटा इन्स्टिट्यूट ऑफ सोशल सायन्सेस हेल्पलाइन 9152987821 वर कॉल करा (सोमवार ते शनिवार सकाळी 8 ते रात्री 10 पर्यंत उपलब्ध).
