ऊसदराबाबत ठोस निर्णय न घेतल्यास कारखाने चालू देणार नाही, राजू शेट्टींचा कडक इशारा
स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ऊस दराबाबतचं आंदोलन आणखी तीव्र करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
Published : November 4, 2025 at 11:16 AM IST
कोल्हापूर : स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते राजू शेट्टी यांनी ऊसदरासाठीच्या आंदोलनाची तीव्रता वाढवली आहे. यावर्षी ऊसाला 3751 रुपये एकरकमी विनाकपात द्यावेत आणि मागील हंगामातील 200 रुपये द्यावेत, अन्यथा तीव्र आंदोलन करणार असल्याचा इशारा राजू शेट्टी यांनी दिला आहे.
ऊसदर बैठकीत तोडगा नाही; संघटनेचा कडक इशारा : मागील तीन दिवसांपासून कोपार्डे येथे सुरु असलेल्या आंदोलनानंतर सोमवारी आंदोलक आणि प्रशासनाची बैठक पार पडली. कोल्हापूर जिल्हाधिकारी कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत शेतकरी संघटना आणि साखर कारखान्यांमध्ये कोणताही तोडगा निघाला नाही. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे यांच्या अध्यक्षतेखाली बोलावण्यात आलेल्या बैठकीत स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे संस्थापक राजू शेट्टी आणि अन्य प्रतिनिधी, साखर कारखानदारांचे प्रतिनिधी, प्रादेशिक साखर सहसंचालक आणि साखर आयुक्त कार्यालयाचे अधिकारी, जिल्हा प्रशासनाच्या इतर वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचीही उपस्थिती होती.
संपूर्ण बैठकीत प्रशासनानं मध्यस्थी करण्याचा प्रयत्न केला, पण कारखानदार आणि शेतकरी संघटना यांच्यातील तणाव कायम राहिला. बैठकीतून ठोस तोडगा न निघाल्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये स्वाभाविक नाराजी आहे. कारखान्यांनी नियमांनुसार एफआरपी दिला नाही, त्यामुळे राजू शेट्टींनी कारखाने बंद करून आंदोलन तीव्र करणार असल्याचा इशारा बैठकीनंतर दिला. सोबतच, प्रशासनानं संघटना आणि कारखान्यांमध्ये होणाऱ्या लढ्यांमध्ये हस्तक्षेप करू नये, असंही ठणकावून सांगितलं.
