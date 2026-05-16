ज्या ठिकाणी कुटुंब गमावलं, त्याच जागी स्वतःला संपवलं; पुण्याच्या विराट गौतम यांची कोल्हापुरात आत्महत्या
गोवा ट्रिपवरून परतताना कोल्हापूर जवळ झालेल्या भीषण बस अपघातात पत्नी आणि दोन मुलांना गमावलेल्या पुण्यातील विराट गौतम यांनी त्याच अपघातस्थळी विष प्राशन करून आत्महत्या केली.
Published : May 16, 2026 at 5:55 PM IST
कोल्हापूर : येथून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. ज्या घाटात पत्नी, मुलगा आणि मुलीनं जीव गमावला त्याच ठिकाणी एका व्यक्तीनं आयुष्य संपवल्याचं समोर आलं आहे. आत्महत्या करणाऱ्या व्यक्तीचं नाव विराट गौतम (वय 58) असं असून आपल्या कुटुंबाच्या अपघाती मृत्यूनंतर त्याच ठिकाणी विष प्राशन करून त्यांनी आत्महत्या केली.
अडीच वर्षांपूर्वी ज्या पिरवाडी घाटात भीषण अपघात झाला, त्याच ठिकाणी त्यांनी आत्महत्या केली. कुटुंबाच्या जाण्यानं आलेलं नैराश्य आणि विरह सहन न झाल्यामुळे त्यांनी हे टोकाचं पाऊल उचलल्याचं पोलिसांनी सांगितलं.
संपूर्ण प्रकरण काय? : 23 नोव्हेंबर 2023 रोजी पुण्यातील मांजरी येथील गौतम कुटुंबीय गोव्याला सहलीसाठी गेलं होतं. गोव्याहून पुण्याकडे परतत असताना कोल्हापूरजवळील पिरवाडी गावाच्या हद्दीत त्यांच्या खासगी आराम बसचा भीषण अपघात झाला. या अपघातात विराट गौतम यांच्या पत्नी निलू गौतम (वय 47), मुलगी रिद्धिमा गौतम (वय 17) आणि मुलगा सार्थक गौतम (वय 13), रा. मांजरी बुद्रुक, ता. हवेली, जि. पुणे यांचा जागीच मृत्यू झाला.
डोळ्यांसमोर संपूर्ण कुटुंब गमावल्यानं विराट गौतम यांना जबर मानसिक धक्का बसला होता. गेली अडीच वर्षे ते या दुःखातून सावरण्याचा प्रयत्न करत होते. मात्र, काळानं दिलेली ही जखम त्यांच्या मनातून कधीच भरून निघाली नाही.
10 मे रोजी विराट गौतम पुण्यातून निघाले. 11 मे रोजी कोल्हापुरात पोहोचल्यानंतर त्यांनी थेट पिरवाडी घाटात ज्या ठिकाणी अपघात झाला होता त्या ठिकाणी जाऊन पत्नी, मुलगी आणि मुलाच्या स्मरणार्थ तीन पुष्पहार अर्पण केले. कुटुंबाच्या आठवणीनं ते तिथं भावुक होऊन रडू लागले. मात्र, याच ठिकाणी त्यांनी विषारी औषध प्राशन करून आत्महत्या केली. काही दिवसांनी परिसरातून दुर्गंधी येत असल्याचं ग्रामस्थांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी करवीर पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी घटनास्थळी जाऊन तपास केला असता विराट गौतम यांचा मृतदेह सडलेल्या अवस्थेत आढळून आला.
त्यांच्या खिशात सापडलेल्या मोबाईल आणि चिठ्ठीतील मजकुरावरून त्यांनी आत्महत्या केल्याचं स्पष्ट झालं. चिठ्ठीत त्यांनी लिहिलं होतं, “आज मैं कोल्हापुर में देह त्याग कर रहा हूं कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जिनके बिना जीना मुश्किल लगता है.” ही चिठ्ठी वाचून काही काळ पोलिसही भावुक झाले.
पोलिसांनी काय सांगितलं? : दरवर्षी 23 नोव्हेंबरला विराट गौतम पिरवाडी घाटातील त्या दुर्घटनास्थळी येत असत. 23 नोव्हेंबर 2023 ची ती काळरात्र ते गेली अडीच वर्ष विसरू शकले नव्हते. गेल्या दोन वर्षांपासून ते नियमितपणे या ठिकाणी येऊन पिशवीतून आणलेले पत्नी, मुलगी आणि मुलासाठीचे तीन हार अर्पण करत असत. त्यानंतर कुटुंबीयांच्या आठवणीत ते तेथेच हंबरडा फोडून रडत असल्याचे दृश्य पिरवाडी गावकऱ्यांनी अनेकदा पाहिलं होतं.
कुटुंबातील सर्व सदस्य गमावल्यामुळे आलेला एकटेपणा आणि त्यातून निर्माण झालेलं नैराश्य यामुळेच त्यांनी आत्महत्या केल्याचे प्राथमिक पोलीस तपासात निष्पन्न झालं आहे. याबाबतची नोंद करवीर पोलीस ठाण्यात करण्यात आल्याची माहिती पोलीस उपनिरीक्षक विनायक सपाटे यांनी दिली.