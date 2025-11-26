ETV Bharat / state

नादच खुळा... कोल्हापुरात नववधू-नवरदेवाचा आलिशान थाट; थेट हॅलिकॉप्टरमधून घेतली लग्नमांडवात एन्ट्री

कोल्हापुरातील एका लग्नात वधु-वरानं चक्क हेलिकॉप्टरमधून विवाहस्थळी एन्ट्री केली. दिग्विजय आणि दिव्याराणी यांच्या अनोख्या हेलिकॉप्टर एन्ट्रीमुळे त्यांच्या लग्नाची चर्चा आता सर्वत्र सुरू झाली आहे.

कोल्हापुरात नववधू-नवरदेवाची हॅलिकॉप्टरमधून एन्ट्री (ETV Bharat)
By ETV Bharat Marathi Team

Published : November 26, 2025 at 9:15 AM IST

कोल्हापूर : कोल्हापूरकर म्हणजे जगात भारी माणसं, मनात आलं की काहीही करण्याची तयारी त्यांच्यात असते. त्यामुळेच त्यांच्या प्रत्येक गोष्टीची चर्चा सर्वत्र रंगते. अशीच एक भन्नाट गोष्ट अलीकडेच कोल्हापुरात घडली आणि ती आता राज्यभर चर्चेचा विषय ठरली आहे.

दिग्विजय आणि दिव्याराणी यांची लग्नमंडपात हटके एन्ट्री : कोल्हापुरात पार पडलेल्या एका लग्नसोहळ्यात नववधू-वरांच्या आगमनाचा थाट बघणाऱ्यांना थक्क करून गेला. भावाच्या इच्छेखातर आणि स्वतःच्या हौसेपोटी नवदाम्पत्याने थेट हेलिकॉप्टरमधून लग्नमांडवात भव्य एंट्री घेतली. दिग्विजय आणि दिव्याराणी यांच्या या अनोख्या हेलिकॉप्टर एन्ट्रीमुळे त्यांच्या लग्नाची चर्चा आता सर्वत्र सुरू झाली आहे.

कोल्हापुरात नववधू-नवरदेवाची हॅलिकॉप्टरमधून एन्ट्री (ETV Bharat)

लहान भावानं दिलं दादा-आणि वहिनीला सरप्राईज : कोल्हापूरच्या करवीर तालुक्यातील केर्ले गावातील दिग्विजय संकपाळ आणि साताऱ्यातील दिव्याराणी जगताप यांचा विवाह सोहळा मोठ्या उत्साहात पार पडला. सुरुवातीपासूनच लग्नात काहीतरी हटके आणि स्टाईलिश असावं, अशी कुटुंबीयांची इच्छा होती.

यासाठीच अभिषेक संकपाळ यांनी भावाला आणि वहिनीला खास सरप्राईज देत हेलिकॉप्टरमधून लग्नमंडपात प्रवेशाची व्यवस्था केली. या अनोख्या आणि आकर्षक एन्ट्रीसाठी स्थानिक प्रशासनाकडून आवश्यक त्या सर्व परवानग्या घेण्यात आल्या होत्या.

हेलिकॉप्टर एन्ट्री पाहण्यासाठी मोठी गर्दी : शनिवारी सायंकाळी केर्ले येथील संकपाळ कुटुंबाच्या मालकीच्या लक्ष्मी पॅलेस येथे दिग्विजय संकपाळ यांचा विवाहसोहळा आयोजित केला होता. लग्नाला काही मिनिटं बाकी असताना हेलिकॉप्टरच्या माध्यमातून वधू–वरांना एकत्रितपणे लग्नमंडपात आणण्यात आलं. हेलिकॉप्टर उतरू लागताच परिसरात पाहुण्यांची आणि वऱ्हाडी मंडळींची मोठी गर्दी झाली.

कोल्हापूरमध्ये याआधी वरातीत बुलडोझर किंवा जेसीबीच्या बकेटचा वापर करून नवदांम्पत्याला नेण्याची उदाहरणं दिसली आहेत. मात्र हेलिकॉप्टरमधून थेट मंडपात केलेली ही एंट्री लोकांसाठी पूर्णपणे नवी आणि आकर्षक ठरली.

दिग्विजय आणि दिव्याराणी यांनी काय सांगितलं? : नववधू दिव्याराणी आणि नवरदेव दिग्विजय यांनी सांगितलं की, हेलिकॉप्टरमध्ये बसण्याचा हा त्यांचा पहिलाच अनुभव असून तो क्षण त्यांच्यासाठी अत्यंत अविस्मरणीय ठरला. ही अनोखी एंट्री जिल्हाभरात चर्चेचा विषय ठरला असून, कोल्हापुरातील पारंपरिक विवाह सोहळ्यांना या नव्या ट्रेंडनं ग्लॅमरस छटा मिळाली आहे.

'कोल्हापुरात नवा ट्रेंड सुरू झाला' : दरम्यान, या लग्नानं हे स्पष्ट केलं की, कोल्हापुरातील लोक नवनवीन कल्पना स्वीकारण्यात मागे नाहीत आणि भव्य, लक्षवेधी तसेच हटके कार्यक्रम साजरे करण्यास सदैव उत्सुक असतात. अभिषेक संकपाळ यांनी भावासाठी केलेल्या या खास उपक्रमामुळे कोल्हापुरातील विवाहसंस्कृतीत एक नवा अध्याय सुरू झाल्याचं स्थानिकांचं मत आहे.

दिग्विजय आणि दिव्याराणी यांचा विवाह सोहळा त्यांच्या कुटुंबासाठी तसेच कोल्हापुरातील सर्वांसाठी एक उल्लेखनीय आणि अभिमानास्पद क्षण ठरला. या अनोख्या सोहळ्यामुळे कोल्हापुरातील लग्नांची संकल्पना अधिक हटके, आकर्षक आणि प्रेरणादायी बनत असून पुढील विवाहांसाठीही नवी दिशा मिळेल, असा विश्वास स्थानिकांना आहे.

