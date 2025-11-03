स्थानिक स्वराज्यच्या 'आखाड्यात' आता तृतीयपंथीय; कोल्हापुरात केली 'ही' मागणी
कोल्हापुरातील तृतीयपंथी समाजाने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकांत (Local Body Elections) राजकीय प्रतिनिधित्वाची मागणी केली असून प्रतिनिधित्व न मिळाल्यास स्वबळावर लढण्याचा इशारा दिला.
Published : November 3, 2025 at 4:16 PM IST
कोल्हापूर : राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीचे (Local Body Elections) वारे वाहू लागले आहेत, कोणत्याही क्षणी निवडणुका लागण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर कोल्हापुरातील तृतीयपंथी समाजाने समाजाच्या मुख्य प्रवाहात येण्यासाठी राजकीय पक्षांकडे प्रतिनिधित्व मिळावं अशी मागणी केलीय. राजकीय पक्षांनी समाजाचा विचार न केल्यास कोल्हापूर महापालिकेसह जिल्हा परिषद निवडणुका स्वबळावर लढण्याची घोषणाही कोल्हापुरातील पत्रकार परिषदेत त्यांनी केली.
तृतीयपंथी समाजाला प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक तरी जागा मिळावी : राज्यातील महानगरपालिका आणि जिल्हा परिषदेच्या निवडणुकीचे पडघम सध्या वाजू लागले आहेत. मिनी मंत्रालय अशी ओळख असलेल्या या निवडणुका कार्यकर्त्यांच्या निवडणुका म्हणून ओळखल्या जातात. राज्यातील सर्वच प्रमुख राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या लगबगीत आहेत. दुर्लक्षित समाज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या तृतीयपंथी समाजाने यंदाच्या या निवडणुकीत समाजाला राजकीय प्रतिनिधित्व मिळावं अशी मागणी केलीय. "लोकांचे प्रश्न सभागृहाच्या माध्यमातून सोडवण्यासाठी आम्ही सक्षम आहोत. ही संधी जनतेने स्थानिक स्वराज्य संस्था निवडणुकीच्या रुपाने द्यावी. प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक तरी जागा तृतीयपंथी समाजाला मिळावी", अशी मागणी कोल्हापुरातील तृतीयपंथी समाजाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मैत्री संघटन या सामाजिक संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी कोल्हापुरात केली.
महापालिका, जिल्हा परिषदेचं गणित बदलणार? : कोल्हापूर महापालिकेच्या 81 जागा आहेत. यातील काही जागा तृतीयपंथी समाजाला मिळाव्यात यासाठी प्रमुख राजकीय पक्षांकडे राज्यपातळीवर पाठपुरावा सुरू आहे. तसंच राज्यात साडेचार हजार आणि कोल्हापूर जिल्ह्यात 190 तृतीय पंथीयांची नोंद मतदार याद्यांमध्ये झाली आहे. कोल्हापूर महापालिका निवडणुकीत ज्या प्रभागात प्राबल्य आहे तिथून उमेदवारीसाठी प्रयत्न केले जाणार असल्याचंही यावेळी सांगण्यात आलं. या पत्रकार परिषदेला मयुरी आळवेकर, सुहासिनी आळवेकर, अंकिता आळवेकर, अमृत आळवेकर, शिवानी गजबर यांच्यासह पदाधिकारी उपस्थित होते.
हेही वाचा -