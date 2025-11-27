...तर तत्काळ पोलीस यंत्रणेला कळवा, कोल्हापूर टीईटी पेपरफुटी प्रकरणानंतर पोलिसांचं उमेदवारांना आवाहन; धागेदोरे उत्तर भारतापर्यंत
शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपरफुटी प्रकरणातील मोठी टोळी पोलिसांनी जेरबंद केलीय. याचं कनेक्शन उत्तर भारतापर्यंत असल्याचा अंदाज पोलिसांना आहे.
Published : November 27, 2025 at 11:39 AM IST
कोल्हापूर : शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) पेपरफुटी प्रकरणातील मोठी टोळी पोलिसांनी जेरबंद केली असून, याचं कनेक्शन उत्तर भारतातील राज्यापर्यंत असल्याचं समोर आलं आहे. 22 नोव्हेंबरला कोल्हापूर जिल्ह्यात होणाऱ्या टीईटी परीक्षेच्या आधीच पेपर फॉरवर्ड करून परीक्षार्थ्यांना पास करून देण्यासाठी तयार असलेल्या टोळीवर पोलिसांनी कारवाई केली आहे. कोल्हापूर पोलिसांनी चार वेगवेगळ्या टीम तयार करून वेगवेगळ्या ठिकाणी छापा टाकून 18 जणांना अटक केली असून, मुख्य आरोपी महेश गायकवाड याचं कनेक्शन थेट उत्तर भारतापर्यंत विस्तारलेलं आहे. त्यामुळे त्या दृष्टीने अधिक तपास करत आहोत, असं पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी सांगितलं.
काय आहे प्रकरण? : गुप्त माहिती मिळाल्यानंतर पोलिसांकडून चार टीम करुन वेगवेगळ्या ठिकाणी छापा टाकण्यात आला होता. यामध्ये कोल्हापूर जिल्ह्यातील मुरगुड येथील सोनगेमध्ये एका फर्निचर मॉलमध्ये असलेल्या पेपर लीक करणार्या टोळीवर छापा टाकण्यात आला. टोळीनं टीईटी परीक्षेपूर्वी विद्यार्थ्यांना तो पेपर 3 ते 4 लाख रुपये किमतीत विकत दिल्याचा संशय आहे. महेश गायकवाड हा या टोळीचा मुख्य सूत्रधार असून, त्याच्यासह या टोळीमध्ये बऱ्याच शिक्षकांचा समावेश होता. या टोळीची व्याप्ती मोठी असल्यानं राज्यभरातील इतर भागांमध्येही या प्रकरणाचे गुंतागुंतीचे कनेक्शन असल्याचा संशय वर्तवण्यात येत आहे.
आरोपींना केली अटक : पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी सांगितलं की, "या टोळीनं उमेदवारांना तीन-चार तास आधी पेपर फॉरवर्ड करण्याचा प्रकार केला. तसंच परीक्षा देण्याची सोय केली होती. विद्यार्थ्यांकडून लाखोंमध्ये पैसे मागितले जात होते. तपासात उत्तर भारतातील बिहारसह इतर राज्यांशी थेट कनेक्शन असल्याचं समोर आलं आहे, ज्यामुळं प्रकरण अधिक व्यापक झालं आहे." पोलिसांनी आरोपींना न्यायालयात हजर केलं असून, अनेक आरोपी पोलीस कोठडीमध्ये आहेत.
पोलिसांनी केलं आवाहन : पोलीस अधीक्षक योगेश कुमार गुप्ता यांनी सर्व उमेदवारांना आवाहन केलं आहे की, कोणताही गैरमार्ग किंवा पद्धत स्वीकारू नये आणि प्रामाणिक मार्गानं परीक्षा द्याव्यात. त्यांनी सांगितलं की, "जर कुठे पेपर लीक करण्याचा किंवा परीक्षा पास करून देण्याचा प्रस्ताव आला, तर तत्काळ पोलीस यंत्रणेला कळवावे, अन्यथा या प्रकारात सहभागी होणार्यांनाही गुन्हेगार मानले जाऊ शकते." पोलीस विभाग या प्रकरणाचा सखोल आणि विस्तृत तपास करत असून दोषींवर कडक कारवाईची तयारी करत आहे.
शिक्षक पात्रता परीक्षेची विश्वासार्हता धोक्यात : दरम्यान कोल्हापुरातील टीईटी पेपर फोडण्याच्या या घोटाळ्यामुळे केवळ राज्यातच नव्हे तर उत्तर भारतातही शिक्षक पात्रता परीक्षेची विश्वासार्हता धोक्यात आली आहे. या प्रकरणामुळे शिक्षण विभागामध्येही गंभीर अध्यात्मिक धक्का बसल्याचे दिसून येते. त्यामुळे शिक्षण कंत्राटी लोक आणि भ्रष्ट रॅकेट यांच्याविरुद्ध लढा म्हणून पोलिसांचे प्रयत्न सुरू असून, प्रामाणिकपणे परीक्षा दिल्यासच उज्ज्वल भविष्यासाठी वाट आहे, असा संदेशही पोलिसांनी दिला आहे.
