कोल्हापूरचे जवान रोहित खन्नीकुडे यांचं जम्मू-काश्मीरमध्ये अपघाती निधन; टाकळीवाडी गावावर शोककळा

कोल्हापूरमधील शिरोळच्या जवानाला जम्मू काश्मीरमध्ये कर्तव्य बजावताना अपघाती निधन झलं. त्यांचं पार्थिव रविवारी सकाळी त्यांच्या गावी दाखल होण्याची शक्यता आहे.

जवान रोहित खन्नीकुडे
Published : April 18, 2026 at 5:10 PM IST

कोल्हापूर : शिरोळ तालुक्यातील टाकळीवाडी गावातील 27 वर्षीय जवान रोहित परशुराम खन्नीकुडे यांचा जम्मू-काश्मीर इथं कर्तव्य बजावताना 16 एप्रिलच्या रात्री 12 वाजता झालेल्या एका भीषण अपघातात मृत्यू झाला. 2020 पासून बेळगावच्या मराठा लाईट इन्फंट्रीमध्ये तयारी करुन सध्या सेवा देत असलेल्या रोहित यांच्या निधनामुळे टाकळीवाडी गाव आणि संपूर्ण शिरोळ तालुका शोकाकुल झाला आहे. प्रत्येकाच्या डोळ्यात अश्रू तरळत आहेत. रोहित यांचं पार्थिव रविवारी सकाळी गावात पोहोचेल, त्यानंतर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात येतील. जवान रोहित यांच्या निधनामुळे एकीकडं दुःख पसरलं असलं तरी, ग्रामस्थांकडून देशासाठी प्राण देणाऱ्या या जवानाच्या शौर्याला सलाम केला जात आहे.

जवान रोहित खन्नीकुडे यांचं पार्थिव

जम्मू काश्मीरमध्ये कर्तव्य बजावताना झाला अपघात : टाकळीवाडी या शिरोळ तालुक्यातील एका साध्या शेतकरी कुटुंबात जन्मलेले रोहित यांनी आपल्या शिक्षणाकडं विशेष लक्ष दिलं. त्यांचं पहिली ते सातवीपर्यंत प्राथमिक शिक्षण श्री कुमार विद्यामंदिर टाकळीवाडी इथं झालं. त्यानंतर आठवी ते दहावीचं माध्यमिक शिक्षण श्री सरस्वती हायस्कूल टाकळीवाडी इथून त्यांनी पूर्ण केलं. पदवीपूर्वचं शिक्षण त्यांनी श्री दत्त कनिष्ठ महाविद्यालय कुरुंदवाड इथं घेतलं. शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर देशसेवेची स्वप्नं पूर्ण करण्यासाठी ते बेळगाव इथं मराठा लाईट इन्फंट्रीमध्ये भरती झाले आणि तिथंच कठोर प्रशिक्षण पूर्ण केलं. सैन्यात भरती झाल्यानंतर त्यांनी अरुणाचल प्रदेश आणि चीन सीमेवरही कर्तव्य बजावलं. सध्या जम्मू-काश्मीरमध्ये ते कर्तव्य बजावताना हा अपघात घडला, ज्यामुळे त्यांना देशासाठी आपल्या प्राणांचं बलिदान द्यावं लागलं.

कुटुंब आणि गावकऱ्यांवर दुःखाचा डोंगर : रोहित यांच्या पश्चात आई-वडील आणि एक भाऊ असा परिवार आहे. वडील परशुराम हे शेती करतात, तर आई गृहिणी म्हणून घर सांभाळतात. मुलाच्या आकस्मित निधनामुळे कुटुंब दुःखात बुडालं असलं, तरी देशासाठी प्राण दिल्याचा अभिमान त्यांच्या मनात आहे. गावकऱ्यांनी खन्नीकुडे कुटुंबाच्या घरी गर्दी करून सांत्वन केलं असून, प्रत्येकजण रोहित यांच्या शौर्याची आठवण काढत आहे. दरम्यान रोहित यांच्या निधनाची बातमी पसरताच टाकळीवाडी गाव शोकसागरात बुडालं. जम्मू-काश्मीरमधून त्यांचं पार्थिव गावाकडं रवाना झालं असून, रविवारी सकाळी ते टाकळीवाडीला दाखल होईल. या वेळी शासकीय इतमामात मानवंदना देण्यात येईल, अशी माहिती त्यांच्या निकटवर्तीयांनी दिली आहे.

