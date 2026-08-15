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कोल्हापूर अर्बन बँकेच्या आवारात सभासदाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न; स्वातंत्र्यदिनीच घडलेल्या प्रकारानं पोलिसांची उडाली तारांबळ

कोल्हापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आठ संचालकांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीसाठी बँकेचे सभासद संजयकुमार वाळके यांनी आज स्वातंत्र्यदिनीच बँकेच्या आवारात आत्मदहनाचा टोकाचा प्रयत्न केला.

Kolhapur Urban Bank Member Sanjaykumar Walke Attempts Self Immolation
कोल्हापूर अर्बन बँकेच्या आवारात सभासदाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 15, 2026 at 2:00 PM IST

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कोल्हापूर : कोल्हापूर अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँकेच्या आठ संचालकांना अपात्र ठरवण्याच्या मागणीसाठी बँकेचे सभासद संजयकुमार वाळके यांनी आज स्वातंत्र्यदिनीच बँकेच्या आवारात आत्मदहनाचा प्रयत्न केला. स्वातंत्र्यदिनाच्या कडक बंदोबस्तात ही धक्कादायक घटना घडल्यानं पोलीस प्रशासनात प्रचंड खळबळ उडाली. पोलिसांनी अत्यंत तत्परतेनं हस्तक्षेप करत वाळके यांना पुढील अनर्थ घडण्यापूर्वीच रोखलं आणि ताब्यात घेतलं.

10 वर्षांपेक्षा अधिक काळ संचालक असल्याचा आरोप : बँकेचे सभासद संजयकुमार वाळके यांनी बँकेच्या संचालक मंडळावर गंभीर आरोप केले आहेत. संचालक मंडळातील संबंधित आठ संचालक हे सलग दहा वर्षांपेक्षा अधिक काळ पदावर कार्यरत असल्याचा दावा वाळके यांनी केलाय. सहकार विभागाच्या विद्यमान निर्देशानुसार हे नियमबाह्य असून, संबंधित संचालकांवर तत्काळ अपात्रतेची कारवाई करावी, अशी त्यांची मागणी होती.

कोल्हापूर अर्बन बँकेच्या आवारात सभासदाचा आत्मदहनाचा प्रयत्न (ETV Bharat)

कारवाई न झाल्यानं टोकाचे पाऊल : सहकार विभागाकडे वारंवार दाद मागूनही संबंधित संचालकांवर कोणतीही ठोस कारवाई होत नसल्याचा आरोप वाळके यांनी केला होता. न्याय मिळत नसल्यानं त्यांनी अखेर आत्मदहनाचा इशारा दिला होता. त्यानुसार आज त्यांनी थेट बँकेच्या आवारात आत्मदहन करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, घटनास्थळी तैनात असलेल्या पोलिसांनी त्यांना वेळीच रोखलं आणि ताब्यात घेत कारवाई केली. तसंच जिल्हाधिकारी परिसरातही एकानं आंदोलनाची दखल घेतली नाही, म्हणून उपोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न केला. अचानक घडलेल्या या प्रकारामुळं बंदोबस्तासाठी असलेल्या पोलिसांची तारांबळ उडाली.

जिल्हाधिकारी परिसरातही एकानं आंदोलनाची दखल घेतली नाही म्हणून उपोषणाबाजी करण्याचा प्रयत्न केला. (ETV Bharat)

पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते कोल्हापुरात ध्वजारोहण : ''राष्ट्राला पुढे घेऊन जाण्यासाठी सर्वांनी समर्पित भावनेनं एकत्र येऊन योगदान द्यावं, राष्ट्र उभारणीसाठी सांघिक भावनाच भारतासारख्या मजबूत राष्ट्राला पुढं घेऊन जातील, सामाजिक न्यायाचे प्रणेते राजर्षी छत्रपती शाहू महाराजांनी देशाच्या सामाजिक सांस्कृतिक आणि स्वातंत्र लढ्याला बळ देण्याचं काम केलं होतं. त्याप्रमाणेच त्यांचा कृतीशील वारसा घेऊन पुढे जाण्याचा सर्वांनी प्रयत्न करूया'', असं प्रतिपादन राज्याचे आरोग्य मंत्री तथा कोल्हापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी केलं. 80व्या स्वातंत्र्य दिनाच्या ध्वजारोहण कार्यक्रमानंतर जनतेशी संवाद साधताना पालकमंत्री आबिटकर बोलत होते. जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर झालेल्या या सोहळ्याला जिल्हाधिकारी विजय राठोड, जिल्हा पोलीस प्रमुख निलोत्पल, महानगरपालिका आयुक्त राजेंद्र भारूड, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. जास्मिन यांच्यासह कोल्हापूरचे खासदार शाहू छत्रपती, खासदार धनंजय महाडिक, महापौर रूपाराणी निकम, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष शिल्पा खोत, ललित गांधी यांच्या सर्वसह सर्व शासकीय अधिकारी कर्मचारी उपस्थित होते.

माध्यमांशी बोलताना मंत्री प्रकाश आबिटकर (ETV Bharat)

विकास कामांची शृंखला कायम ठेवणार : ''कोल्हापूर जिल्ह्यात महायुती सरकारकडून मोठ्या प्रमाणात विकास कामं सुरू आहेत. नुकतंच गृहमंत्री अमित शाह, राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार यांच्या उपस्थितीत विविध विकास कामांचं लोकार्पण करण्यात आलं. हा ओघ कायम ठेवून जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी प्रशासन कटीबद्ध आहे. शिरोळ तालुक्यातील सैनिक टाकळी येथे प्रस्तावित औद्योगिक वसाहतीचा प्रश्न समन्वयानं मार्गी लावू, औद्योगिक वसाहत जशी रोजगारासाठी एक संधी आहे, तसंच स्थानिकांच्या भावना विचारात घेऊन सैनिक टाकळी प्रस्तावित औद्योगिक वसाहती संदर्भात मार्ग काढला जाईल'', असंही पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर म्हणाले.

Flag hoisting in Kolhapur by Minister Prakash Abitkar.
पालकमंत्री प्रकाश आबिटकर यांच्या हस्ते कोल्हापुरात ध्वजारोहण (ETV Bharat)

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TAGGED:

KOLHAPUR BANK SELF IMMOLATION
SANJAYKUMAR WALKE SELF IMMOLATION
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