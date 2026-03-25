कोल्हापूरच्या तृतियपंथी नितीनने गाठला माईलस्टोन, पहिल्याच प्रयत्नात बनला फौजदार
आसगोळी गावच्या तृतियपंथी नितीन कडुकर यानं अथक प्रयत्न करुन यश अक्षरशः खेचून आणलंय. त्यानं पहिल्याच प्रयत्नात फौजदार पदाला गवसणी घातली आहे.
Published : March 25, 2026 at 3:26 PM IST|
Updated : March 25, 2026 at 3:41 PM IST
कोल्हापूर - अशिक्षित आई, वयाच्या 12 व्या वर्षी पितृछत्र हरवलेलं आणि घरचं आठराविश्व दारिद्य्र अशा प्रतिकूल परिस्थितीवर मात करत तृतीयपंथी प्रवाहातील गुरूने केलेलं मार्गदर्शन त्याच्या जीवनातील मैलाचा दगड ठरला. यंदा पहिल्यांदाच शासनाने पोलीस भरती प्रक्रियेच्या अर्जात लिंग ओळखमध्ये पुरुष, स्त्री आणि इतर असा नवा कॉलम समाविष्ट केला. या संधीचं सोनं करत कोल्हापूरचा दुर्गम तालुका असलेल्या चंदगडमधील आसगोळी गावच्या तृतीयपंथीय नितीन कडुकर यानं यश अक्षरशः खेचून आणलं. त्यानं पहिल्याच प्रयत्नात फौजदार पदाला गवसणी घातली आहे. पाहुयात कोल्हापूरच्या तृतियपंथी तरुणाची प्रेरणादायी कहाणी....
समाजातील दुर्लक्षित घटक म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तृतियपंथी समाजाला मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासनाकडून अनेक प्रयत्न केले जात आहेत. मात्र फक्त समाजाची सहानुभूती नको, यासाठी ठोस प्रयत्न केले जावेत अशी मागणी ही राज्यभरातील तृतीयपंथी समाजाकडून वेळोवेळी केली जाते. याचाच प्रत्यय नुकत्याच झालेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीतही आला. राज्यभरात नगरपालिका महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषद निवडणुकीत तृतीयपंथी समाजाच्या व्यक्तींनी थेट जनतेचा कौल आजमावला. यात काही जणांना अपेक्षित यश मिळालं नसलं तरी या समाजानं आयुष्याकडे बघण्याचा बदललेला सकारात्मक अंदाज सर्वांनाच आश्चर्यचकित करायला लावणारा होता. याचाच एक भाग म्हणून आता नोकर भरतीतही आपल्या हक्काची जागा मिळावी यासाठी या समाजातील तरुण आणि तरुणी स्पर्धा परीक्षेच्या आव्हानात्मक क्षेत्रात आपलं नशीब आजमावत आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड तालुक्याच्या आसगोळीतील नितीन कडूकर हा त्यापैकीच एक. प्रतिकूल परिस्थितीशी सामना करत पदवीपर्यंतचं शिक्षण घेतलेल्या नितीननें पोलीस भरतीसाठी स्पर्धा परीक्षा करण्याचा निर्णय घेतला. गेली पाच वर्ष तो यासाठी झगडत आहे, मात्र यंदा पहिल्यांदाच राज्य सरकारने पोलीस भरतीच्या प्रक्रियेत लिंग ओळख असलेल्या कॉलममध्ये वाढ करून तृतियपंथी व्यक्तीलाही अर्ज सादर करण्याची मुभा दिली. याच संधीचं नितीनने सोनं केलं. कोल्हापूर जिल्ह्यातील उपनिरीक्षक पदासाठी असलेल्या एका जागेवर पहिल्याच प्रयत्नात नितीनने 150 पैकी 145 गुण मिळवत जिल्ह्यातील पहिला तृतियपंथी फौजदार होण्याचा बहुमान मिळवला आहे.
गुरु देवमामांची मिळाली समर्थ साथ - पदवीधर नितीनचे वयाच्या 12 व्या वर्षीच पितृ छत्र हरवले. यानंतर घरची परिस्थिती बेताची असल्याने त्यांनी सोंगी भजन आणि जागरणाचे कार्यक्रम करण्यास सुरुवात केली. याचवेळेला त्याला पांडुरंग मारुती गुरव उर्फ देवमामा भेटले. स्वतः डीएड धारक असलेल्या पांडुरंग गुरव यांनाही सरकारी नोकरी करण्याची इच्छा होती. मात्र त्यांचं ते स्वप्न अधुरं राहिलं. नितीनला सर्व प्रकारचं मार्गदर्शन देव मामा यांनी केलं आणि या शिष्याला त्यांनी घडवलं. "मी जे काही यश मिळवला आहे, ते माझे गुरु देवमामा यांच्या मार्गदर्शनाखाली मिळवलंय", अशी कृतज्ञता नितीन कडुकरनं व्यक्त केली. तर तृतीयपंथी समाज वेगवेगळ्या क्षेत्रात यशाला गवसनी घालत आहे, यामध्ये शासनाने दुर्लक्षित घटकाला अजून प्रोत्साहन देण्याची गरज असल्याचं पांडुरंग गुरव उर्फ देव मामा यांनी सांगितलं.
देवमामा पांडुरंग गुरव यांचा समाजकार्याचा निश्चय - जिल्ह्यातील पहिला तृतियपंथी फौजदार घडवणाऱ्या देव मामा पांडुरंग गुरव यांनाही समाजकार्याची विशेष आवड आहे. आपला शिष्य नितीन कडुकर याच्यासोबत आदमापूर येथील बाळूमामा मंदिर परिसरात सोंगी भजन आणि देवाची सेवा करण्याचे काम हे दोन गुरु शिष्य करत आहेत. यातून समाजाकडून मिळणाऱ्या देणगीतून लहान मुलांना शिक्षणासाठी मदत करणं, समाजातील शिक्षणाची आवड असलेल्या तरुण-तरुणींना हातभार लावण्याचे काम हे दोघे करतात. नितीन कडुकर याने मिळवलेलं यश आमच्या समाजातील बुरसटलेले विचार मागे सारून नव्या क्षितिजाकडे नेण्याचा यशस्वी प्रयत्न असल्याचंही गुरु पांडुरंग गुरव उर्फ देव मामा यांनी सांगितलं. जुलै महिन्यात नितीन कडुकर याचे पोलीस दलातील प्रशिक्षण सुरू होणार आहे.