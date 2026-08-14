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कोल्हापूरच्या सलोनीचं राष्ट्रीय निबंध स्पर्धेत सुवर्ण यश; लाल किल्ल्यावरील स्वातंत्र्य दिनाच्या मुख्य सोहळ्याचं आमंत्रण

कोल्हापुरातील कनाननगर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सलोनी अर्जुन मेस्त्री हिनं राष्ट्रीय निबंध स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करत यश संपादन केलं. महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम तीनध्ये तिच्या निबंधाची नोंद झाली.

Kolhapur Slum Girl Saloni Arjun Mestri Wins National Essay Contest
कोल्हापूरच्या सलोनीचं राष्ट्रीय निबंध स्पर्धेत सुवर्ण यश (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : August 14, 2026 at 5:31 PM IST

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कोल्हापूर : प्रतिकूल परिस्थिती, उमेदीच्या वयात हरपलेलं पितृछत्र, शिवणकाम करून आईनं मुलीच्या भविष्यासाठी पाहिलेलं स्वप्न, चिद्द, चिकाटी आणि उपजत असलेल्या हुशारीच्या बळावर कोल्हापुरातील कनाननगर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सलोनी अर्जुन मेस्त्रीनं राष्ट्रीय निबंध स्पर्धेत चमकदार कामगिरी करत यश संपादन केलं. महाराष्ट्रातील सर्वोत्तम तीनध्ये तिच्या निबंधाची नोंद झाली. तिला आता उद्या 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावर होणाऱ्या स्वातंत्र्य दिनाच्या कार्यक्रमाचं आमंत्रण मिळालंय. कुटुंबासह ती राजधानी दिल्लीतील कार्यक्रमात सहभागी होणार आहे.

झोपडपट्टी ते राष्ट्रपती भवन

कोल्हापुरातील झोपडपट्टी ते राष्ट्रपती भवन असा देदीप्यमान प्रवास केलेल्या सलोनीचं जिल्हाधिकारी होण्याचं स्वप्न आहे आणि ते स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणार असल्याचं सलोनीनं सांगितलं. केंद्र सरकारच्या माय भारत पोर्टल आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय, नवी दिल्ली यांच्याकडून यंदाच्या स्वातंत्र्यदिनानिमित्त '2047 पर्यंत विकसित भारत घडवण्यासाठी एआयची भूमिका' या विषयावर राष्ट्रीय निबंध स्पर्धा घेण्यात आल्या. देशभरातून 15000 हून अधिक महाविद्यालयीन विद्यार्थी विद्यार्थिनींनी या राष्ट्रव्यापी स्पर्धेत सहभाग नोंदवला, यातून 200 स्पर्धकांची निवड करण्यात आली. महाराष्ट्रातून नऊ जणांचा यात सहभाग आहे. तर पहिल्या तीनमध्ये कोल्हापूरच्या सलोनीनं आपल्या लेखणीच्या बळावर स्थान पटकावलं. राष्ट्रीय पातळीवर मिळवलेल्या या यशामुळे सलोनीला यंदाच्या राष्ट्रीय स्वातंत्र्य दिन सोहळ्यासाठी राजधानी दिल्लीतील लाल किल्ल्यावर होणाऱ्या कार्यक्रमाला विशेष आमंत्रित करण्यात आलंय. गुणवत्तेच्या बळावर सलोनीनं मिळवलेल्या या यशाचं कोल्हापूर जिल्ह्यात कौतुक होत असून ती नुकतीच दिल्लीसाठी रवाना झाली, कलानगर झोपडपट्टीत राहणाऱ्या सलोनीने लेखणीच्या जोरावर दिल्लीपर्यंत मजल मारली असून भविष्यात तिला स्पर्धा परीक्षेतून जिल्हाधिकारी व्हायचं असल्याचं तिनं सांगितलं.

कोल्हापूरच्या सलोनीचं राष्ट्रीय निबंध स्पर्धेत यश (ETV Bharat)

सलोनीचं यश बघून आईचा कंठ दाटला

हातावरचं पोट असलेल्या मेस्त्री कुटुंबाचा उदरनिर्वाह आणि सलोनीचं शिक्षण शिवणकाम करून करणाऱ्या तिच्या आई, गीता अर्जुन मेस्त्री यांचा मुलीचं हे यश पाहून कंठ दाटून आला. अत्यंत खडतर परिस्थितीत त्यांनी मुलीला शिकवलं. आज मुलगा साईप्रसाद चांगल्या नोकरीला आहे आणि मुलीमुळेच त्यांना थेट राजधानी दिल्ली पाहण्याची सुवर्णसंधी मिळाली, याचं समाधान त्यांच्या चेहऱ्यावर स्पष्ट दिसत होतं. आता सलोनीनं जिल्हाधिकारी होण्याचं तिचं स्वप्न पूर्ण करावं, अशी भावनिक अपेक्षा आई गीता मेस्त्री यांनी यावेळी व्यक्त केली.

लोकप्रतिनिधींनी केलं गरिबाच्या लेकीच्या यशाचं सेलिब्रेशन

कोल्हापूरच्या जिल्हाधिकारी कार्यालयाजवळ असणारा कलानगर हा झोपडपट्टी परिसर. या अत्यंत हलाखीच्या परिस्थितीत राहूनही सलोनीनं घेतलेल्या परिश्रमांच्या जोरावर राष्ट्रीय निबंध स्पर्धेत दैदिप्यमान यश मिळवलं. तिच्या या यशाची दखल घेत परिसरातील लोकप्रतिनिधींनी थेट सलोनीच्या घरी जाऊन तिचं कौतुक केलं. महानगरपालिकेतील काँग्रेस पक्षाचे माजी विरोधी पक्षनेते राजेश लाटकर, नगरसेविका दिपाली घाटगे आणि स्वाती कांबळे यांनी सलोनीच्या घरी जात तिच्या यशाचे सेलिब्रेशन केले. "कोल्हापूरचा नावलौकिक देशभर करणाऱ्या सलोनीच्या पाठीशी आम्ही नेहमी खंबीरपणे उभे राहू," अशी ग्वाही यावेळी नगरसेविका दिपाली घाटगे यांनी दिली.

''जिल्हाधिकारी होण्याचं स्वप्न पूर्ण करणारच''

25 वर्षीय सलोनी बॉटनी विषयातून पदवीधर आहे. गेली तीन ते चार वर्षे ती केंद्रीय लोकसेवा आयोगाचा अभ्यास करतेय. प्रशासनात येऊन व्यवस्थित पासून अंतर ठेवणाऱ्या समाजातील शेवटच्या घटकापर्यंत शासकीय योजना पोहोचवण्यासाठी आणि व्यवस्थित पारदर्शकता आणण्यासाठी या व्यवस्थेचा आपल्याला भाग बनायचंय, असं स्वप्न घेऊन जिल्हाधिकारी होणारच, असा निर्धार सलोनीनं केलाय.

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