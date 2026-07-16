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कोल्हापुरात भर दिवसा गोळीबार; मोक्का गुन्ह्यातील आरोपीवर आर्थिक वादातून दोन राऊंड फायर

सूरज साखरे हा सराईत गुन्हेगार आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील नगरातील प्रतिक प्लाझा इमारतीत तो आला होता. यावेळी दबा धरुन बसलेल्या दोघा अज्ञातांनी त्याच्यावर गोळीबार केला.

घटनास्थळी तपास करताना पोलीस
घटनास्थळी तपास करताना पोलीस (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Marathi Team

Published : July 16, 2026 at 7:44 PM IST

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कोल्हापूर - आर्थिक वादातून मोक्का लागलेल्या सराईत संशयितावर दुचाकीवरून आलेल्या दोघांनी भर दिवसा गोळीबार केल्याची घटना कोल्हापुरात घडली आहे. क्रांतिसिंह नाना पाटील नगर ते फुलेवाडी रिंगरोड या रस्त्यावरील प्रतीक प्लाझा या बिल्डिंगसमोर दुपारी साडेतीनच्या सुमारास ही घटना घडली. या गोळीबारात सूरज साखरे हा गंभीर जखमी झाला असून त्याच्यावर कोल्हापुरातील खासगी रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत. पोलिसांनी आरोपीच्या शोधासाठी पथके रवाना केली आहेत.


कोल्हापुरातील साने गुरुजी वसाहत परिसरात राहणारा सूरज साखरे हा सराईत गुन्हेगार आहे. आज दुपारी साखरे क्रांतिसिंह नाना पाटील नगरातील प्रतिक प्लाझा इमारतीत आला होता. यावेळी दबा धरुन बसलेल्या दोघा अज्ञात व्यक्तींनी दुचाकीवरून येऊन साखरे याच्यावर पाठीमागे बसलेल्या व्यक्तीने गोळीबार केला. यात एक गोळी साखरेच्या पोटाला घासून गेल्याने तो गंभीर जखमी झाला. साखरेसोबत असलेल्या त्याच्या मित्रांनी हल्लेखोरांचा पाठलाग करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र दुचाकीवरून आलेले दोघे दोन राऊंड फायर करून निघून गेले. यानंतर या परिसरात एकच खळबळ उडाली स्थानिक गुन्हे शाखेचे पोलीस निरीक्षक सुशांत चव्हाण, करवीर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर, जुना राजवाडा पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक किरण लोंढे तत्काळ घटनास्थळी दाखल झाले. घटनास्थळावर बांधकाम सुरू असल्यामुळे ज्या ठिकाणी हल्ला झाला तिथं काँक्रीट पसरण्यात आलं होतं. पोलिसांनी संबंधित ठेकेदाराला हे काँक्रेट हटवण्यास सांगितलं. हल्ला झालेल्या ठिकाणी फॉरेन्सिक पथकाचे अधिकारी कर्मचारी दाखल झाले. त्यांनीही कसून चौकशी केली. मात्र या ठिकाणी कोणताही सुगावा लागला नाही. जिल्हा पोलीस अधीक्षक निलोत्पल, शहर पोलीस उपाधीक्षक प्रिया पाटील यांनीही घटनास्थळी येऊन तपासाच्या सूचना दिल्या. भर दिवसा झालेल्या गोळीबाराच्या या घटनेनंतर कोल्हापुरात एकच खळबळ उडाली आहे.

घटनास्थळी पाहणी करताना पोलीस
घटनास्थळी पाहणी करताना पोलीस (ETV Bharat)

12 गंभीर गुन्हे दाखल, मोक्काची कारवाई - भर दिवसा झालेल्या गोळीबारात गंभीर जखमी झालेल्या सूरज साखरे याला कोल्हापुरातील राजारामपुरीत खासगी हॉस्पिटलमध्ये उपचारासाठी दाखल करण्यात आलं आहे. सूरज साखरे सराईत गुन्हेगार असून त्याच्यावर कोल्हापूर शहरातील पोलीस ठाण्यात बारा गुन्हे दाखल आहेत. तसंच 2019 मध्ये त्याच्यावर मोक्काची कारवाईची कारवाई झाली आहे. यामुळे यामागे कोल्हापुरातील टोळी युद्धाची शक्यता आहे का, याचा तपास पोलीस करत आहेत. या गोळीबारातील आरोपींची अजूनही ओळख पटलेली नाही यासाठी 8 पथके रवाना केली आहेत अशी माहिती करवीर पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक रवींद्र कळमकर यांनी दिली.

घटनास्थळी पाहणी करताना पोलीस
घटनास्थळी पाहणी करताना पोलीस (ETV Bharat)

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TAGGED:

KOLHAPUR SHOOTING
कोल्हापुरात भर दिवसा गोळीबार
सूरज साखरे
साने गुरुजी वसाहत
KOLHAPUR SHOOTING

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